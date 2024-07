La filiale on-line di UniCredit punta a diventare il riferimento per il cliente anche in ambito immobiliare ampliando i servizi offerti per rispondere ai bisogni relativi alla casa, grazie alla consulenza di partner d’eccellenza come UniCredit Subito Casa, Casavo, Eagle&Wise e PwC.

Buddy, la filiale on-line di UniCredit integra nella sua offerta i servizi immobiliari e offre ai clienti buddy e UniCredit una vasta gamma di opportunità, che vanno dalla compravendita, alla ristrutturazione, dall’efficientamento energetico, all’assistenza fiscale il tutto all’interno di una più ampia consulenza patrimoniale.

La casa per gli italiani è un pilastro fondamentale, un elemento centrale nel patrimonio delle persone. Su 32 milioni di abitazioni presenti in Italia, circa il 77% sono di proprietà. Il contesto normativo che riguarda gli immobili di proprietà è in continua evoluzione e i recenti interventi normativi (come la Direttiva EU «Casa Green» e il Decreto «Salva Casa») hanno alzato l’attenzione sulla necessità di rendere gli immobili efficienti energeticamente e conformi alle normative urbanistiche e edilizie, così da consentire, rispettivamente, di consumare/inquinare meno e essere in regola con le norme.

Per aiutare i clienti a salvaguardare e valorizzare il proprio patrimonio, UniCredit e buddy hanno messo a disposizione della propria clientela un completo ecosistema, all’interno di buddy Value. Attraverso la propria App, si può accedere a una vasta gamma di servizi immobiliari. Selezionando quello di interesse, i clienti vengono rimandati ai partner con cui possono sottoscrivere il prodotto a un prezzo agevolato.

“Sono orgogliosa di annunciare che con buddy UniCredit rafforziamo il nostro posizionamento anche in ambito immobiliare, supportando i clienti in questo importante momento della vita. Lo facciamo grazie all’offerta buddy Value, un ecosistema di servizi che soddisfa ogni esigenza legata alla casa. Oltre alla intermediazione immobiliare, che già offriamo grazie a UniCredit SubitoCasa, i nostri clienti potranno accedere a servizi legati a efficientamento energetico e a regolarizzazione in ambito edilizio, creando così un unicum nel mercato. Poco meno di un anno fa – continua Barbara Tamburini, Head of buddy – abbiamo promesso ai nostri clienti che, attraverso buddy, avremmo offerto loro un modo migliore di fare banca, unendo assistenza digitale e impegno umano e mettendo a disposizione la nostra consulenza e i nostri prodotti per gestire al meglio tutto il loro patrimonio. Buddy Value ne è l’ulteriore conferma.”

buddy Value offre un catalogo di servizi completo e pronto a supportare il Cliente e la sua casa, in tutte le opportunità che può incontrare:

COMPRAVENDITA CASA

Un insieme di servizi che vanno dalla valutazione dell’immobile, all’assistenza da parte dell’agenzia, alla gestione documentale. A questo si aggiungono servizi ormai indispensabili quali la redazione e recupero dell’Attestato di Prestazione Energetica .

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il cliente potrà ottenere un report di simulazione efficientamento con APE, oppure avere un progetto completo per efficientamento energetico pronto per i lavori, lista interventi, stima costi, bonus fiscali, piano ammortamento investimenti.

VALUTAZIONE RISCHI, BONUS E ASSISTENZA FISCALE

Il cliente potrà godere di un supporto completo e sicuro, certificato da professionisti del settore, per bonus Edilizi disponibili e dichiarazione dei redditi.

REGOLARIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI

Il cliente potrà accedere a un servizio E2E per recupero dei documenti, verifica delle conformità e pratiche per la regolarizzazione.

Cos’è buddy

buddy rappresenta un nuovo modo di fare banca. Un modello di servizio remoto e complementare ai canali già esistenti in UniCredit: filiale fisica, call center, internet e mobile, che mette il cliente al centro dandogli la libertà di scegliere come, dove e quando essere servito dalla Banca. E’ una combinazione dei migliori servizi digitali con un’assistenza di persona. I clienti potranno scegliere se interagire via chat con un operatore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure optare per una interazione fisica, fissando un appuntamento con uno dei circa 800 agenti finanziari di UniCredit per una consulenza personalizzata, a casa o in altro luogo a propria scelta, anche oltre il consueto orario di lavoro.

UniCredit intende servire i propri clienti nel modo più adatto a loro, offrendo libertà di scelta e flessibilità. Si va oltre il semplice digital banking e buddy è la scelta giusta per coloro che preferiscono che la filiale li segua ovunque.

Questa iniziativa è uno dei tasselli del piano di trasformazione digitale di UniCredit Unlocked, che si basa su importanti investimenti in cloud, dati e tecnologia AI.