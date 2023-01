Sappiate rinunciare ad un po’ del vostro egoismo, dedicando più attenzione alle vostre compagne, e a voi donne: Assecondate un po’ più i vostri uomini, e, anche se non lo meritano, dedicategli qualche piccola gentilezza in più. Ciao.

Ariete Il tuo coraggio, che a volte sfiora l’ incoscienza, sarà determinante per tutto l’anno 2023, perché ti aiuterà a superare, specialmente nei primi mesi dell’anno, sia i tuoi classici momenti di “crisi esistenziale” , sia certi problemi che avrai in famiglia, per l’adattamento alle nuove situazioni. Tantissimi auguri.

Toro Ciao, per te il 2023 sarà un anno epocale e per questo motivo ti devi far trovare pronto e preparato, con poche filosofie nella testa e, con la caratteristica prìncipe della tua personalità, con i piedi saldi e ben ancorati per terra. Se ingrani sin dalle prime settimane del 2023 con la marcia giusta, dominando la tua pigrizia, vincerai tutte le tue paure che hai per il futuro. Ciao.

Gemelli Alla faccia di quelli che dicono che hai due personalità: l’anno 2023 sarà tra gli anni più importanti della tua vita, e darai dimostrazione, a tutti coloro che erano certi che non ce l’avresti fatta, di essere davvero una persona speciale, di essere all’altezza di qualsiasi situazione. E non solo vincerai ma, surclasserai tutti gli avversari.

Cancro Per i primi mesi del 2023 dovrai ancora scontare errori che hai fatto nel 2022. Errori di valutazioni, di strategie e di comportamento. Ti sei troppo cullato sul parere o consiglio di altri, invece di sperimentare sulla tua pelle. Gli altri, “non sei tu”, gli altri, vedono le cose in subbuglio, disordinate, non hanno la coordinazione mentale che hai tu. Hai bisogno solo di un po’ più di coraggio.

Leone Il 2022 è stato un anno molto importante per te, hai avuto il coraggio di rimetterti in gioco, hai pensato più a te stesso, hai avuto l’umiltà di migliorarti e di accettare (un po’ più) quello che dicono gli altri, (per te davvero uno sforzo eroico). Questo 2023 ti darà tante soddisfazioni e gratificazioni.

Vergine Il 2023 sarà per te l’anno del riscatto, di tante gratificazioni e, ancora più importante, il piacere di vedere gente che a volte ti ha deriso, strisciare umile davanti chiedendoti di perdonarli. Hai saputo tirare la cinghia come nessun altro e dovrai farlo anche per i primi mesi del 2023, ma prima che finisca l’Inverno le cose per te cambieranno e ti caverai tante soddisfazioni.

Bilancia Sicuramente nel tuo D.N.A. hai la predisposizione a realizzare grandi progetti, ma questa predisposizione deve essere suffragata dalla continuità di azione (dalla costanza) e di intenti, e, principalmente dalla serenità dell’animo. Ed è sicuro che negli ultimi tempi non hai vissuto queste situazioni. Il 2023 a te porterà solo una cosa. Ma, ti assicuro, che è la cosa più bella che può capitarti.

Scorpione Negli ultimi mesi del 2022 hai dovuto ingoiare parecchi bocconi amari, anche se sei stato bravissimo a mascherarlo. Per fortuna è passato, e non puoi neppure immaginare quanto sarà stata preziosa questa esperienza che hai vissuto. Già da Gennaio le cose timidamente andranno meglio, devi solo modificare l’atteggiamento non facendo vedere ciò che non sei.

Sagittario Ti assicuro che fare le previsioni ad una persona come te, è davvero molto difficile, per due motivi: 1) perché tu, a queste cose non ci credi. 2) Perché anche se ci credessi diresti che non ci credi. Hai passato un anno molto duro, e anche se hai ottenuto delle vittorie, le hai pagate a caro prezzo. Il 2023 sarà per te un anno particolare e ti caverai tante soddisfazioni.

Capricorno Quando arrivi alla fine di ogni anno hai sempre la tendenza ad avere la bocca amara. Perché, anche nel 2022, non hai vissuto quelle gratificazioni che ti aspettavi. Ma ti assicuro che per te il 2023 sarà davvero un anno fantastico, non solo dal punto di vista economico, ma e soprattutto, dal punto di vista delle soddisfazioni professionali.

Acquario Per come sei fatto, per come pensi e per come ragioni, per la concezione che hai del mondo e della vita, dovresti essere la persona più felice del Creato. Invece hai passato questo 2022 quasi in modo mediocre, e questo non è da te. Per fortuna il 2023 sarà per te un anno che ti ridonerà voglia di vivere e di fare, luminosità nel volto e piacere di confrontarti con gli altri.

Pesci “A volte gli ultimi saranno i primi”, questa è la frase che ti ha accompagnato in tutto questo ultimo anno il 2022. Per quanto riguarda il 2023 sarà per te, tra i più importanti della vita. Riuscirai a capire la tua posizione nel mondo e la tua reale attitudine, che non per niente, è la più complessa e completa tra tutti gli altri segni.

