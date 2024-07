Si balla e si fa festa con i concerti: Paolo Belli a Gatteo Mare, i successi dei Queen a Rimini e il Circolo sulla spiaggia di Miramare, i grandi artisti artisti di Deejay on Stage a Riccione

In Romagna il mese di agosto è un turbine di emozioni. Un ventaglio di proposte adatte a tutti i gusti: eventi, iniziative e appuntamenti per chi – un grande classico italiano – desidera rilassarsi in riva al mare sotto l’ombrellone o scatenarsi in pista da ballo nelle discoteche o nelle grandi arene cantando a squarciagola i successi dell’estate. Salendo dalla riviera alla collina, euforia e divertimento cedono il passo ad una dimensione più slow: un passo lento è ideale per immergersi nelle atmosfere rarefatte dei piccoli borghi che nel caldo d’agosto riscoprono le loro tradizioni, tra sagre, rievocazioni, appuntamenti enogastronomici, feste di paese che fanno risplendere le antiche rocche e i castelli medioevali. Non mancano gli appuntamenti con mostre, rassegne e musei e pinacoteche che spalancano le loro porte a chi cercherà refrigerio andando alla ricerca di una vacanza dal sapore culturale lontana dai soliti stereotipi. A Ferragosto tutti con il naso all’insù: la Romagna si infiamma e si illumina a giorno con gli spettacoli dei fuochi d’artificio disseminati lungo tutto il litorale.

Ecco gli appuntamenti nel riminese:

Il 13 agosto a Rimini è nel segno della musica con “We will Rock You!”, concerto dedicato ai grandi successi di Freddie Mercury e dei Queen al Parco degli Artisti. Riflettori puntati anche sulla Rimini Beach Arena: in un’area di oltre 10mila metri quadrati, sulla spiaggia libera di Miramare, si alternano i live di una serie di artisti italiani e stranieri in cima a tutte le classifiche internazionali e i set di una serie di dj da sempre protagonisti nelle consolle dei migliori club e dei più importanti festival del panorama elettronico mondiale. Tra gli eventi in cartellone: Teenage Dream (2 agosto), Galactica Festival (3 agosto), Vibras Rimini con Gente De Zona, Lunay e Cris MJ (4 agosto), Circoloco (15 agosto).

Nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel di Rimini, torna per il quinto anno La Terrazza Dolce Vita, un ciclo di salotti en plen air con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea intervistati dal giornalista Giovanni Terzi e Simona Ventura. Dal 30 Luglio all’11 agosto, temi di attualità e argomenti più leggeri si alterneranno negli appuntamenti, tutti gratuiti.

Anche ad agosto, sono numerose le occasioni per andare alla scoperta del lato culturale della città, grazie alle visite guidate estive in programma, tra “Le meraviglie di Rimini”, i “Notturni d’Arte” e i tour felliniani.

La città diventa poi teatro del ballo folk romagnolo, per la 9a edizione del Balamondo World Music Festival 2024 con tre giorni di liscio e di sound internazionale, sotto la direzione artistica di Mirko Casadei, con tanti ospiti che saranno coinvolti nella sperimentazione e nella contaminazione con i classici della musica folk. Tra gli ospiti del 2024 Tullio De Piscopo, batterista, cantautore e percussionista, icona della musica Jazz e Pop (21 agosto), il gruppo di folk irlandese Modena City Ramblers, e la Banda Città di Rimini (22 agosto) e infine Alberto Bertoli, figlio del cantautore Pierangelo Bertoli (23 agosto).

Dal 20 al 25 agosto, lo spazio della Fiera di Rimini ospita il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, un festival estivo di incontri, mostre, musica, spettacoli e sport, giunto quest’anno alla sua 45ª edizione. La manifestazione, a carattere internazionale, affronta temi cruciali in un libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede. Nell’orizzonte del titolo “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”, prendono forma più di 110 convegni e 400 relatori, 16 esposizioni e 18 spettacoli, oltre alle attività sportive con il Villaggio dello Sport e i suoi 13.000 metri quadri di campi di gioco e il villaggio ragazzi, uno spazio amplissimo con mostre, teatro, laboratori ed eventi.

