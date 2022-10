Oggi l’ultimo saluto allo stadio Italo Nicoletti. Attese oltre 5mila persone ai funerali

I funerali di Maria Aluigi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca, Massimo Pironi e Valentina Ubaldi si svolgeranno oggi alle 14.30 allo stadio Italo Nicoletti di via Forlimpopoli. Gli ingressi dello stadio saranno aperti dalle 13,30.

Le salme delle vittime del terribile incidente di venerdì pomeriggio lungo la A4 sono state trasportate ieri da San Donà di Piave a Riccione. La camera ardente è stata allestita all’interno PlayHall di viale Carpi – struttura che era stata inaugurata proprio da Massimo Pironi -, e rimarrà aperta dalle 7 alle 13 di oggi.



I partecipanti al picchetto d’onore – che saranno organizzati in turni da quindici minuti ciascuno – possono comunicare la propria

adesione e disponibilità di orario al numero di telefono 0541608404.

I funerali si svolgeranno a partire dalle 14.30 allo stadio comunale Italo Nicoletti in via Forlimpopoli.

Per chi non potrà o non riuscirà a partecipare, Icaro TV (canale 18 su tutta l’Emilia Romagna) e Radio Icaro (fm 92) proporranno in diretta dalle 14.30 la celebrazione presieduta dal Vescovo e concelebrata da tutti i parroci riccionesi.