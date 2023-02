Il 29 marzo alle ore 10 avverrà l’aggiudicazione. L’immobile fa parte dell’area ospedaliera dell’Infermi

L’Azienda USL della Romagna, con sede legale in Ravenna – Via De Gasperi n. 8, in esecuzione della Determinazione del Direttore U.O. Attività Tecniche Rimini n. 488 del 15/02/2023, procederà il giorno 29/03/2023 ore 10.00 all’esperimento di gara ufficiosa per la concessione di un immobile di proprietà sito in Comune di Rimini ed assoggettato a vincolo di destinazione d’uso a servizi educativi – ASILO NIDO.

L’immobile è posto all’interno dell’area ospedaliera del Presidio “Infermi” di Rimini e sito in Comune di Rimini, Viale Luigi Settembrini n. 1, ed ha una consistenza di metri cubi 6.245, piano Terra, oltre agli spazi esterni di pertinenza.

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27/03/2023 presso la segreteria della U.O. Attività Tecniche Rimini dell’Azienda USL della Romagna, presso l’Ospedale Infermi di Rimini via Settembrini n. 2 –ingresso principale – 2° Piano.

Circa le modalità di presentazione delle offerente e di svolgimento dell’Asta Pubblica, si rinvia all’avviso integrale pubblicato sul sito web: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/avvisi-bandi-indagini-immobiliari

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio – RUP dott.ssa Elisa Palermo – telefono 0541 705994 – 653074 – elisa.palermo@auslromagna.it

Le offerte pervenute non saranno vincolanti ed impegnative per l’Azienda U.S.L. Romagna che non assume, con l’Avviso d’Asta alcun obbligo contrattuale o precontrattuale, costituendo mero presupposto per una eventuale trattativa.