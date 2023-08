I Leone seguano il proprio istinto, i Sagittario siano più tolleranti

“Non ti lamentare di tua moglie se non è perfetta, perché se lo fosse stata, non avrebbe scelto te”.

Ariete Chissà come mai quando vivi momenti di crisi e di noia ti viene sempre in mente di lasciare tutto e ricominciare da capo da qualche altra parte. Per fortuna il tuo “super io” riesce a contenere questi momenti di lucida pazzia. Hai solo bisogno di sentirti amato, anzi indispensabile, per qualcuno. Il resto, bene.

Toro Stai vivendo da troppo tempo come se ti dovessero arrivare da un momento all’altro novità negative. Così facendo condizioni la tua vita e quella di chi ti vive vicino. Ricorda che noi attiriamo sempre quello che pensiamo di più. Sta’ più tranquillo, tu ce la farai sempre. Via i carboidrati e si ai legumi, e cammina almeno 15 m. al giorno.

Gemelli Certo che il Padreterno, o chi per lui, ne ha da fare per cercare di accontentarti. O sei troppo disfattista o esageratamente esuberante. Perché ancora non hai capito che con le tue caratteristiche, tutto ciò che fai o farai avrà successo. Cerca di controllare il tuo bisogno di amare e di essere amato e da’ solo a chi merita.

Cancro E’ giusto essere responsabili e pensare alla tranquillità dei propri cari, ma è altrettanto giusto vivere con la testa alzata, altrimenti corri il rischio di vederti passare sotto il naso tutta la tua vita e svegliarti quando è troppo tardi per ricominciare da capo. Impara a dare a chi merita e pensa più a te stesso.

Leone Anche se ti senti bene e in buona forma fisica, e gli altri se ne sono accorti, stai vivendo uno strano momento di vita, quasi di transizione, tra quello che fai e quello che sei in procinto di fare. E’ come se ti stessi preparando ad effettuare un cambio di rotta. Segui il tuo istinto e il tuo cuore, sicuramente non sbaglierai.

Vergine Stai commettendo l’errore, molto strano per te, di ascoltare quello che dicono certe persone che ti influenzano negativamente. Uno come te deve solamente ascoltare se stesso e le proprie inclinazioni, per quanto strane siano. Non essere chiuso e apriti a nuove storie d’amore. E’ bello risentire il cuore battere all’impazzata.

Bilancia Che strano periodo che stai passando. Dal forte ed esuberante amore per la vita ad un pessimismo così profondo da farti star male fisicamente. Devi solamente aver più fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Ricorda sempre che gli altri traggono da te energia buona ed entusiasmo. Andrà tutto bene, ma non fidarti mai totalmente degli altri.

Scorpione Se vuoi avere più successo, anche in questa nuova avventura che sei riuscito a creare, devi aggiustare un po’ meglio il tiro. Mai promettere se non sei in grado di mantenere. Anche sentimentalmente è il caso che dimostri un po’ più di rispetto, anche se non lo merita, verso il partner. Controlla l’auto e si più prudente alla guida.

Sagittario Se troppo spesso ultimamente ti ritrovi solo a leccarti le ferite sai benissimo, anzi fai finta di non saperlo, che dipende esclusivamente da te. Non bisogna sempre dimostrare la propria forza quando non è il caso. Tante volte una sola parola detta da una persona amica fa miracoli. Sii un po’ più umile e più tollerante in famiglia.

Capricorno Non puoi essere mai completamente soddisfatto perché il tuo atteggiamento, troppe volte ultimamente, è troppo intransigente. Per avere la massima efficienza da parte degli altri, anche in famiglia, devi, almeno saltuariamente, elargire qualche gratificazione in più. Saranno più contenti tutti, ma tu molto di più.

Acquario Una volta i vecchi dicevano: “Non venisse peggio”, invece tu anche se stai bene, concentrato e sufficientemente contento, fai finta sempre che ti manca qualcosa. I vecchi che dicevo prima dicevano anche: “Piangi sempre col sorcio in bocca”. Se stai male dì che stai male, ma se stai bene … dillo ugualmente e con piacere.

Pesci Mamma mia che brutto periodo che stai passando. Nonostante tutta la tua buona volontà non sta girando nel verso giusto. Strano, ma parte della colpa è tua. Se fai un sorriso a qualcuno, stai pure tranquillo che da qualcun altro ti ritornerà indietro. Così pure se fai fatto un torto. Per quanto riguarda il resto, tranquillo, tutto passerà presto.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

