“Digiunando un giorno alla settimana ci sarebbero meno malati e più salute. Se vi volete bene imparate a digiunare, se non vi volete bene, continuate a ingurgitare tutte queste schifezze”.

Ariete Ancora un po’ e finalmente potrai riprendere tutto sotto il tuo controllo. Il periodo critico è in allontanamento. Preparati perché sono in arrivo ottime possibilità di riscatto. Non permettere che altri tentino di scavalcarti. Prudenza alla guida e non fidarti degli altri.

Toro A volte ti senti solo e trascurato ma non demordere mai, e non sottovalutarti troppo perché, anche se non sembra, sei un faro nella notte per tutti. Sei la loro sicurezza. Tu non hai bisogno di false gratificazioni. Continua a fare sempre il tuo dovere, presto arriveranno grandi soddisfazioni.

Gemelli Se non fosse per i tuoi continui sbalzi di umore arriveresti al successo con meno preoccupazioni. Approfitta di questi giorni per perfezionare la tua forma fisica e culturale, perché presto ti chiederanno dimostrazioni di competenza e professionalità.

Cancro Finalmente sta finendo il periodo delle vacche magre. La tua caparbietà e tenacia avranno presto soddisfazione. Continua così. Fa’ subito investimenti su te stesso per migliorare il tuo look. In modo particolare dimostra riconoscenza alla persona che ti ama.

Leone Nonostante tutte le difficoltà, stai affrontando questo periodo con coraggio ed una eccezionale concentrazione. Solo tu hai la possibilità di uscirne fuori con un totale successo in tutti i fronti. Continua così e sii più affettuoso con il tuo partner.

Vergine Tutto ineccepibile tranne dei particolari della vita sentimentale. Se non stai attento potresti trovarti di fronte a situazioni che potrebbero sfuggirti di mano creandoti delle situazioni difficilmente contenibili. Cerca di far calmare le acque. Occhio ai colleghi invidiosi.

Bilancia Sembri un gatto sornione ma sotto sotto i tuoi bei programmini li fai. “In guerra e in amore è tutto concesso”. La cosa importante è che tu riesca a non farti sfuggire la situazione di mano perché potrebbe crearti grandi problemi nel prossimo futuro. Conoscenze interessanti.

Scorpione Sei troppo esagerato in tutto. “In medio stat virtus” (non Virus) dicevano i Latini. Nonostante la tua maturità e il tuo equilibrio troppo spesso perdi la tua proverbiale prudenza e ti cacci in situazioni pericolose. Sii più paziente se hai figli, e particolare prudenza, anche in auto.

Sagittario Durante questa settimana avrai certamente delle soddisfazioni grazie alla tua caparbietà e competenza professionale. Anche probabili opportunità di buoni miglioramenti. Ora devi solo appartarti e pianificare i pro e i contro. Qualsiasi tua decisione apporterà alla tua esistenza positivi cambiamenti.

Capricorno Spesso ti senti frustrato perché non riesci a far vedere le tue indiscusse ed originali capacità. Puoi riuscirci solo se combatti la tua filosofica pigrizia. C’è il tempo per meditare, ma ora è il momento di combattere. Mangia poco e spesso. Sarai contattato da una vecchia fiamma.

Acuario Ogni ambiente che frequenti viene invaso dalla tua “fulvida luce”. Approfitta di queste prossime giornate per mettere le basi o perfezionare i tuoi progetti. Non devi assolutamente dubitare di te stesso e delle tue infinite potenzialità. … Tu, se vuoi, puoi fare miracoli …

Pesci Fai sempre troppo affidamento sugli altri per realizzare i tuoi programmi. Quando loro vedranno che puoi farcela da solo, stai tranquillo, ti cercheranno tutti. Fa’ investimenti su te stesso migliorando sia l’atteggiamento che l’abbigliamento. Puoi ancora farti perdonare.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

