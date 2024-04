Ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Ariete “Non c’è peggior sordo di quello che non vuole sentire”. Sei tra le persone più belle del Creato, gradevole al vedersi e a parlarci. Sei buono e generoso, ma se dedicassi l’attenzione che dedichi agli altri a te stesso, vivresti una vita più serena e con meno angosce. Per la salute modifica l’alimentazione.

Toro Ciao, è sempre un piacere passare un po’ di tempo con te. Stai vivendo il miglior periodo dell’anno quindi devi assolutamente approfittare per risolvere alcuni problemi. Smetti subito di mangiare farinacei a favore di legumi, insalata, e frutta. Non vivere solo per il lavoro. Svagati e goditi più questa vita.

Gemelli Finché non trovi la pace sentimentale sei condannato a continuare a vivere nel limbo. Purtroppo sei troppo intelligente per accettare superflui consigli, ma, perdonami se mi permetto di dartene uno: Non ti accontentare di sopravvivere giornalmente per quel poco che possono darti. O tutto o niente.

Cancro Se riuscissi a sfruttare totalmente le tue capacità fisiche e mentali, non vivresti, tante volte, nella mediocrità. Devi avere più coraggio, devi parlare più chiaramente e senza giri di parole con chi non ti rispetta per quello che fai. Devi volerti più bene e smetterla di credere a tutto ciò che ti dicono. Mentono.

Leone Non è giusto che tu viva all’ombra di te stesso. Non devi fare in modo che gli altri ti condizionino così sfacciatamente solo perché stai passando un momento di crisi. La colpa non è tua. E’ questa società che ghigliottina le persone intelligenti quando si differenziano dalla massa. Torna a combattere.

Vergine Più passa il tempo più snaturi te stesso. Cosa è successo? Tu non ti puoi permettere di vivere passivamente e lasciarti trascinare dalla corrente senza lottare. Tu sei quello che deve dare il buon esempio, tu sei calmo e meticoloso, tu sei il perno della tua famiglia. Se non torni in te, siamo rovinati.

Bilancia L’uomo è l’uomo e la donna è la donna. Ad ognuno il suo ruolo. L’uomo deve dare sicurezza anche quando la propria può vacillare. La donna deve dare sostegno anche se il suo uomo non lo merita. Alle prime difficoltà ci ammosciamo come pere cotte. Rispettati di più e rispetta di più il tuo partner.

Scorpione Quando le persone vogliono davvero fare il salto di qualità smettono di parlare delle cose che vogliono fare e cominciano a farle. Tu è da troppo tempo che stai raccontando a tutti le tue programmazioni per il lavoro e per il futuro, ma se non diventi più concreto saranno solo chiacchiere al vento.

Sagittario Quel che temiamo maggiormente … lo attiriamo sempre a noi. Tu, da questo punto di vista, sei un Dio. Se dedicassi la tua intuizione e la tua competenza intellettuale alla realizzazione di idee e azioni positive, potresti realizzare tutto quello che desideri. Siamo noi che condizioniamo la nostra vita.

Capricorno Da quanto tempo non ti sganasci dalle risate? Sarà passato qualche secolo. Non sei più capace di divertirti, non passi più una bella serata con gli amici a sparare cavolate su tutti e su tutto. Ti stai imbruttendo e fai imbruttire chi vive con te. Ma chi ti paga per avere sempre il muso ingrugnito?

Acquario Ci sono dei momenti si e dei periodi no. Tu, che dovresti vivere questo periodo all’insegna del benessere, della soddisfazione, del piacere climatologico, ti senti insoddisfatto e, addirittura, annoiato. Questo succede perché hai perso di vista il tuo vero obiettivo. Peccato. Problemi meccanici.

Pesci “Non fare agli altri quello che non vuoi che facciano a te”. Troppo spesso, ultimamente, ti senti abbandonato e insoddisfatto. Questo è dovuto, molto probabilmente, al tuo comportamento del passato. Se vuoi migliorare la situazione devi, finché sei in tempo, cercare di rimediare indelicatezze fatte.

