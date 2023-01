Ecco cosa prevedono le stelle per l’anno appena iniziato

I Vecchi una volta dicevano: “I mesi sono fitti come pure gli anni”. Oggi i vecchi non dicono più niente. Anche questo 2022 sta passando, è passato a testa bassa, non ci ha guardato negli occhi, forse si è vergognato.

Ma noi ancora ci siamo, e non abbiamo nessuna intenzione di non farci sentire e non farci vedere. Questo nuovo anno, il 2023, dovrà sapere sin da subito con chi ha a che fare. Forse, per la prima volta nella storia dell’Umanità, tutti i Segni Zodiacali hanno una cosa in comune. Vediamoli insieme. Alla fine di ogni previsione una “massima” studiata appositamente per voi. Dott. Bruno Coletta

Il 2023 sarà l’anno del riscatto per tutti i segni zodiacali: si esce (ed è proprio il caso di dirlo: finalmente!) da questi ultimi anni particolarmente complessi che hanno appesantito ogni personalità, anche la più forte. Tempi senz’ombra di dubbio duri e avversi, ma che hanno portato con sé un dono nascosto: ognuno di noi è stato arricchito di una nuova forza, più lucida e positiva, che è proprio l’arma che permetterà di vincere qualsiasi battaglia dei mesi a venire. Per tutti i segni zodiacali stanno per giungere tempi radiosi: lasciate dunque che i primi mesi dell’anno, come l’acqua fresca di sorgente, lavino via le reminiscenze negative degli anni passati e rinnovino non solo ogni cellula del vostro corpo, ma anche ogni tassello della vostra vita.

Dopodiché non avete più scuse, questo è l’anno per rimettervi in gioco senza timori e realizzare i progetti che, da lungo tempo, tenevate in disparte; è giunta l’ora di appagare il vostro desiderio di riscatto con crescite professionali, rapporti sentimentali duraturi e soddisfazioni lavorative. Inebriati da una nuova energia siete pronti a riprendere la strada giusta per voi con maggiore fiducia e vitalità in un’escalation che lascerà tutti profondamente sorpresi da questo 2023.

ARIETE

Sei stato, in questi ultimi anni, il “Segno” tra più fortunati dello Zodiaco e forse, non te ne sei reso conto. La tua buona Stella, o chi per lei, ha cercato, con tutti i suoi mezzi, di proteggere te e quanti più componenti della tua famiglia. I dolori ci sono stati ma li hai affrontati con grande dignità, ed ora con il nuovo anno, il 2023, la tua esperienza acquisita, anche contro voglia, ti consentirà di affrontare con nuova forza e lucidità gli impegni e le opportunità che ti si porranno davanti. Approfitta, ogni volta che puoi, per migliorarti professionalmente, perché nei primi mesi dell’anno, fino a Maggio/Giugno, si verificheranno, nell’ambiente lavorativo, concatenamenti molto positivi per te. Nella seconda parte dell’anno avrai bisogno di molta energia per affrontare, sempre con la massima lucidità, situazioni complesse ma costruttive, e mai vissute prima, nell’ambito familiare. Il 2023 sarà un anno di grande crescita, anche economica, e dividerai questo piacere con le persone che ti vogliono bene e per te, questo, ha un valore superiore al denaro.

“Una croce è fatta con due legni”.

TORO

Nonostante la tua superba intuizione e lungimiranza, in tutta la tua Vita non avevi mai pensato che avresti potuto vivere queste esperienze, degli ultimi anni, traendone innumerevoli vantaggi, nonostante le grandi frustrazioni vissute. Per un “Toro” non pascolare Libero in un campo è una tortura indicibile e mai augurabile. Ma tu, ne hai fatto tesoro e sei cresciuto ed hai ampliato il potere del tuo cervello, come nessun altro. Sai benissimo che anche le sfide che si presenteranno in questo 2023, saranno dure, a volte anche molto dure, specialmente nei primi mesi da Gennaio a Marzo/Aprile e Maggio, ma questi mesi, i tuoi mesi, ti daranno una SuperEnergia, mai avuta precedentemente, che ti consentirà di non scoraggiarti ne abbatterti ed essere sempre un punto di riferimento e di Fiducia, per tutte le persone che hanno la fortuna di conoscerti. Nei mesi estivi di Luglio, Agosto e Settembre avrai la possibilità di rigenerarti totalmente e questo ti consentirà di avere il coraggio, nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre, di tornare in pista e rimetterti in gioco senza timori, per realizzare progetti che, da lungo tempo, tenevi nascosti nei tuoi cassetti segreti.

“E’ meglio non sapere che sapere cose che ti fanno male”.

