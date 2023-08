Dal Meeting per l’amicizia fra i popoli a Le Città Visibili, passando per il cinema, la cultura e la musica

Incontri, dibattiti, cinema, arte e cultura: sono tante e variegate le iniziative che animano il ricco calendario estivo riminese anche dopo il Ferragosto, con una seconda metà del mese trainata dagli appuntamenti del Meeting per l’amicizia fra i popoli, iniziato domenica 20 agosto, per concludersi sabato 25 alla Fiera di Rimini. La sua 44esima edizione mette a tema l’amicizia, per riflettere sul suo impatto attuale e potenziale nel mondo contemporaneo. Tra i tanti ospiti anche il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella (25 agosto) e poi ancora circa 400 relatori italiani e internazionali per un centinaio di convegni, 16 le mostre previste e altrettanti gli spettacoli, molti dei quali si tengono al Teatro Galli, nel centro storico di Rimini, come ‘Maddalene’ di Giovanni Testori, di e con Valter Malosti e Lamberto Curtoni al violoncello (21 agosto); ‘Moby Dick – Una smania perpetua di cose remote’ con Alessandro Preziosi e i ragazzi di UFO (22 agosto). Tra le mostre visitabili alla Fiera, “La grande inquietudine. Peguy e la città armoniosa”, “Don Camillo e Peppone, rivali sempre, nemici mai”, Santa Teresa di Lisieux, donna intellettuale, ricercatrice di significato”. Fino al 25 agosto, alla Galleria dell’Immagine, è allestita invece la mostra Edward Hopper – La realtà e l’oltre.

Da giovedì 24 agosto torna anche quest’anno ‘Le città visibili’, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione. Diciannove proposte culturali che si alternano tra teatro e musica accompagnando gli spettatori in un particolare percorso di riflessione sul contemporaneo, senza perdere di vista passato e futuro. Tante le sorprese che riserva il festival a partire da artisti del calibro di Elio Germano, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Meg (99 Posse), Roberto Latini, Licia Lanera, Claudio Morganti, Fanny&Alexander, Giogieness&Emma Nolde e molti altri.

Alla Biblioteca Gambalunga va in scena La Storia immaginata, narrazioni tra verità storica e invenzione letteraria: cinque appuntamenti con il romanzo storico.

Sempre sul fronte culturale, ultimi appuntamenti alla Corte degli Agostiniani con il cinema sotto le stelle, una delle storiche rassegne cinematografiche, che anima l’estate riminese in centro storico. Mercoledì 23 agosto sarà proposta dal Meeting una serata ad ingresso gratuito con ‘Non morirò di fame’ di Umberto Spinazzola (Italia / Canada 2023, 100’). Saranno presenti il regista, Giorgio Paolucci, l’attrice Chiara Merulla, il produttore Alessandro Borrelli e il Presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno.

Il 24 agosto il cinema si trasferisce invece sulla spiaggia di Rimini Terme per la sesta tappa de Il giro del mondo in 80 corti.

Ancora musica, al Parco Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, venerdì 25 agosto, quando si ricorda Franco Fattori, lo storico dj dello Slego, con la musica che ha fatto conoscere, ascoltare e ballare. Una serata di musica con il Dj set Andrea Fattori, Werter Corbelli, Paolino Zlaia, La Marzia Fraternale: No tears, yes music.

E poi ancora gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi delle mura del castello malatestiano, dove martedì 22 agosto toccherà a Risuona Rimini per un viaggio ‘Oltre le frontiere’ tra storie narrate, canzoni che raccontano di viaggi, di speranze, di sogni, di sconfitte e di conquiste per cercare di leggere oltre le righe dei giornali e di vedere al di là … Martedì 29 agosto si va invece alla scoperta delle diverse sfaccettature del jazz con il Rimini Jazz Club.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, martedì 22 agosto Rimini Classica propone Cricca in concerto con il Quintetto EoS. Mercoledì 23 non poteva mancare la grande musica della tradizione operistica, con il “Concerto d’Opera Lirica e…non solo”, realizzato dal Coro Lirico Città di Rimini “Amintore Galli”, il Coro a Voci Bianche “Le allegre note”, diretto dal M° Fabio Pecci, il M° Davide Muccioli al pianoforte, mentre M° Marcello Mancini è il maestro concertatore. E ancora giovedì 24, i grandi e i nuovi classici della musica internazionale vengono portati sul palco da tre voci e una chitarra, in un viaggio dal country al rock, fino al pop, in chiave acustica con Tetraurei – acoustic trio.

