Ecco il programma degli appuntamenti di domenica 11.e martedì 13 febbraio

Dopo il grande successo delle trascorse edizioni, torna ColorCoriandolo: il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale.

L’evento, realizzato da Made Officina Creativa e giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione, si terrà nei pomeriggi di domenica 11 e martedì 13 febbraio, in piazza Cavour, a Rimini.

Numerosi artisti arriveranno da tutto il mondo per divertirsi insieme alle famiglie e ai tanti bambini che, come ogni anno, affollano il centro storico, armati di coriandoli e di stelle filanti.

In un’atmosfera di festa e divertimento, travolgenti ballerini, incredibili acrobati dal Kenya, coloratissimi trampolieri, esilaranti musicisti, clown e magiche creature coinvolgeranno tutti i presenti per festeggiare insieme il Carnevale 2024.

Due appuntamenti ricchi di sorprese e di fascino, all’insegna della danza, grande protagonista di questa edizione. Piazza Cavour si trasformerà in una spettacolare pista da ballo aperta a tutti: ballerini esperti o alle prime armi non importa! I professionisti e gli allievi delle scuole di Aulos Danza, Dad Africa e Fermento etnico si esibiranno in coinvolgenti coreografie. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dal ritmo travolgente della musica e per imparare nuovi movimenti.

Martedì 13 febbraio la musica e l’animazione di Radio Bruno arricchiranno ulteriormente il programma di eventi.

L’iniziativa si svolgerà nel centro storico e avrà il suo centro in Piazza Cavour, dove sarà funzionante la romantica Giostra Francese.