A Riccione arrivano i big della musica con Riccione On Stage. Dal 5 al 24 agosto musica, sport, dirette radio e la 10ª edizione del contest per gli artisti emergenti. Le serate musicali cominceranno mercoledì 7 agosto con la regia di Rudy Zerbi, accompagnato nella conduzione da Gianluca Gazzoli. Saranno cinque gli esordienti a esibirsi di fronte alla giuria e al pubblico di piazzale Roma e due i super ospiti, Gaia e Alex Wyse. Venerdì 9 agosto i Coma_Cose torneranno a Riccione dopo essere stati sul palco di Deejay On Stage nel 2019 e protagonisti di un indimenticabile concerto all’alba nel 2021. Mahmood sarà il protagonista della serata di martedì 13 agosto insieme ad Anna e Bnkr44. Mercoledì 14 ci saranno Sarah, la vincitrice di Amici 2024 che ha conquistato il pubblico con l’inedito Mappamondo, e Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, finalista di Amici 2024 che colleziona già milioni di ascolti su Spotify, per un Ferragosto tutto da ballare. Sabato 17 agosto guest tutti al femminile: sono Clara e Alessandra Amoroso le artiste che saliranno sul palco nella quinta serata di Riccione On Stage. Dal Mediolanum Forum di Assago all’arena sul mare di piazzale Roma: è decisamente straordinario il 2024 di Alfa, special guest di martedì 20 agosto. Giovedì 22 agosto alle falde di Riccione ci sarà Francesco Gabbani, artista amatissimo dal pubblico riccionese pronto a far ballare e cantare tutta la piazza. Per il gran finale di sabato 24 agosto, serata in cui verrà proclamato anche il vincitore del contest Riccione On Stage, le ospiti sono Cara, Malika Ayane e Fred De Palma. Insieme alla colonna sonora dell’estate riccionese a firma Radio Deejay sono tornate dal 29 luglio anche le dirette radiofoniche dall’Aquafàn con due delle voci più amate di Radio Deejay: dalle 10 alle 12 sarà come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive e, a partire dal 5 agosto, l’appuntamento raddoppierà nel pomeriggio dalle 16 alle 18 con Gazzology di Gianluca Gazzoli.

Fuochi d’artificio anche per Bellaria Igea Marina, che invita tutti il 14 agosto alle 23.00 sulle sponde del porto canale per il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto. Sempre a Bellaria, le sere del 12, 13 e 14 agosto tornano anche i grandi concerti del Bay Fest, mentre all’alba del 15 agosto in Piazzale Capitaneria di Porto si celebra l’Assunzione della Beata Vergine Marina con una messa rock.

Il secondo weekend di agosto, Montescudo ospita la 50ª Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi. I visitatori possono assaporare gnocchi fatti a mano, baccalà con patate, piadina e delizie uniche come bomboloni fritti, dolce di patate e gelato di patate. Durante le due giornate, il programma offre un’ampia varietà di attività e degustazioni, celebrando la Patata di Montescudo, riconosciuta come “Prodotto Agroalimentare Tradizionale dell’Emilia-Romagna”.

Giunto alla sua 18a edizione, il 24 e il 25 agosto torna nel suggestivo scenario del borgo di San Leo l’evento AlchimiAlchimie. Tre giornate molto attese che trasformano il centro storico in un palcoscenico naturale per spettacoli scenografici di grande intensità, con performance di artisti e compagnie. Da non perdere il tradizionale Incendio della fortezza e il fuoco alchemico. Non mancano il mercatino di pietre e cristalli, stand food & beverage, taverne e i ristoranti per gustare il meglio della gastronomia locale.

Mondaino, borgo medievale dell’entroterra riminese, nel 1459 assistette a un evento storico particolarmente significativo che sancì la pace tra le Signorie Malatesta e Montefeltro. È per ricordare e ricostruire quel periodo di prosperità che ogni anno si svolge questa manifestazione, questo anno prevista dal 15 al 18 agosto. Il “Palio de lo Daino” rappresenta questo momento di festa nel quale le contrade di Mondaino (Borgo, Castello, Contado e Montebello) si sfidano nel palio per aggiudicarsi l’ambito titolo.

