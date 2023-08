“I Vergine si fidino di meno, gli Acquario siano più generosi”

“Tutti noi abbiamo due Vite, la seconda inizia quando capiamo che ne abbiamo una sola”.

Ariete Voglio darti un consiglio: l’esperienza è utile se la si utilizza. Non è questo il momento per mettersi in testa idee strane o lavori avventurosi. Ora è il momento ti tenere la testa bassa e gli occhi che guardano davanti senza lasciarsi distrarre. Rimani nella carreggiata e dedica più tempo a godere della vita insieme ai tuoi.

Toro Se hai una persona che ti vive vicino e che ti consiglia di fare certe cose, falle. Falle, senza tante scuse. E’ da troppo tempo che stai tirando la carretta a testa bassa senza prenderti una tregua. Ora, per il tuo bene e per quello di chi ti vive vicino, fermati e godi un po’ di questa vita. Il mondo va sempre avanti anche senza te.

Gemelli Di natura sei buono e generoso. Ma da qui a decidere di fare il volontario o l’infermiere a titolo gratuito e a tempo pieno, ce n’è di strada. Non devi sempre fare tutto quello che ti viene in testa perché non sempre è la cosa migliore per te. Devi pure pensare di più al tuo benessere e a quello di chi ti sta vicino.

Cancro Il periodo che si sta affacciando per te potrebbe essere offuscato da uscite impreviste e/o sanzioni amministrative, perciò attento a non fare infrazioni guidando con la massima cautela. Controlla la revisione e scadenza della patente. Se conosci qualcuno che ti piace, non parlare dei tuoi, lui, potrebbe averne molti più di te.

Leone Dimostri molti meno anni di quelli che hai, ciò significa che hai lavorato bene per te stesso. Buona la linea e il portamento, se a volte ti senti troppo stanco sarebbe il caso di fare, quanto prima, una visita di controllo. Attenzione a problemi meccanici. Ottimo periodo per nuove situazioni e nuovi lavori. Da’ libero sfogo all’intuizione

Vergine Se hai lavorato bene e con programmazione riceverai ottime notizie anche per il lavoro, altrimenti è il caso che, da subito, ti rimbocchi le maniche, perché difficilmente troverai alcuno che ti aiuterà. Non abbatterti perché ce la farai anche questa volta. Attenzione a non fidarti troppo di persone che si fingono amiche, Stanno rosicando.

Bilancia Devi, sin da subito, organizzarti mentalmente e fisicamente a grandi cambiamenti che sono in arrivo per te. Non ti far trovare impreparato perché certe opportunità difficilmente si ripetono. Sii meno disattento alla guida e fa’ un controllo generale. Se cerchi lavoro fa’ capire che sei certo che la tua collaborazione farà migliorare l’Azienda.

Scorpione E’ giusto, dopo una guerra, riposarsi, ma è altrettanto giusto non poltrire troppo. Probabilmente hai goduto di bei successi ma ora lascia da parte la tua soddisfazione e rimettiti subito in moto. Possibilità di nuovi traslochi nell’aria. Parla più con il partner perché ultimamente si sente molto trascurata e non giustamente rispettata.

Sagittario Nonostante la tua maniacale organizzazione c’è sempre qualcosa che non gira per il verso giusto. Fai troppo poco affidamento con chi lavora con te. Se questi non “funzionano” bene, è anche per colpa tua, perché tu non ti fidi di nessuno. Rilassati e cerca di passare qualche bella serata con vecchi amici. Sarà un tonico per te.

Capricorno Buono il periodo per i professionisti dell’economia, meno buono per coloro che hanno a che fare con la salute, insoddisfacente ma crescita positiva per gli altri. Incontro interessante e stimolante dal punto di vista sentimentale, ma non mettere troppa carne sul fuoco, potresti bruciarti. Tonifica il fisico con delle belle passeggiate.

Acquario Se sei un single sappi che ci dovrebbe essere una persona interessata a te. Quella che potrebbe cambiarti la vita, o darti una spinta significativa. E’ una persona taciturna ma molto intelligente. Non fare il mandrillo con tutte, non parlare sempre di te, e non ti lamentare sempre. Sii più generoso con gli altri.

Pesci Ottimo momento per investire anche su di te. Apporta un miglioramento al tuo look perché in arrivo buone opportunità di cambiamento. In casa sii più tollerante. E ricordati, quando conosci qualcuno, non parlare più e sempre dei tuoi problemi, perché chi ti ascolta può averne molti più di te. Sii più ottimista.

