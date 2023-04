Se desideri fortemente qualcosa o qualcuno non aspettarlo stando fermo. Pensalo ma senza insistenza, se soffri, soffri con dignità; impegna la mente su altre cose. Vedrai come si innescano le giuste coincidenze”.

Ariete Eccoci al nostro appuntamento periodico. Queste prime settimane del mese hanno apportato alla tua vita discordanti situazioni. Da una parte il piacere di cercare cose nuove e stimolanti, dall’altra una stagnante pigrizia che ti appesantisce anche nel fisico. Reagisci e non lasciarti trascinare dall’inerzia.

Toro Il tuo cervello deve essere contenuto perché stracarico di miliardi di sensazioni potrebbe esplodere. Goditi totalmente questo periodo dell’anno e sappi che nessuno al mondo sta meglio di te. Nessuno. Si, si, i problemi, i soldi, le spese, il partner, il lavoro. Freghetene e fa’ un bel pieno di te stesso.

Gemelli E’ un po’ troppo tempo che sei a testa china sopra i tuoi problemi a cercare di trovare il modo di andare avanti meno male possibile. Se non ti fermi e spurghi il cervello sprechi solo tempo e denaro. Tu, ricordati, dai il massimo se sei sereno e positivo. Se non lo sei, fermati e aspetta di esserlo.

Cancro Sei una persona molto profonda ma con tanti problemi di coscienza. Troppo spesso ultimamente hai dei pensieri strani, è come se volessi cancellare una parte della tua vita e, magari, ricominciarla da un’altra parte. Hai troppe ansie, e queste ti creano l’insonnia. Devi solamente riflettere, decidere e fare.

Leone Dicevano i vecchi: “non venisse peggio”, è questa la tua massima del momento. Ora che ti sei preso qualche bella rivincita, sei più radioso e con più voglia di fare. C’è un momento per pregare e uno per lottare. Ora pensa al lavoro, ma la prossima volta prima di essere troppo generoso pensaci di più.

Vergine Sei la classica persona che fa piacere conoscere perché sai dare soddisfazioni e sai dimostrare riconoscenza. E questo, oggi, è una cosa davvero rara. Sai cos’è il sacrificio e conosci “il morso del lupo”, proprio per questo, averti come alleato è una fortuna. Impara a dare solo a chi merita.

Bilancia Ottima la concentrazione ed invidiabile il tuo amore per la natura e la vita. Sei sempre un ospite gradito, porti alle tue compagnie ventate di freschezza e di positività. Devi però stare attento a chi frequenti, a non fidarti troppo e non sentirti immune da pericoli. Il diavolo è davvero furbo ed astuto.

Scorpione Ottimo il tuo atteggiamento e il tuo portamento, sei sempre lindo e profumato, hai il cervello ben lubrificato e sei davvero armato da buone intenzioni. Ma stai commettendo degli errori di valutazione e stai sottovalutando certe persone. Ti conviene adottare modi e strategie diverse.

Sagittario Buona la concentrazione e la voglia di fare e di dimostrare chi sei. Sei uno stratega nato ed hai un’ottima intelligenza, pochi sono gli ostacoli che non sei in grado di superare. Se sanassi quelli che sono i tuoi problemi sentimentali ed affettivi avresti quel valore aggiunto per sfiorare la perfezione.

Capricorno Questo ultimo periodo per te è stato messaggero di cose buone e di cose meno buone. Buone, perché l’amore per la natura ti ha dato la giusta concentrazione nell’ambito professionale. Meno buone, perché la tua sete di perfezionismo non ti fa godere dei piccoli successi, che sono il sale della vita.

Acquario La prima regola per vivere una vita armonica e costruttiva è quella di rispettarsi e volersi bene. Se non vogliamo bene a noi stessi non riusciremo mai ad accettare ed amare gli altri. Accettarsi significa rispettarsi, sia nei pregi che nei difetti. Certe confusioni e insoddisfazioni partono proprio da questo.

Pesci Quando sei nella fase della costruzione e sei propositivo niente e nessuno è in grado di fermarti, diventi una forza della natura dominante ed inarrestabile. Se riesci ad esserlo in questo periodo ti troverai nell’arco di 8/12 settimane a raccogliere un cospicuo raccolto. Devi uscire dalla tua passività.

