“Per verificare se stai potenziando la tua forza pensa intensamente una qualsiasi cosa. Se arriva entro pochi minuti, chiedi qualcosa di più grande”

ARIETE Ciao, bentrovato al nostro appuntamento. Tutte le piccole frustrazioni del passato si sono dissipate, e, il tuo nuovo “te stesso”, si sta forgiando nella laboriosa fucina della tua mente. L’anno vecchio è già lontano ed ora è il momento di far produrre questo nuovo cambiamento che è in te. Le tue armi saranno la comprensione e la sicurezza. Continua a non essere condizionato.

TORO Ti piace cercare di riempire le giornate meglio possibile, ma quando ci riesci ti rendi conto di essere diventato schiavo di te stesso. Per te la Libertà è un bene troppo prezioso per correre il rischio di perderla. Sei metodico, calmo e riflessivo ma guai se qualcuno se ne approfitta e viene a rompere i tuoi equilibri. Se sei in cerca dell’ispirazione, valla a cercare con il bastone.

GEMELLI Anche a te piace moltissimo la Libertà, fai e faresti salti mortali per mantenerla e non sopporti coloro che cercano di limitartela. Del resto sei uno spirito libero e hai sempre bisogno di nuove sfide e nuovi orizzonti. Solo in età matura potrai vedere quali sono i pro e i contro. Goditi quel po’ o quel molto che hai ora e centellina con piacere quei momenti di calma e serenità.

CANCRO Se a volte ti capita di sentire un vuoto dentro la tua anima non è colpa della vita o delle circostanze. Il vero problema è che tu sei indubitabilmente ancorato ad una parte del tuo passato che non se ne vuole andare via. Per stare e per vivere bene in pace con te stesso devi risolvere questi problemi. Come fare? Mettere da parte il tuo orgoglio e fare quel che dice il tuo cuore.

LEONE Molti errori, nel corso della vita, possono essere recuperati, purtroppo, per certi, questo è impossibile. Bisogna farsene una ragione ed accettarli come insegnamenti da parte della vita stessa. Non vivere con il rimpianto nel cuore, sia perché è impossibile tornare indietro, sia perché così facendo amareggi il cuore vivendo male il presente. Goditi quello che hai e non pensare ad altro.

VERGINE Ciao. Bentrovato/a al nostro appuntamento. Di essere al giro di boa dell’inverno ne sei contento, anche perché inizi a percepire, nonostante il freddo intenso, i primi odori della Primavera. Hai molte cose da mettere sul fuoco, perché il periodo per te sta diventando propizio, quindi devi approfittare assolutamente per dare inizio ai lavori. Tu meriti tutto quello che realizzerai.

BILANCIA Finalmente ti sei sbloccato. Hai trascorso questo ultimo periodo in balìa del vento e ti dirigevi dove soffiava. Ora, devi essere tu a decidere la rotta. Occorre calma, determinazione, fiducia in te stesso e come prima cosa: “Costanza”, qualità che ultimamente ne sei stato carente. Hai tante cose da dire ma, e soprattutto, da fare. Fra poco tempo gioirai delle fatiche. Ciao.

SCORPIONE La dea bendata, nonostante tutto, ti è stata sempre vicina. Ti è stata vicina anche per problemi che da tempo ti preoccupavano. Ora sta a te mantenerti in ottima forma, anche quella fisica. Sei felice che la Primavera sia in avvicinamento, anche perché ci sono tante cose da fare e in certi casi da sbloccare. Non perdere tempo in chiacchiere e rimboccati subito le maniche.

SAGITTARIO A tante persone l’Inverno non piace. A te piace tutto. La tua natura di guerriero prende sempre il sopravvento, e là, dove tanti inciampano e cadono, tu, imperterrito, continui il tuo cammino. A te, le difficoltà non fanno paura, anzi. Più ne incontri e più acquisti fiducia in te stesso. La tua natura è quella del vincente, ma guai se non finalizzi gli sforzi a fin di bene, e non solo per te.

CAPRICORNO Sei tra i primi che percepisce i sentori primaverili, e sarai tra i primi a riceverne gli effetti benefici. Approfitta di questi giorni per sistemare o chiarire situazioni che possono danneggiare o rallentare questo prossimo propizio periodo. Non peccare di presunzione e sii più tollerante nei confronti degli errori altrui. Ottimo periodo in arrivo per te, ma solo se vivi il benessere del tuo equilibrio.

ACQUARIO Certo non si può dire che questo ultimo periodo che hai vissuto possa essere considerato “normale”! Quest’anno, appena passato, sicuramente ti ha lasciato dei segni molto profondi, ma tu sei tu, sei come l’Araba Fenice, che risorge sempre dalle sue ceneri, e, quest’anno, proprio in questo periodo, avrai dimostrazioni di questa veridicità. Sii più fiducioso, … andrà tutto bene.

PESCI L’anno appena passato è stato molto significativo per te, a volte anche doloroso ma la tua sensibilità ed intelligenza ti hanno permesso di superare tutte queste prove in modo esemplare. Te ne aspettano altre anche quest’anno, ma sei pronto ad affrontarle tutte. Riposati un po’, mentalmente e fisicamente, magari organizzando un piccolo viaggio prima della Primavera.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369