GEMELLI

Anche per il “Gemelli” questi ultimi anni sono stati particolarmente “complessi”, non solo per i problemi sociali cui tutti siamo stati soggetti, ma, e soprattutto, per sua anima irrequieta e tanto desiderosa di tranquillità, purtroppo non raggiunta. Ma il “Gemelli”, non demorde mai, e questo suo desiderio di affermazione sia sentimentale che Sociale sarà finalmente appagato nel corso di questo 2023. Già nei primi mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, i primi sentori del grande cambiamento, che arriverà nei mesi di Aprile, Maggio o Giugno, trovando i rappresentanti di questo segno, rinnovati e fortificati e, finalmente con il desiderio del riscatto, appagato. Il caldo Sole dei mesi estivi sarà foriero di rapporti sentimentali duraturi, soddisfazioni e crescite professionali, migliorando la salute di chi l’ha avuta cagionevole, inoltre, questo calore, gioverà a tutti coloro che hanno avuto problemi di vario genere, negli ultimi anni. Il “Gemelli”, rinvigorito e rafforzato, affronterà i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, non da comparsa, bensì da protagonista, suscitando negli altri simpatia, affetto, stima e rispetto.

“Una bocca chiusa ne zittisce cento”.

CANCRO

I “Cancro” sono tra i Segni che hanno più sofferto le vicissitudini degli ultimi anni, perché essendo tra quelli più bisognosi di sicurezza, di chiarezza, di affetto sicuro, non hanno trovato un giusto riscontro e sincerità imposte dal mainstream. Questi dubbi e queste paure lo hanno spinto a chiudersi un po’ troppo esageratamente in se stesso. Con l’arrivo del 2023, per fortuna per loro, la situazione personale tenderà a riprendere il suo giusto corso e sin dai primi mesi dell’anno di Gennaio e Febbraio si sentiranno inebriati da una nuova energia, che gli consentirà di riacquistare maggiore fiducia in se stessi e nelle Istituzioni. Nei mesi Primaverili di Marzo, Aprile e Maggio, il loro cervello, anche per spurgarsi completamente, partorirà dei desideri e dei programmi che sicuramente riuscirà a realizzare con successo subito dopo le vacanze estive. I “Cancro” con l’arrivo dell’Autunno rivivranno una nuova giovinezza ed una vitalità quasi del tutto dimenticata. Dovranno solamente migliorare la vita all’interno della sfera affettiva, perché negli ultimi tempi il suo atteggiamento un po’ troppo remissivo, ha minato la stima da parte degli elementi della sua famiglia. Con la sua sensibilità e diplomazia riuscirà di certo in questo intento.

“E’ meglio un ‘no’ sincero che cento “sì” falsi”.

LEONE

I “Leone” saranno tra i segni zodiacali dominatori dell’anno 2023. Riusciranno ad amplificare la loro già forte Energia da Leader, esaltando, come non mai negli anni precedenti, le loro reali capacità strategiche, politiche, retoriche anche culturali. Nuove idee, nuovi programmi, instancabili lavoratori e brillanti creativi, riusciranno, come per “Magia”, a trasformare situazioni degenerate in fulgide realtà. Superati i problemi, anche di origine fisica, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, inizieranno la loro escalation in concomitanza dell’arrivo della Primavera, e sin dal mese Aprile i “Leone”, torneranno a ruggire. Dovranno solamente non chiedere troppo al loro fisico ed approfittare del periodo estivo per ricaricare completamente le loro batterie, per affrontare i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre in forma smagliante sopra il loro cocchio. La massima vincente dei “Leone” in questo nuovo anno, il 2023, sarà il vessillo stampato nella loro bandiera che brandirà davanti ai suoi Uomini:

“Credi a nulla di quello che senti e la metà di quello che vedi”.

VERGINE

Il nuovo anno aiuterà ai “Vergine” a dimenticare le molte frustrazioni vissute in questi ultimi anni, e mai il detto: “Chi fa del bene, crepa ammazzato”, e più appropriato che per voi. Vi siete comportati sempre con giustizia e lealtà, con serietà e responsabilità, nonostante la vostra impeccabile moralità siete spesso stati messi alla gogna. Purtroppo, parte della responsabilità è vostra: “Siete stati troppo generosi e avete dato amore a chi non lo meritava”. Ma questo 2023 sarà un anno importantissimo per tutti voi. Avete fatto tesoro dei meriti e degli errori e questo anno che sta arrivando, il 2023, non inveirà contro voi, ma vi darà molte soddisfazioni. Sin dai primissimi mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo avrete dei guadagni e della soddisfazioni inaspettate, così pure, grazie al vostro cervello ed alla vostra bontà d’animo, nei mesi Primaverili di Aprile, Maggio e Giugno. Ma le vere soddisfazioni le vivrete in concomitanza al periodo di Agosto e Settembre, dove vedrete molte delle persone che vi hanno fatto del male, rotolare inzaccherati per terra. Non avete niente da vergognarvi, piuttosto prima di voi, devono vergognarsi tutti gli altri. Avrete sempre la Forza di rialzarvi ed arrivare, a viso aperto, alla vostra meta. Per i Single, o per i bisognosi di affetto, nelle prossime settimane, creative e serie conoscenze, che daranno una svolta alla vostra Vita.