Domenica 27 agosto si parte infine per un viaggio alla scoperta della migliore musica country-folk americana con i ‘Nashville & Backbones‘

In spiaggia, il programma culturale della stagione balneare propone la mostra fotografica: Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini. Sono ormai gli ultimi giorni per ammirare le immagini distribuite su un centinaio di plance dal bagno 47 al bagno 100, che raccontano la storia e l’evoluzione della spiaggia riminese, dai suoi esordi ottocenteschi a oggi. In questa concomitanza, giovedì 24 agosto sulla spiaggia del Bagno 62 verrà presentato anche il volume La storia di Rimini. Dalla preistoria ai giorni nostri, edito da Typimedia e curato dalla giornalista riminese Annamaria Gradara, che racconta la storia di quegli anni “pionieristici” dell’industria turistica balneare.

Completa l’affresco della Riviera, la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 73 fotografie del reporter riminese (ingresso libero).

Da non perdere le occasioni per scoprire la città con le visite guidate sia ai musei comunali che in città: sabato 26 agosto ‘Alla scoperta della Rimini sotterranea’(ore 10.30) e il mercoledì sera alla Domus del Chirurgo e al Fellini Museum; mentre il venerdì sera la visita è al teatro Galli e domenica mattina al museo della città. E poi ancora le visite a cadenza settimanale e i tour serali, passando dall’Aperitour felliniano dedicato al grande maestro del cinema Federico Fellini (il sabato alle 18 dal museo della città) alle visite guidate teatralizzate, che coinvolgono i partecipanti durante il percorso (il mercoledì alle 18). Da non perdere è la visita all’alba, per scoprire Rimini con una luce affascinante e magica e dal lato identitario del mare (martedì 22 agosto, ore 5.45 con Discoverrimini). Come ogni ultimo sabato del mese è inoltre possibile visitare gratuitamente le sale antiche della Biblioteca Gambalunga.

Alla Piazza sull’Acqua, al Ponte di Tiberio, sabato 26 e domenica 27 agosto torna Wanderlust Officina Creativa, l’evento dedicato alla creatività e all’artigianato contemporaneo. Sabato pomeriggio sarà possibile partecipare a una visita guidata alla scoperta del Borgo San Giuliano, tra le sue stradine con i murales felliniani, ascoltando anche la storia di San Giuliano, il santo venuto dall’altro lato dell’Adriatico fino ad ammirare il Ponte di Tiberio passando in barca sotto le sue poderose arcate.

Come di consueto al mercoledì il centro storico si anima con i musei e i negozi aperti fino a sera (Rimini Shopping Night), e il mercatino dei bambini in piazza Cavour (Ricordi in soffitta), mentre quello degli Artigiani è in piazza Tre Martiri.

Sul Lungomare da Torre Pedrera a Miramare le serate estive vengono come sempre allietate dalla musica, l’intrattenimento e i mercatini serali organizzati dai Comitati turistici (Cento Giorni in festa).

E ancora in spiaggia, appuntamento con sport e solidarietà domenica 27 agosto per il torneo di beneficenza “I love beach tennis” che sostiene i progetti dell’Associazione ‘Piccoli Grandi Cuori’ a favore delle persone con cardiopatie congenite, mentre per gli amanti del cicloturismo passa dal via il 9° Memorial Nevio Giannini.

