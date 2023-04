Se “Quello che temiamo più di ogni cosa, ha una sfacciata tendenza a succedere realmente,” significa che dobbiamo imparare a pensare nel modo giusto, significa che dobbiamo imparare a pensare in positivo per attirare cose positive

Ariete Questo è il periodo che ti mette in crisi ma non per cose che potrebbero succederti ma per le cose di cui tu sei in cerca e di cui stai bramando. Nonostante tutti i segnali che hai ricevuto e che ricevi stai ancora perdendo tempo ad inseguire le chimere. C’è il tempo per sognare ora però no.

Toro Periodo che può trasformarsi in oro per te. Qualsiasi programma tu abbia in mente di realizzare, puoi farlo. Infila la chiave nel quadro, metti in moto, ma parti. Parti subito. Non dubitare, non ascoltare i consigli degli altri, fa come ti dice la tua testa. Questa non ti tradirà mai. Buone sorprese in arrivo.

Gemelli “Chi troppo vuole nulla stringe” recita l’adagio. Devi setacciare meglio i tuoi programmi, perché così facendo semini tanto ma raccogli solo le briciole. Non fare le cose per compiacenza o per riconoscenza. Ora è il momento del fare, di chiacchierare poco e dimostrare chi sei. Dopo, fa’ quel che preferisci.

Cancro Non è importante il tempo che ci impieghi per capire certe cose, è importante, quando le capisci, avere il coraggio di comportarti in modo tale da recuperare il tempo perduto. Quest’aria fresca e frizzante e il risveglio della natura da’ stimoli meravigliosi alla tua natura artistica. Sfruttali in tutti i campi.

Leone Tu che ti credevi negato per certi lavori e certe tecnologie ora ne sei entusiasta, e sei tra coloro che sfrutta meglio queste nuove competenze. Il tuo spirito dominante fatica a non alzare la testa e far un sol boccone dei nemici, ma c’è un tempo per lottare e un tempo per aspettare il momento opportuno.

Vergine E’ il momento di tirar fuori tutta la tua forza e la tua capacità. Devi alleggerirti di tutte le zavorre e buttarti a capo basso a realizzare, con coraggio e con costanza, le tue idee e i tuoi progetti. Non indugiare perché una persona onesta, pulita e laboriosa come te anche se cadesse, cadrebbe sempre in piedi.

Bilancia Dovresti vivere con gioia le tue caratteristiche peculiari di equilibrio, di onestà e di altruismo, ma c’è qualcosa che ti turba l’anima e che non ti consente di godere pienamente di questo periodo dell’anno che ti piace tanto. Non credere a tutto ciò che ti viene detto, abbi sempre il beneficio del dubbio.

Scorpione C’è qualcosa nel tuo comportamento delle ultime settimane che è strano. Sei bravo a simulare il tuo benessere e la tua soddisfazione, ma la realtà è un po’ diversa, neppure la persona più vicina a te ne è a conoscenza. Non tenerti tutto dentro, parlane con qualcuno. Hai solo bisogno di sfogarti.

Sagittario Questo periodo che aspettavi quasi con bramosia è arrivato e ne godrai tutta l’essenza. Ci sono tutti i presupposti per sbloccare la tua situazione e sicuramente potrai realizzare, se non tutti, molti dei tuoi progetti. Devi solamente non provocare la buona sorte evitando tutte le situazioni non sicure.

Capricorno Sei talmente impegnato mentalmente e operativamente che non stai pensando alla bellezza di queste giornate. E’ un vero peccato perché riuscirebbero a donarti un po’ di freschezza e un po’ di allegria. Stai troppo trascurando questa parte della vita. L’investimento per il proprio divertimento.

Acquario Tutte le situazioni tentano di farti vivere con angoscia e tensione, ma sei talmente bravo e talmente sicuro della tua forza che niente e nessuno può scalfire la tua serenità e il tuo amore per la vita. Continua così perché gli altri vivono temendo che gli capiti qualche male. Così facendo l’attirano a loro.

Pesci Basta con il lamentarti e sentirti una vittima della vita. Spegni la televisione e creati una nuova filosofia di vita. Cammina almeno 30 minuti al giorno a passo veloce. Alimentazione solo con cibi vegetali, poca carne e niente salumi, niente bibite gassate e zuccherine. Fra un mese sarai molto diverso.

A cura del Dott. Bruno Coletta