“Chi non fa, non sbaglia”.

BILANCIA

Fino adesso è andata bene, nonostante tutto, ma questo perché?

Perché te lo meriti! Hai la Bontà d’animo, sei giustamente concentrato, sei generoso ed ambisci all’equilibrio, però, sempre duro da raggiungere, hai fede in te stesso ed ottime capacità lavorative, eterno ricercatore: spirituale, di nuove avventure, di nuove conoscenze, di nuovi orizzonti. Bene! Questo 2023 sarà il tuo anno. Prima di tutto devi crearti delle priorità e poi, vedrai, gli avvenimenti si concateneranno sempre in tuo favore. Gennaio, Febbraio e Marzo, saranno i mesi che ti consentiranno di fare chiarezza in te, vedrai sin da subito che le strade non opportune in questo momento, come per Magia, si chiuderanno. Con i mesi di Aprile, Maggio e Giugno, gli orizzonti e le opportunità saranno talmente vasti da crearti problemi seri di scelta. Non decidere solo con il Cuore, ma adopera, prima di tutto, il Cervello. Saranno, però, i mesi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto, a vederti in sella al cavallo vincente e, questa volta, lo puoi spronare oltre ogni limite. (Il cavallo che ti porta al galoppo, sa che tu gli vuoi bene e farà del tutto per assecondarti). I colori dei mesi autunnali di Ottobre, Novembre e Dicembre ti coccoleranno, contenti dei tuoi traguardi raggiunti.

“Jack di tutti i mestieri, maestro in nessuno”.

SCORPIONE

C’è un tempo per parlare ed un tempo per rimboccarsi le maniche. In questo nuovo anno, 2023, è il momento di rimettersi in gioco, appunto, rimboccandosi le maniche. Hai vissuto nel 2022 molte situazioni controverse, e tra queste, problemi di salute che, per fortuna, sono stati risolti positivamente. Ora, arricchito con queste nuove esperienze, avrai la possibilità di recuperare il tempo perso. I primi mesi di questo nuovo anno, Gennaio e Febbraio ti daranno la possibilità di ben definire e creare il palinsesto delle tue idee, (remunerative), che avevi lasciato nel cassetto per i problemi suddetti. Sin dai mesi di Aprile , maggio e giugno, riuscirai a vedere i primissimi risultati. Saranno i mesi estivi di Agosto e Settembre a darti quegli input in più per migliorare e perfezionare “la tua creatura”, che, situazione mondiale permettendo, decollerà e non solo sul piano economico. Per te, caro “Scorpione”, il 2023 sarà annoverato tra gli anni più positivi e costruttivi della tua intera esistenza. Ti sei guadagnato e meritato la tua bella esperienza, matura ed equilibrata, non la rovinare parlando troppo. E ricorda:

“E’ meglio non promettere che promettere e non mantenere”.

SAGITTARIO

Se ti senti stanco di combattere, sappi che non è questo il momento giusto per deporre le armi. Gli ultimi anni sono stati particolarmente duri e faticosi per te, ti hanno sfiancato, e a volte demoralizzato, ma mai come nel tuo caso la frase di John Belushi:sembra coniata appositamente per te: “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. Devi pazientare e continuare la lotta, perché dai primissimi mesi del 2023, Gennaio e Febbraio, i venti inizieranno a soffiare in tuo favore. Del resto un guerriero come te non può ancora permettersi il lusso di lasciare il campo di Battaglia. Marzo, Aprile e Maggio saranno i mesi che ti appagheranno sotto molti punti di vista sia moralmente che economicamente. In questo periodo ti sentirai rinnovato e con una straordinaria forza sconosciuta. Settembre, Ottobre e Novembre saranno i mesi della profonda trasformazione, e non sarà escluso, anche spiritualmente. Approderai alla fine del 2023 con una luminosità nel volto mai avuta prima, capirai tutti gli errori fatti, anche involontariamente, tratterai le persone, anche le più care e vicine, non come fossero sottoposti, bensì con condiscendenza e rispetto. Il 2023 vedrà un “Sagittario” nuovo, sempre dominante, meno diffidente ma più generoso nei confronti di se stesso e degli altri. “Non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te”.

