Denunciate 3 persone nei servizi della Polizia Locale, organizzati lunedì pomeriggio a contrasto dello spaccio e del degrado urbano

E’ stato liberato lunedì pomeriggio un ex hotel a Marina Centro, occupato abusivamente da due persone, che si erano introdotte forzando le chiusure d’ingresso. Il servizio anti degrado urbano, messo in campo dalla Polizia Locale ha portato alla denuncia di due persone e al ripristino delle chiusure, eseguito con il coordinamento del proprietario della struttura.

Un servizio che si era reso necessario per una segnalazione da parte del proprietario della struttura, confermata anche da diverse verifiche che gli uomini in borghese del Nucleo Sicurezza Urbana hanno fatto nei servizi dei giorni precedenti.

Lunedì pomeriggio gli agenti in borghese, coadiuvati da 2 unità cinofile, sono entrati nuovamente in una ex struttura ricettiva di Marina Centro, dove hanno trovato due persone di origini straniere che si erano sistemate con dei bivacchi di fortuna all’interno di alcune camere. Dopo i rilievi foto dattiloscopici, eseguiti in Comando, i due uomini sono stati denunciati per “occupazione abusiva di terreni o edifici” (come prevede l’art 633 del codice penale). Successivamente, con il coordinamento del proprietario e l’intervento dei carpentieri, sono state ripristinate le chiusure che erano state forzate.

Nello stesso pomeriggio di lunedì gli agenti in abiti civili hanno eseguito alcuni controlli nei parchi pubblici, fra i quali anche i giardini pubblici “Madre Elisabetta Renzi” a Marina Centro. Controlli che hanno consentito di individuare e fermare una persona sospetta, dopo un breve inseguimento fino alla zona della stazione, che è stata sorpresa con 33 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashiah, suddivisa in 9 dosi, già confezionate e pronte alla vendita. Dopo il sequestro della droga rinvenuta e della somma di euro 70, ritenuta provento dello spaccio, il 28 enne di origini straniere è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti poi sono intervenuti ieri pomeriggio anche nell’area di sosta ‘RDS Stadio’, dove si erano fermate abusivamente circa 20 roulotte e camper. Dopo una prima diffida – fatta il pomeriggio precedente – e 14 sanzioni accertate per diverse violazioni al Codice della Strada e al Regolamento di Polizia Urbana, le roulotte hanno lasciato l’area, liberando la zone occupata abusivamente.