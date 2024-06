“Se ascoltare altri ci crea ansia, malumore e paure, è nostro dovere prima dirglielo e poi allontanarsene. Non è maleducazione è solamente amore e rispetto per noi stessi.”

Ariete Ciao a tutti gli “Ariete”, per quanto strani possiate sentirvi in questo periodo dovete sapere che è solo un periodo di transizione, perché la vostra Natura viene esaltata e potenziata proprio in questi momenti o nel momento del bisogno, di questo ne dovete essere certi. Approfittate per prendere un po’ di tempo tutto per voi, ne trarrete grande giovamento voi e la vostra famiglia.

Toro Il vostro Carattere riflessivo e posato troppe volte, ingiustificatamente, viene criticato, ma voi “Toro”, non vi fate mai condizionare da nessuno, dovete solamente continuare per la vostra strada, ascoltando ciò che il vostro Cuore e la vostra Natura vi consiglia. Dovrete ancora “ingoiare bocconi amari”, ma alla fine avrete la giusta soddisfazione. Voi non dovete avere mai paura del Futuro.

Gemelli Voi “Gemelli” sapete benissimo come si comporta il Destino nei vostri confronti, “Non vi dà niente o vi da troppo” ma ancora questo non volete capirlo. Per batterlo, dovete comportarvi con Lui come se fosse una Donna irraggiungibile. Trattatelo con calma, con pazienza, conquistandolo con la vostra Intelligenza e Creatività, e quando è tutto pronto, … cucinatelo a fuoco lento.

Cancro Un cordiale saluto a tutti gli amici “Cancro”. Questo ultimo periodo vi ha messo a dura prova e solo grazie al vostro carattere Romantico sì, ma anche Forte e Meticoloso ne state uscendo, dopo averlo coraggiosamente affrontato, grazie anche alla vostra forma fisica e psicologica. Una sola raccomandazione: Se certe notizie vi adombrano e condizionano vostro il Futuro, non ascoltatele più.

Leone Bentrovati amici del “Leone”. In arrivo belle notizie per voi. Avete vissuto queste ultime settimane reprimendo, con molta intelligenza, la vostra natura di guerrieri, ma questi bocconi amari che avete ingoiato non sono stati inutili, perché vi hanno consentito di riacutizzare quei sensi che da troppo tempo erano assopiti: L’intuito, l’istinto e la lungimiranza, ed ora, questo, vi consentirà di fare il grande salto di qualità.

Vergine Un caloroso saluto ai “Vergine”. Mi piace abbinare al vostro segno il termine “Resilienza”, perché siete gli unici che hanno questa meravigliosa capacità di affrontare e superare da vincenti eventi traumatici o periodi di difficoltà. La vostra Bontà d’animo e lo spirito di sacrificio, benché a volte sfruttate da persone egoiste, vi consentiranno, presto, di realizzare un grande desiderio.

Bilancia Tempi duri per i “Bilancia”. Nonostante la buona Volontà e l’impegno profuso per affrontare e superare questo momento di crisi, ancora non riuscite a concretizzare i vostri sogni. Questo è dovuto alla non ottima canalizzazione delle Energie. Siete Potenti ma con troppe idee in testa, una in particolare, che vi impedisce la giusta ed equilibrata concentrazione.

Scorpione L’acerrimo nemico per gli “Scorpione”, ottimi strateghi, brillante intelligenza, sensibilità eccellente, è il non sapersi contenere dalle proprie autocelebrazioni. Superato questo handicap, niente e nessuno può fermarvi. Nessun altro segno ha il vostro bisogno incontenibile di Libertà, ma, grazie alla intuizione, supererete vincenti questa anche guerra.

Sagittario I danni economici per alcuni “Sagittario” professionisti saranno molto faticosi essere recuperati, ma nessun altro segno come questo, ha tutte le chances per poter risalire la china, grazie alla sua tenacia e capacità. Per poter accelerare i tempi dovete farvi aiutare da qualcuno, amico o parente che sia.

Capricorno Pochissime persone o cose possono far male ai “Capricorno”, ma uno dei dolori più lancinanti per questo segno è quello di obbedire ad ordini che non condividono o che per loro non siano giusti. Il senso di Moralità e Giustizia è talmente insito nel loro Essere, che nessuno al Mondo può farglieli tradire. E se succedesse, i “Capricorno” sono Forti e, prima o dopo, recuperano sempre.

Acquario Se qualcuno vuole inimicarsi un “Acquario”, basta davvero poco. Basta obbligarlo a non uscire di casa, e il gioco è fatto. Lo Spirito artistico e l’amore per il bello sono talmente fusi nella loro Anima che si riconoscono facilmente a chilometri di distanza, così pure quando devono dimostrare i loro affetti e/o i loro problemi. A giorni riceveranno piccole soddisfazioni economiche.

Pesci Se non fosse improprio il paragone direi che i Pesci sono come i Gatti: “Hanno 9 Vite”. Riescono sempre a cavarsela, in tutte le circostanze. E questo è dovuto alla loro doppia concezione della Vita, una Materiale e una Spirituale. E’ il segno perfetto per antonomasia. Per alcuni di loro e per il loro bene è meglio, “in certi frangenti” riuscire a sgattaiolare via finché sono in tempo.

