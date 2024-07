Una grande festa-evento che promuove la “Ricc1One Sunset Run” con un dj set esclusivo curato dai celebri Max Monti e Claudio Coveri

Domani sera, venerdì 19 luglio dalle 20 a mezzanotte, in piazzale Roma va in scena “Aspettando la Sunset Run”, una grande festa-evento che promuove la “Ricc1One Sunset Run”. “Ricc1One Sunset Run” è una competizione podistica inserita nel calendario Fidal Emilia Romagna e si disputerà per la prima volta a Riccione sulla distanza di 10 km, il 28 settembre 2024, insieme al percorso non competitivo di 5 km. Ma anche la festa con la quale Riccione darà il saluto alla bella stagione 2024.

L’iniziativa di domani sera, organizzata da Promhotels Riccione in collaborazione con l’amministrazione comunale di Riccione, promette di trasformare piazzale Roma in un vero e proprio palcoscenico all’aperto con un dj set esclusivo curato dai celebri Max Monti e Claudio Coveri, due volti noti che hanno fatto la storia della musica dance influenzando generazioni di dj con la maestria unica nel mixaggio e la sensibilità musicale che li distingue. Gli artisti condurranno il pubblico in un viaggio attraverso i grandi successi degli anni ‘80, ‘90 e 2000 – periodo d’oro per le discoteche della Riviera – con performance dal vivo che includeranno un sassofonista, un cantante, un vocalist, un violinista e un corpo di ballo.

“Back to the future” è il tema scelto per l’evento a ingresso libero di domani che annuncia una serata unica e travolgente, per ballare le hit intramontabili in un’atmosfera magica e coinvolgente, dove i brani più iconici della musica saranno impreziositi da un tocco classico e sofisticato, avvolti da coreografie dinamiche e accattivanti che cattureranno l’attenzione degli spettatori.

Max Monti e Claudio Coveri saranno tra i protagonisti della grande festa in occasione della “Ricc1One Sunset Run” in programma il 28 settembre.

La Sunset Run gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Riccione e sarà realizzata in collaborazione tra Promhotels Riccione, Costa Hotels, Asd Riccione Podismo e avrà come charity partner San Patrignano.