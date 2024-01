Una brillante idea per gli Scorpione, un imprevisto per i Sagittario

“La maggior parte dei mali inizia da una scorretta alimentazione”

Ariete Chiedi quando è il momento. Se lo è, esigi. A breve un’antipatica situazione sarà risolta positivamente. Fa’ tesoro di questa esperienza e non sfidare sempre la buona sorte. Potrebbe stancarsi di te. Dopo una paura sorprese positive nel lavoro.

Toro Se vuoi migliorare la tua esistenza ed arricchirla come giustamente meriti, scrollati di dosso la pigrizia e inizia subito, da una parte, a migliorare la forma fisica, dall’altra ad uscire dal tuo guscio, magari accettando e condividendo le proposte del tuo partner. Non te ne pentirai. Meno carne e meno pane e più legumi.

Gemelli Quando gli altri sono imbacuccati, tristi o incupiti, tu arrivi luminoso e gaio con il tuo sorriso che riesce a scaldare anche i cuori più freddi. Peccato che quando tu hai bisogno di qualcuno, non c’è nessuno in grado di aiutarti. “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Quello che conta è che tu caschi e cascherai sempre in piedi.

Cancro E’ meglio fare e sbagliare che non fare e non sbagliare. Una delle più grandi malattie di questo secolo è l’indecisione nelle scelte. L’uomo giusto e l’uomo sano è colui che di fronte ad un bivio sa prendere la sua strada. Poi, se è quella sbagliata, deve avere l’umiltà di tornare indietro e ricominciare. Tu non essere troppo presuntuoso.

Leone Hai dato dimostrazione di forza, di fermezza e di determinazione, ora devi solo cercare di non esagerare e di non chiedere troppo a te stesso. Siamo uomini per la nostra forza e anche per la nostra debolezza. Cerca di riposarti un po’ prima di ripartire e attento agli altri se lavori guidando un mezzo.

Vergine Passo dopo passo ce la stai facendo a tirar fuori la testa. Sei il classico esempio della persona pacata e tranquilla che però grazie alla sue determinazione riesce sempre a superare tutti i problemi, anche quelli più difficoltosi. Entro una settimana dovrai risolverne uno molto fastidioso, dovrai chiedere consiglio, ma ce la farai.

Bilancia Il tuo perfetto equilibrio, i tuoi garbati modi e la tua proverbiale educazione a volte non servono a risolvere situazioni di cui tu non sei l’artefice. Devi imparare a difenderti meglio perché molte volte facendo un passo indietro hai la possibilità di vedere meglio e affondare il colpo vincente. Con i cattivi non essere buono.

Scorpione Ottima la concentrazione e ottimi i propositi. Devi solo stare attento a certe persone, una in particolare, che si è sentita esclusa da te e che per invidia potrebbe causarti non pochi problemi per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Probabilmente nelle prossime ore avrai una brillante idea che ti porterà entrate economiche.

Sagittario Tutto sembra procedere nel migliore dei modi, purtroppo è in arrivo un diavoletto a metterci lo zampino. Hai previsto tutto, tutto è stato organizzato nel migliore dei modi, stai finalmente per tagliare il traguardo … purtroppo un imprevisto che comprometterà il totale e meritato successo. Forse consideri troppo poco chi ti sta vicino.

Capricorno Il pieno di energia che hai fatto da qualche settimana ti tornerà utilissimo nei prossimi giorni. Infatti occorrerà tutta la tua forza ed energia per superare le prove che il destino ha programmato per te. Fissa il tuo obiettivo, calibra il tiro e non lasciarti condizionare da niente e da nessuno. Così facendo niente ti ostacolerà.

Acquario Se riesci a mantenere questa concentrazione e questa volontà niente ti sarà impossibile. L’unico scoglio che potresti trovare è quello sentimentale. C’è una persona che ce la sta mettendo tutta per rovinarti la vita. Ascolta e segui il consiglio di una persona matura per affrontare e superare questo momento di crisi.

Pesci Le cose purtroppo non sono andate come avevi previsto. Come dice il vecchio adagio: “ Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. Ora ci devi mettere la massima concentrazione per superare questo momento critico che ancora durerà qualche settimana; dopodiché puoi ripartire alla grande con una esperienza in più sulle spalle.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369