Ariete Sei arrivato ad un bivio delicatissimo della tua vita. La decisione che prenderai sarà di fondamentale importanza per il tuo futuro. Stai cercando la tua ispirazione per decidere, ma la cosa fondamentale che non faccia delle scelte istintive. Pensa mille volte i pro e i contro, ma non farti mai influenzare.

Toro Gli amici che ti conoscono profondamente vedono in te una persona saggia e particolarmente sicura, e proprio questa stima che ti precede ti obbliga a certi comportamenti responsabili e ponderati. Non fare assurdità perché questo non è il momento giusto per rischiare. Tra pochi mesi arriverà.

Gemelli Se hai o trovi il partner ideale, quello che vivendoti e/o lavorandoti vicino riesce a stimolarti nel modo giusto, non hai limiti a quello che puoi realizzare. Tutto. L’unico rischio che potresti correre sarebbe quello di fomentare la nascita di sentimenti affettivi. Nel lavoro niente sentimentalismi.

Cancro Nel tuo caso specifico il detto che dice: “Lontano dagli occhi lontano dal cuore”, non è valido. Tutti abbiamo bisogno, a volte un disperato bisogno, ti ristabilire i nostri vecchi legami affettivi. E non c’è niente da vergognarsi. Chi ha più buon senso, lo adoperi. Non fare il burbero se non lo sei predisposto.

Leone E’ straordinario che tu, meticoloso e preciso, puntuale ed attento, paziente e lungimirante, stai cambiando, a questo punto della tua vita, direzione e obiettivi. Ma cosa ti è successo? Hai forse paura del futuro? Non ti piace come sei trattato a casa? Hai bisogno di novità? Tu, puoi fare ogni cosa.

Vergine Fra tutte le tue meravigliose caratteristiche che ti contraddistinguono fra tutti, ne hai una di cui sei insuperabile. Rubare. Si! Rubare, ma rubare con gli occhi. Se vedi o se senti solo una volta qualcosa che non conosci che ti piace o che ti stimola, te ne appropri magistralmente. Questa è la vera cultura.

Bilancia Quando sembra tutto preciso e perfetto che stai per goderne totalmente, succede sempre qualcosa che rompe l’incantesimo. Questo ti fa imbestialire ognuna delle centomila miliardi di cellule di cui siamo composti. Devi essere più paziente perché nella vita ogni nodo verrà sempre al pettine.

Scorpione Certe volte gira bene e purtroppo altre volte no. Anche se ce l’hai messa tutta dovrai vivere una delusione considerevolmente amara, dovuta ad errori che non hai sufficientemente espiato. Ma passate alcune settimane, tutto riprenderà bene e tornerai ad essere baldanzoso e concentrato e … fortunato.

Sagittario Probabilmente è dovuto alla sorte che non sempre ti è benigna, ma qualche buona volta sei anche tu che te le vai a cercare. Di natura dovresti essere sicuro e molto preciso, se non pignolo, ma certe volte, il tuo eccesso di zelo crea antipatie e disagio. Sforzati di essere più come sei. Positivo e solare.

Capricorno Con fatica e molto impegno ce l’hai fatta ad arrivare al giro di boa. Ora, però, rilassati un po’ e cerca di ritornare ad essere più diplomatico e meno arrogante. Del resto nella vita “Non si vive di solo pane”. Ristabilisci contatti con vecchi amici e smettila di lagnarti sempre. In arrivo belle novità.

Acquario Questi prime settimane invernali ti danno buona energia e tantissima voglia di fare e di creare. Approfitta di questo periodo, d’oro per te, e concentrati, almeno, per iniziare la programmazione dei tuoi progetti. Una conoscenza molto stimolante di aiuterà ad avere più fiducia in te stesso. Ciao.

Pesci Caro il mio genio pazzo. Ce l’hai messa tutta per risolvere anche queste ultime situazioni negative ma non sei riuscito completamente nel tuo intento. Ma non ti preoccupare eccessivamente perché la tua “Buona Stella” non si è dimenticata di te. Modifica il comportamento e vedrai che ce la farai ancora.