Dopo il grande successo dell’edizione 2023, torna nella sua V edizione il progetto “Mille e una notti in Valconca” che fino al 1° settembre 2024 vedrà protagonisti i borghi più belli della Valconca, illuminati dalla suggestiva luce estiva delle albe e dei tramonti. Anche quest’anno saranno 18 gli spettacoli che condurranno il viaggiatore all’esplorazione di alcuni luoghi gioiello dei Comuni aderenti: dagli angoli incantati di San Clemente alle piazzette storiche di Saludecio, dalle pievi di Montescudo-Montecolombo ai panorami di Gemmano e Onferno, dalle altezze di Montefiore Conca alle terrazze di Sassofeltrio e Montegridolfo, fino agli scorci suggestivi di Mondaino e Morciano di Romagna. Fra le novità di quest’anno, oltre a una realizzazione artistica sempre più multidisciplinare, anche la possibilità di abbinare alla visione dello spettacolo una passeggiata naturalistica a cura dell’associazione Malatempora.

A Ferrara e dintorni….

Sessanta artisti internazionali e oltre 180 spettacoli. Sono i numeri che trasformeranno Ferrara nella capitale mondiale dei “buskers”, gli artisti di strada pronti ad incantare, divertire ed emozionare il pubblico di tutte le età. Funamboli, acrobati, mangiafuoco, trapezisti, giocolieri, musicisti, danzatori: saranno loro i protagonisti assoluti della 37esima edizione del Ferrara Buskers Festival. La manifestazione inizia con un’anteprima a Comacchio il 18 agosto nelle strade e nei canali del centro storico. Prosegue nei giorni successivi dal 21 al 25 agosto, a Ferrara, in una nuova location, il bellissimo Corso Ercole I d’Este e il Quadrivio degli Angeli, cuore della città rinascimentale. Dalle 16 alle 20 laboratori per bambini e adulti, talk, presentazione libri; dalle 20 alle 24 seguono gli spettacoli Buskers e di arte varia. E dopo la mezzanotte, il DopoFestival al Parco Massari. Domenica 25 agosto spettacolo finale e grande festa al Parco Massari. Sempre a Ferrara, va in scena l’ottava edizione di Un Fiume di Musica, con un programma ricco e vivace. Fino al 15 agosto, il Molo Wunderkammer, sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57, si trasformerà in una vivace piazza sul fiume grazie alle serate musicali organizzate dall’Associazione Musicisti di Ferrara APS.

Per chi è alla ricerca di esperienze a stretto contatto con la natura, l’Ecomuseo di Argenta propone, anche nel mese di agosto, un ricco programma di escursioni alla scoperta degli angoli più suggestivi delle Valli di Argenta tra la ricca varietà di avifauna che popola questi ambienti in un paradiso di acqua dolce, ammirando l’incantevole panorama alle luci del tramonto.

Dal 9 all’11 divertimento assicurato con “Incontri di Mare” che torna al Lido di Volano, a Comacchio, con la sua carica di musica, divertimento e gastronomia. Tra gli appuntamenti, il concerto all’alba di Corrado Calessi e lo show “A night to remember” (9 agosto), la degustazione gratuita di pesce nel piazzale della spiaggia (10 agosto), e il laboratorio per bambini (11 agosto). Il centro storico di Comacchio prende invita, dal 10 al 13 agosto, con la tradizionale fiera di San Cassiano: torna la Festa del Patrono con stand gastronomici, luna park e animazione varia adatta a tutte le età. Il Ferragosto si festeggia con un pieno di eventi. Il 14 agosto, a mezzanotte, tutti con il naso all’insù per lo straordinario show pirotecnico a porto Garibaldi. Il 15 agosto alba e note si intrecciano a Lido di Spina con il cantautorato di Corrado Calessi, mentre alle 8 a Lido delle Nazioni avrà inizio la 40esima edizione della gara podistica Giro del Lago. A mezzanotte un altro spettacolo pirotecnico, questa volta al Lido delle Nazioni.

