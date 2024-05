Mai il vecchio detto Latino: “Divide et Impera” è stato così opportuno. Un Popolo diviso è più facile da guidare e condizionare

Ariete L’ho sempre detto che sei una persona Fortunata, anche se ancora non ci credi. Sembra assurdo dirlo in questo periodo di crisi Nazionale, ma ti assicuro che per te è così. Queste prossime settimane ti daranno l’imput, che aspettavi da anni, per risolvere definitivamente problemi di Lavoro, ma principalmente quelli Familiari.

Toro Eh, caro Toro, quando gli altri vacillano e cadono, tu, col tuo passo lento ma inesorabile, riesci sempre ad andare avanti per la tua strada infondendo agli altri Coraggio e Fiducia, anche se a te, in queste settimane, a volte mancano. Ma tu sei Forte, tu intuisci la Verità, e “nessuno al Mondo, può farti cambiare idea.

Gemelli Questo ultimo periodo di insicurezza economica ti sta facendo passare il più Brutto periodo della Vita. Tu che la ami, che la centellini ogni minuto, sei costretto a reprimere l’immensa vitalità del tuo cervello. Devi solo avere un po’ di Pazienza ed approfittare di questa tua crisi per fare pulizia di tutte le scorie che ti hanno inquinato.

Cancro Tante persone soffrono in questo momento, tu, un po’ di meno. Non che tu non capisca la situazione generale, ma la conformazione del tuo cervello ti permette di vivere e affrontare con chiarezza, lucidità e anche con un pizzico di Romanticismo, questo periodo così particolare. Tu riesci a trarre, anche in questo periodo, positività. Complimenti!

Leone Sei proprio un Leone in Gabbia, ma sempre Leone. L’unico problema che devi superare è quello di non lasciarti condizionare da quello che temono gli altri, perché tu hai Forza, Intuito, Lucidità e Istinto di sopravvivenza. Approfitta per dimostrare chi sei e recupera, nella tua famiglia, l’immagine distorta che hanno di te.

Vergine Non vedere La Paura come il peggiore dei tuoi nemici, perché “chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura, muore una volta sola. Non lasciarti condizionare da quello che senti o che vedi tutti i giorni in televisione, perché, di questi tempi, occorre, quello che tu possiedi naturalmente: “la massima lucidità”.

Bilancia Nessuno nel Creato sta tribolando come te. Mai, avresti pensato di affrontare una prova così impegnativa e limitante nella tua Vita, eppure, eccoci qua. Se ne vuoi uscire indenne e vincere, devi limitare al massimo di trattare questa situazione come se fosse il peggiore dei tuoi nemici. Cerca e trova, quelli che sono i Lati Positivi, perché ce ne sono tanti.

Scorpione La tua intelligenza e la tua intuizione sono le armi migliori che hai per affrontare da vincente questa situazione. Probabilmente stai soffrendo molto per tuoi problemi personali, del resto, è per tutti così, ma tu hai un dono che altri non posseggono: “La Visione Generale delle cose”. Quindi, impegnati ad aiutare chi non la possiede.

Sagittario Il Fuoco del tuo Segno sta incendiando anche te. Dov’è finita la tua baldanza, la tua ferrea Sicurezza? Ora che c’è bisogno della massima concentrazione ti stai comportando come un bambino che gli hanno tolto il Ciuccio. Ritrova la tua freddezza e non lasciarti condizionare dalle paure e dai timori degli altri.

Capricorno Ho l’impressione che stai rischiando un po’ troppo, caro Capricorno. Non devi pensare di essere più furbo degli altri, perché cento volte può andare bene, ma per farsi male ne occorre solamente una. Piuttosto approfitta di questo periodo per star vicino a chi ne ha più bisogno, ma senza tenere quell’aria da persona che si sente superiore, perché molte volte è controproduttiva. Ciao.

Acquario Ora sei calmo e tranquillo, e fra cinque minuti diventerai burrascoso. Carissimo Acquario, devi essere un po’ più tranquillo. Questa frenesia che a volte ti arriva, deve essere un po’ meglio contenuta, altrimenti è chi ti vive vicino che ne paga le conseguenza. Ed in questo periodo, non è giusto. Fra poco tutto passerà, ma non passeranno le stupidaggini fatte.

Pesci Fino adesso il tuo comportamento è stato esemplare, continua così, anche se hai dovuto stringere la cinghia, e parecchio. Ultimamente hai anche dato dimostrazione di essere sempre capace ad uscire indenne da tutte le situazioni, anche le più pericolose, e, questa tua caratteristica davvero rara, nelle tue mani, prossimamente si trasformerà in “Oro colato”.