CAPRICORNO

I “Capricorno” hanno affrontato questi ultimi anni con molta dignità e coraggio, e sono stati di esempio a molte persone. Il loro carattere, per quanto burbero possa sembrare, maschera un animo buono e gentile, e proprio per questo, molte volte vengono fraintesi. Questo nuovo anno, il 2023, serba per gli appartenenti a questo segno, moltissime novità, in tutti gli spazi della Vita. Professionale, lavorativo, sentimentale. Le esperienze passate però, hanno minato la loro personalità e positività, rendendoli più diffidenti e più chiusi nei confronti del prossimo. Saranno i primi mesi dell’anno, Gennaio e Febbraio, ad aiutarli a farli tornare fiduciosi nel Futuro, anche grazie a nuove conoscenze, per loro, taumaturgiche. Nei mesi primaverili di Marzo, Aprile e Maggio, ottime possibilità di miglioramenti professionali e/o lavorativi. La “Dea bendata” mostrerà inequivocabilmente, che non si è mai dimenticata di loro. Nei mesi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto i “Capricorno” avranno, come tutti gli anni precedenti, dei problemi familiari, facilmente superabili, se riusciranno a modificare parte del loro carattere. (Assecondando le scelte della moglie). Anche gli ultimi mesi del 2023, Ottobre, Novembre e Dicembre saranno a loro particolarmente benigni. Qual è la massima dei “Capricorno”?

“Quello che negli altri è ostinazione in te diventa Forza di carattere”.

ACQUARIO

Le persone nate sotto il segno dell’Acquario, con il loro Spirito artistico e la loro anima che anela sempre alla libertà, anche spirituale, sono tra quelle che più hanno sofferto delle limitazioni in questi ultimi tre anni. Il nuovo anno, il 2023, darà la possibilità di riscattare questa sofferenza, per le molteplici opportunità che offrirà loro. L’unico ostacolo che dovranno affrontare e superare sarà l’insorgere della sfiducia e della diffidenza, e combattere la pigrizia che, purtroppo si è impossessata di molti di loro, minando una delle loro caratteristiche principali: La Fiducia nel Prossimo e la Speranza nel Futuro. Come detto prima, il 2023 sin dai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo darà a tutti coloro, liberati dalla diffidenza e dalla paura, grandi opportunità di riscatto, anche economico. Ma saranno i mesi di Aprile, Maggio e Giugno a dare agli “Acquario” una svolta decisiva per il Futuro, illuminandoli e donando loro la capacità di intuire la strada più sicura e certa per il Successo, in tutti i campi. Nei mesi estivi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, interessanti conoscenze, anche professionali, utilissime per ampliare gli orizzonti e programmi lavorativi. Alla fine dell’anno, finalmente la raccolta delle messi condividendo questa soddisfazione con tutti i componenti amati della famiglia. La massima per gli “Acquario”:

“Un viaggio di 2000 Km. inizia con i primi 2 passi”.

PESCI

Un saluto molto particolare a tutti i “Pesci”. L’anno 2022, ha segnato molti di voi in modo indelebile, facendo mettere in dubbio le vostre molteplici sicurezze, ma, per fortuna il 2023 darà agli appartenenti di questo “Segno”, grandi opportunità di riscatto. La vostra indole, imperscrutabile da parte di tutti gli altri segni zodiacali, è stata violentata dagli avvenimenti degli ultimi anni, ma la vostra straordinaria ed energica forza di Volontà, che vi contraddistingue, saprà trasformare queste sofferenze passate, in armi micidiali che vi consentiranno di raggiungere in questo 2023, traguardi inimmaginabili. Lo verificherete voi stessi sin già dai primissimi mesi di Gennaio, Febbraio e le prime tre settimane di Marzo. In questo periodo qualsiasi pensiero o azione da voi intrapresa, prenderà una piega che rasenterà “il Magico”. L’unico settore che intaccherà la perfezione per il “Pesci”, nella Primavera del ‘23, sarà per i coniugati: “la Vita Sentimentale”, perché sarà pressoché impossibile camminare con lo stesso loro passo. Per i Single, “no”, ottime possibilità di fantastici incontri e costruttive relazioni. Luglio, Agosto e Settembre, gli “Dei”, si rigenereranno, per godere degli ultimi mesi dell’anno, Ottobre, Novembre e Dicembre, dei propri traguardi raggiunti.

“L’acqua cheta scorre profonda”.

A cura del Dott. Bruno Coletta