A Ravenna e dintorni….

A Milano Marittima ogni lunedì e giovedì fino all’8 agosto, è possibile assistere a concerti di musica live unplugged. Nel cuore della Città giardino sono tre le suggestive location con scenografie create ad hoc per l’occasione: in Viale Gramsci, Viale Matteotti e Piazzetta Corsica. MiMa Unplugged promuove la musica in acustico, senza amplificazione, per risaltare le doti naturali degli artisti in un’atmosfera intima e coinvolgente. Diversi sono i generi di musica proposti, dal pop al rock, al jazz e blues e indie.

Come ogni anno, la sera del 14 agosto (ore 21.30) a Milano Marittima si festeggia il compleanno di Milano Marittima con una serata di gala in Rotonda 1° Maggio.

Tornano le tradizionali Notti Romagnole a Tagliata di Cervia, la Riviera dei Pini. Tutti i giovedì, fino al 12 settembre, dalle ore 21.00, un’originale balera all’aperto, immersa nel verde della pineta, vi farà immergere nell’atmosfera romagnola: la location perfetta per mettersi alla prova con il liscio, i balli di gruppo e musica da ballo, per un divertimento assicurato. La Grande Orchestra Città di Cervia incanterà il pubblico la mattina del 15 agosto, alle ore 6.00, con un’esibizione all’alba sulle rive dell’Adriatico. La giornata proseguirà con un evento nell’ambito della 32esima edizione della rassegna culturale “La spiaggia ama il libro”, in corso dal 10 luglio: lo sbarco degli scrittori da imbarcazioni d’epoca e il grande talk show di Ferragosto con importanti personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo e dello spettacolo, sulla spiaggia antistante il Grand Hotel di Cervia, andando a concludere il ciclo di incontri con gli autori dei successi dell’ultima stagione letteraria.

Anche quest’estate tornano a Ravenna i percorsi di Mosaico di Notte che da oltre vent’anni aprono nelle ore serali i monumenti più belli della città a turisti ed estimatori dell’arte. Fino al 6 settembre le serate d’estate di Ravenna si animano con una serie di visite guidate serali che vi accompagneranno alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti della città e dei loro capolavori millenari. Fino al 1° settembre, prosegue la carovana multicolore di “Spiagge Soul”, che riapproda sui lidi ravennati con oltre un mese di concerti in riva al mare. Un’edizione fresca e vivace, con nuove proposte di qualità per valorizzare la scena musicale live, oltre all’attenzione per le musiche popolari del mondo che da sempre caratterizza il festival.

A Massa Lombarda torna il Piccolo Festival della Narrazione il 7, il 10 e il 21 agosto. Musica e parole nella suggestiva cornice del vecchio lavatoio della città. L’alba e il tramonto accompagneranno i protagonisti di questa edizione, Cristiano Godano, Ariane Diakite e Jonathan Zenti, che si esibiranno su un magico palcoscenico a cielo aperto.

Nello splendido parco panoramico della Torre di Oriolo di Faenza va in scena Oriolo di Sera; cene sotto le stelle con i prodotti e i vini tipici del territorio, visite guidate al castello al chiaro di luna, musica live e animazioni per i bambini. Tutti i mercoledì sera sarà attivo un chiosco con piccola ristorazione con specialità locali (pasta, piadina, affettati, arrosticini e dolci) e una vineria con oltre 40 spumanti, vini bianchi, rossi e rosé proposti a rotazione.

A Forlì – Cesena e dintorni…

La tradizionale Festa di Garibaldi commemora il passaggio di Giuseppe Garibaldi dal Porto Canale di Cesenatico il 2 agosto 1849 e sigilla da decenni il legame che la Città di Cesenatico ha con lo storico personaggio. Quest’anno la tradizione festa parte sabato 3 agosto alle ore 21.00 dal Vecchio Squero sul Porto Canale, con il Palio della Cuccagna fra i Quartieri che sfileranno da Piazza Costa accompagnati da una banda musicale. Domenica 4 agosto, alle 9.30 l’appuntamento è con la sfilata storica dei Garibaldini, accompagnati dalle Autorità cittadine.

