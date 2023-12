La magia scocca a mezzanotte quando ci si bacia sotto al pergolato della Buona Sorte fatto di vischio e uva propiziatoria, accompagnati dal tintinnio dei brindisi

Manca poco alla notte più famosa dell’anno. Il 31 dicembre torna la più grande, fantastica e coinvolgente festa dell’anno: Capodanno in Piazza a Pennabilli.

Sono ormai quasi trent’anni che questo appuntamento richiama centinaia di persone dai dintorni, ma anche molti visitatori da tutta Italia. Il Capodanno pennese riscuote ogni anno grande successo perché si basa su ingredienti semplici, ma fondamentali.

La cittadina di Pennabilli offre infatti divertimento di qualità in un’atmosfera spontanea e gioiosa, calore umano fatto da persone, amicizia, e sorrisi, il tutto condito da ottima musica diffusa all’aperto, danze e balli in allegra compagnia e dal tepore di un grande falò.

Il festeggiamenti vi aspettano dalle ore 23:45 in Piazza Vittorio Emanuele II per accogliere il 2024 come si deve. La magia scocca a mezzanotte quando ci si bacia sotto al pergolato della Buona Sorte fatto di vischio e uva propiziatoria, accompagnati dal tintinnio dei brindisi.

Poi si dà il via al “Grande braciere” che rappresenta l’anno vecchio, e con esso simbolicamente si eliminano i brutti ricordi, pronti a cominciare l’anno con rinnovata energia.

Ma lo stupore non si limita a questo: basta guardare in alto ed osservare il cielo pieno delle frecce luminose dei fuochi d’artificio per sciogliersi in sensazioni di gioia.

E infine si continua a far festa con musica e danze ballando come i pazzi fino all’ora di colazione.