GLI EVENTI DEL MEETING RIMINI

dal 20 al 25 agosto 2023

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Meeting per l’amicizia tra i popoli

L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile

Festival estivo di incontri, mostre, musica, spettacoli e sport, giunto alla 44esima edizione, che mette a tema l’amicizia tra i popoli. Una manifestazione a carattere internazionale che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede. Con il titolo ‘L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile’ il Meeting di quest’anno mette a tema l’amicizia e le sue implicazioni culturali, sociali, politiche, generative, costruttive. Un percorso per riscoprire l’origine dell’amicizia infinita e gratuita, per prenderne di nuovo coscienza, un invito a condividerla, a guardare i suoi frutti nel passato e nel presente, a riflettere sul suo impatto attuale e potenziale nel mondo contemporaneo. Tra gli ospiti per la giornata conclusiva ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 16 sono le mostre allestite all’interno dei padiglioni fieristici, e altrettanti spettacoli, molti dei quali si tengono, invece, al Teatro Galli, in centro storico. Nella serata del 24 agosto vengono proclamati i vincitori della terza edizione del Meeting Music Contest, il contest musicale rivolto ad artisti e band musicali desiderosi di mettersi in gioco. Presidente di giuria Morgan, che a Rimini terrà inoltre uno stage formativo.

Ampio spazio anche al Villaggio Ragazzi, con incontri, spettacoli e laboratori bambini. Quasi 5.000 sono invece i mq riservati allo sport, con la collaborazione storica del Centro Sportivo italiano e quella inedita del Derthona Basket, che sarà presente con i suoi campioni.

Info: 0541 783100 www.meetingrimini.org



Tra gli spettacoli della settimana:



lunedì 21 agosto 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Maddalene – Da Giotto a Bacon

Spettacolo nell’ambito del Meeting per l’amicizia tra i popoli

Uno spettacolo di Giovanni Testori, di e con Valter Malosti e Lamberto Curtoni al violoncello.

In occasione del centenario della nascita dello scrittore Giovanni Testori, Valter Malosti, regista, attore e direttore di Emilia – Romagna Teatro Fondazione (ERT) porta in scena “Maddalene”, suggestivo spettacolo in cui i versi dello scrittore sono accompagnati e contrappuntati da brevi suite originali per violoncello, scritte dal compositore Carlo Boccadoro e interpretate dal talentuoso violoncellista Lamberto Curtoni. Un singolare percorso, un «maddalenesco tragitto» che si dispiega attraverso il dialogo tra immagini e parole: da Duccio a Masaccio, da Giotto a Cézanne, da Beato Angelico a Caravaggio, da Raffaello a Rubens, da Botticelli a Tiziano, da Grünewald a Bacon.

In collaborazione con il Comune di Rimini e la Sagra Musicale Malatestiana.

Ore 21.30 I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.com

martedì 22 agosto 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Moby Dick – Una smania perpetua di cose remote

Spettacolo nell’ambito del Meeting per l’amicizia tra i popoli

Uno spettacolo tratto dal romanzo di Herman Melville, con Alessandro Preziosi e i ragazzi di UFO (È Urgente Forzare l’Orizzonte). Lo spettacolo di teatro d’immagine e d’attore, nasce dal lavoro biennale di un gruppo di 50 ragazzi guidati da maestri d’eccezione.

Qual è il confine tra una passione e una ossessione? Cosa trasforma la caccia di Achab in un insensato gioco al massacro? Il capitano commette un grave errore, che non è quello di darsi un grande obiettivo (la cattura del capodoglio), ma quello di togliersi gradualmente dalla relazione con la sua ciurma; trasformando un’esaltante missione condivisa in una questione privata, che man mano si fa sempre più incomprensibile e ossessiva. Sul palco, ad accompagnare i ragazzi di UFO, spazio per ragazzi di Saronno, sale Alessandro Preziosi, riferimento del panorama cinematografico e teatrale italiano. Uno spettacolo di UFO (È Urgente Forzare l’Orizzonte), in collaborazione con Made Officina Creativa. Regia di Emanuele Fant, movimenti di scena Laura Banfi, direzione musicale M° Paolo Censi, musiche e macchinerie UFO. In collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 21.30 I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.com

mercoledì 23 agosto 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Monica Salmaso in concerto

Spettacolo nell’ambito del Meeting per l’amicizia tra i popoli al Teatro Galli

Un concerto con Monica Salmaso, voce femminili della musica popolare brasiliana.