Dall’8 al 10 agosto, con la Festa di San Lorenzo, in tutto il centro storico di Gatteo Mare sono tanti gli artisti ed i momenti di intrattenimento che allieteranno questa due giorni. Ogni sera l’atmosfera sarà allietata da musica di vario genere, ma non mancheranno anche i momenti divertenti grazie a spettacoli comici, intrattenimento dedicato ai più piccoli e spazio alla cultura con mostre d’arte. Il Ferragosto sarà invece nel segno della musica con uno straordinario evento. Il 14 agosto, Paolo Belli, una delle voci più amate della discografia italiana, salirà sul palco dell’Arena Rubicone insieme alla sua Big Band. Un concerto imperdibile che promette grande musica e divertimento per tutti i presenti. Dopo l’esibizione, il suggestivo scenario lungo la foce del Rubicone si accenderà di luci e colori con lo spettacolo dei tradizionali fuochi d’artificio.

Nella magnifica cornice dei giardini della Rocca Vescovile di Bertinoro cinque appuntamenti con interpreti d’eccezione. Ultimo appuntamento della rassegna con il cantautore Daniele Silvestri, che sabato 31 agosto saprà regalare grandi emozioni, ripercorrendo i suoi 30 anni di carriera nello spettacolo “Il cantastorie recidivo”.

A Sarsina va in scena il Plautus Festival, 64esima edizione della grande rassegna teatrale che la città dedica al grande commediografo latino. Gli spettacoli, che privilegiano il repertorio del Dramma antico e del Teatro Classico, sono accolti nella suggestiva Arena Plautina. Da due anni il Festival coinvolge anche il Centro Storico, di fatto, sei spettacoli vengono messi in scena nella piazzetta Lucio Pisone, adiacente alla famosa Piazza Plauto che, per l’occasione, si trasforma in un teatro all’aperto, offrendo agli spettatori la possibilità di visitare il Centro Storico e conoscere la storia antica che appartiene a Sarsina. Tra gli spettacoli da non perdere: “Elena” di Euripide (10 agosto), “Edipo a Colono” di Sofocle (13 agosto), “La locandiera” di Goldoni (17 agosto).

Concerti all’alba, dj set musicali e l’immancabile spettacolo pirotecnico: mercoledì 14 e giovedì 15 il Ferragosto di San Mauro Mare sarà come ogni anno una lunga maratona di eventi, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Estate nel segno dell’arte

Fino al 26 ottobre a Ravenna, nei Chiostri Danteschi, è possibile ammirare “Byron contemporaneo. Sogni, bisogni, maschere e ossessioni del Maestro del Romanticismo”. In mostra 30 immagini scattate dal fotoreporter Giampiero Corelli. Aperta dal 25 luglio al 26 ottobre. A Faenza: torna “Argillà”, evento dedicato alla ceramica internazionale. Dal 30 agosto al 1° settembre diverse esposizioni sono gratuite: al Ridotto e al Foyer del Teatro Masini la mostra di ceramiche del gruppo giapponese Kyototto, dall’India la mostra “Golden Bridge Pottery”, una personale del maestro di Albisola Ernesto Canepa, una mostra di oggetti di design del gruppo milanese “Milano Makers” e la mostra di ceramiche Primedicopertina.

Al Grand Hotel di Rimini da non perdere “UGO DI NOI. 101 anni di Tognazzi in mostra”: evento organizzato nell’ambito della 5a edizione della “Terrazza della Dolce Vita”. Fotografie, cimeli, contributi audiovisivi e contenuti inediti sul celebre mattatore del cinema italiano. Sempre a Rimini, sulla battigia degli stabilimenti dal numero 101 al 151, prende vita ”Mafalda – Una bambina dalla parte delle donne”. Oltre 200 fumetti immergono i visitatori nel mondo ironico e profondo di questa celebre striscia a fumetti in occasione dei 60 anni della creatura dell’argentino Joaquín Lavado, in arte Quino.