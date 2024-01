In paese musica, animazione, performance di hip hop e le calze con i dolcetti per i bambini

Quest’anno a Riccione la Befana arriva a ritmo di musica e prima di “portarsi via tutte le feste” si scatenerà in un coinvolgente e allegro pomeriggio per tutti.

Sabato 6 gennaio Riccione Paese dà il via alla festa con “Arriva la Befana”, dalle ore 15 alle 18: divertimento, animazione, musica e l’attesa vecchina che arriverà a bordo di un insolito mezzo di trasporto che sfilerà lungo corso Fratelli Cervi. La Befana sarà accompagnata dagli allievi di Riccione Dance Center. I giovani ballerini porteranno in Paese i ritmi scatenati delle performance estemporanee di hip hop, alle ore 15:30 in piazzetta Matteotti e alle ore 16 in piazzetta Parri. Durante il pomeriggio nel cuore del Paese, i bambini si potranno divertire con il trucca bimbi e la baby dance a cura di Bowling Seventies in piazzetta Matteotti e con il dj set di Luigi Del Bianco e l’animazione di Christian Vox in piazzetta Parri dove i bambini potranno ballare e cantare sulle note delle colonne sonore dei cartoni animati e della musica del momento. Durante il pomeriggio di festa saranno presenti le bancarelle di artigianato lungo il corso e i negozi saranno aperti.

Per i bambini non mancherà la sorpresa della calza della Befana piena di dolcetti che potranno ritirare presentando la cartolina di invito che l’amministrazione comunale ha consegnato in tutte le scuole dell’infanzia e primarie di Riccione prima delle vacanze natalizie. Le calze potranno essere ritirate in uno dei tre punti di distribuzione lungo Corso Fratelli Cervi, in piazzetta Parri e sotto i portici di piazzetta Matteotti.

La Festa della Befana per Riccione è uno degli appuntamenti più allegri e attesi del palinsesto delle festività, un momento di condivisione e spensieratezza, un incontro speciale in cui la tradizione incontra le giovani generazioni e, quest’anno in maniera speciale, le loro espressioni artistiche e musicali. L’evento è a cura del Comitato Riccione Paese ed è promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con PalaRiccione.