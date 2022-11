“Oggi siamo bombardati da centinaia di stupide cose ed inutili informazioni perché chi detiene il potere, chi che sia, non deve farci pensare. Se non ci consapevolizziamo, continuerà a soggiogarci. Rigettiamole queste informazioni”.

Ariete Tu quando stai zitto ed assecondi gli altri con troppa facilità significa solo una cosa: sotto sotto stai rimuginando di fare qualcosa di pazzesco. Se questo ti serve per allentare lo stress quotidiano del lavoro o della vita familiare, ben venga. Ma se non fosse così, guardati molto bene da fare pazzie.

Toro “Felicità raggiunta, per te si cammina in fil di lama” diceva Montale. Ogni volta che vivi delle soddisfazioni morali o materiali temi sempre che succeda qualcosa che possa farti pagare questo stato di grazia. Se vivi in questo modo non godrai mai appieno di alcuna soddisfazione. Zoppo sei e zoppo rimarrai.

Gemelli Di fronte a certe decisioni che hai preso o stai per prendere non devi sentirti assolutamente in colpa. Fa parte della tua crescita personale e professionale. Hai dato sempre tanto, se tutto questo non è stato capito o apprezzato non sono affari tuoi. Tu continua per la tua strada. E’ quella giusta.

Cancro Se non ti senti più bene, a tuo agio e sottovalutato non devi per nessun motivo morale continuare a vivacchiare in questo modo. Affronta la situazione di petto. Chiarisci bene le cose, anche con il partner, analizza se sta con te per amore e stima oppure per esclusivo interesse. La vita non è finita.

Leone Tutto sommato non stai poi tanto male. Hai una buona concentrazione e, per quanto sembri strano, una discreta fiducia nel futuro, e questo, credimi, di questi tempi è una cosa davvero rara. Approfitta di questo momento di grazia per definire certe situazioni in famiglia e nell’ambiente professionale. Hi.

Vergine Non è improbabile che tu stia vivendo un periodo dei non migliori, e questo è dovuto a delle concatenazioni negative unite ad un tuo momento di passività ed insoddisfazione. Per contrastare questa situazione devi modificare il tuo pensiero, ricordandoti che noi attiriamo sempre di più quel che temiamo.

Bilancia Quella che sono le tue caratteristiche fondamentali, l’equilibrio, la logica, la generosità, l’arguzia, l’intuizione, l’eleganza, la bellezza per non dire altro, sono tutte cose messe in discussione dalla confusione mentale che vivi in questi giorni. Rimanda assolutamente prima di prendere decisioni importanti.

Scorpione Il venditore bravo non è colui che vende una volta su cinque. Il venditore bravo vende sempre. Prima di contattare il cliente dobbiamo sapere: nome e cognome, quello della moglie, dei figli, quali hobbies e quali vizi e se ha malattie, dobbiamo conoscerlo come se fosse un nostro vecchio amico. Ok?

Sagittario Ottimo potere di comprensione e di sintesi. Hai un cervello sopraffino, artistico e geniale. Cerca solo di non inquinarlo con tutte le tue elucubrazioni mentali. Smetti di essere esageratamente geloso di te, del tuo lavoro e dei tuoi cari. Sii più fiducioso e generoso altrimenti attirerai negatività.

Capricorno Si stanno concatenando buonissime opportunità per migliorarti economicamente e professionalmente, ma ancora di più per soddisfazioni e gratificazioni. Fatti trovare pronto, rinnovati nell’estetica e nel cuore, migliora il tuo atteggiamento e rispetta di più gli altri. Riconosceranno in te il loro leader.

Acquario Il tuo tallone d’Achille in questo periodo della tua vita è la paura del futuro. Stai vivendo con troppe preoccupazioni e non solo di origine economica. Tu sei un essere speciale quando emani la tua naturale luce e gli altri ti apprezzano tantissimo quando sei spontaneo e sincero. E allora perché cambi?

Pesci Se vuoi ottenere i risultati che aspetti devi smetterla di concepire la vita come se fosse già stata tutta programmata. Non esiste niente di prestabilito, esiste solo la nostra capacità di organizzarci al meglio possibile per arrivare alla nostra meta. Ma per ottenere ciò che vogliamo, dobbiamo alzare le chiappe.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369