Con all’attivo molti album di successo, nel 2021 riceve l’invito di Chico Buarque a prendere parte alla sua nuova tournée. Da allora, i due artisti condividono il palco in occasione di grandi concerti in Brasile e in Europa.

Sul palco del Teatro Galli, Monica è accompagnata dal polistrumentista Teco Cardoso e dal pianista Nelson Ayres. Il trio esegue, rivisitandoli, brani che attraversano epoche e stili molto diversi tra loro. L’universo rustico-urbano della samba incontra, così, il valzer del XX secolo. Brani di celebri artisti come Tom Jobim e Vinicius de Moraes si alterneranno a quelli di Heitor Villa- Lobos.

In collaborazione con il Comune di Rimini e la Sagra Musicale Malatestiana.

Ore 21.30. I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.com

giovedì 24 agosto 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Il sogno di un uomo ridicolo

Spettacolo con Gabriele Lavia nell’ambito del Meeting per l’amicizia tra i popoli al Teatro Galli

Gabriele Lavia, icona del teatro italiano, porta in scena il racconto di Fëdor Dostoevskij.

Una riflessione profonda e appassionata sulla condizione dell’essere umano e su un mondo che si è condannato alla sofferenza, auto-recluso, serrato e costretto in una metaforica camicia di forza, impedimento di ogni buona azione.

Un uomo, deriso da tutti e da sempre estraneo alla società, è deciso a suicidarsi. Siede sulla poltrona a fianco della scrivania, apre il cassetto ed estrae la pistola. Ma, improvvisamente, si addormenta e inizia a sognare la propria vita oltre la morte, in un pianeta del tutto simile alla Terra, abitato da splendidi esseri non ancora corrotti «dalla prima caduta, dal primo peccato».

Uno spettacolo di Effimera Teatro Produzioni, traduzione, adattamento e regia di Gabriele Lavia.

In collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 21.30 I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.com





IN EVIDENZA

martedì 22 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Cricca in concerto con Quintetto Eos

Appuntamento al Parco degli Artisti con il concerto di Cricca, giovanissimo Riccionese Doc uscito trionfalmente dall’ultima edizione di Amici. Con la partecipazione del Quintetto EOS composto da Aldo Capicchioni (primo violino), Simone Grizzi (secondo violino), Aldo Maria Zangheri (viola), Veronica Conti (violoncello), Anselmo Pelliccioni (contrabbasso) e dai cori ‘Le Allegre Note’ e ‘Note in Crescendo’, diretti da Fabio Pecci. A completare il roster, Max Corona (chitarre) e Marco Capicchioni (pianoforte e arrangiamenti). I biglietti numerati sono disponibili su www.liveticket.it/riminiclassica

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

mercoledì 23 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Concerto d’Opera Lirica…e non solo!

Evento della rassegna InCanto di Periferia al Parco degli Artisti

Chi ama la grande musica della tradizione operistica, non può mancare al “Concerto d’Opera Lirica e…non solo”, evento della rassegna “InCanto di Periferia”, realizzato dal Coro Lirico Città di Rimini “Amintore Galli” in collaborazione con il Comune di Rimini.

Con il Coro a Voci Bianche “Le allegre note”, dirige il M° Fabio Pecci, al pianoforte il M° Davide Muccioli, direttore e concertatore M° Marcello Mancini.

Nel programma sono proposte le musiche di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Pietro Mascagni e… non solo! I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=443815

E’ possibile cenare al Chiosco il Casotto prenotando al 327 4115353 (WhatsApp) o al Ristorante Notevolo contattando il 347 7917684.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 335 1207464 (Whattsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/

da giovedì 24 agosto a domenica 1° ottobre 2023

Sedi varie – Rimini

Le città visibili

Torna anche quest’anno ‘Le città visibili’, rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione. La kermesse si svolge al Teatro degli Atti, al Lapidario del Museo della Città, all’ex cinema Astoria, allo Studio A e alle ex OGR di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini eil sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Sono tante le sorprese che riserva il festival a partire da artisti del calibro di Elio Germano, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Meg (99 Posse), Roberto Latini, Licia Lanera, Claudio Morganti,