Servizio potenziato da questa settimana

Passeggeri quintuplicati in un solo mese e mezzo. L’utilizzo di Shuttlemare è letteralmente esploso nelle ultime settimane e, a partire da questa settimana, verrà ulteriormente potenziato.

Sono sempre più le persone che scelgono il servizio di trasporto a chiamata, messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Rimini, per raggiungere la spiaggia in maniera ecologica, comoda, sicura ed economica.

I passeggeri trasportati, a partire dal weekend pasquale, sono saliti a quasi 25.000 (il dato registrato lo scorso 11 giugno era di 5.502 passeggeri), poco meno di 12.000 i viaggi effettuati.

Shuttlemare si conferma un servizio comodo e apprezzato dall’utenza, in continua crescita. Per questo, anche in vista delle settimane “più calde” dell’estate, verrà potenziato in termini di mezzi impiegati (fino a 7 nel weekend).

COME FUNZIONA

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia: è possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla SHUTTLEMARE Map, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

L’area servita da Shuttlemare è delimitata dalla statale SS16 al mare e dal fiume Marecchia a viale Siracusa. Le destinazioni previste possono andare dal porto canale al bagno 100. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare.

Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto.

È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).

La prenotazione può essere fatta al momento, oppure programmata. Shuttlemare è fruibile anche dagli utenti disabili in carrozzina, selezionando la necessità al momento della prenotazione.