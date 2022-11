“Un ringraziamento alla fedeltà dei miei lettori alla quale auguro il coraggio e la volontà di avere desideri ed obiettivi. Perché solo in questo modo si può correre il rischio di vivere felici e soddisfatti questa vita”.

Ariete Devi tornare ad avere gli occhi luminosi. Una creatura meravigliosa come te non può e non deve vivere con queste sensazioni negative trascinandosi passivamente giorno per giorno senza un vero obiettivo da raggiungere. Programma qualsiasi cosa e impegnati al massimo per realizzarlo.

Toro Basta a pensare sempre al passato. Ti stai perdendo gli anni migliori della tua vita rimpiangendo tempi ed emozioni che non esistono più e che non potranno mai ritornare. Pensa ad oggi, fa’ programmi a breve e media scadenza, non ascoltare nessuno e fa quello che ti dice la testa. Credi solo a te.

Gemelli Per fortuna che esisti. Bello sentirselo dire vero? Dico così perché è vero. Nelle discussioni, anche con amici e colleghi, prima ascolti quasi con discrezione, poi, quando è il tuo turno di parola, te la prendi e non la lasci più. Solo quando lo decidi tu. Finalmente nel lavoro stanno arrivando buone novità.

Cancro Fai finta di non pensarci ma il tuo cervello lavora indipendentemente dalla tua volontà. Non puoi far finta di niente se ancora non hai definito situazioni del passato indissolubili della tua vita. Insabbiare la testa non significa non vedere. Sei in tempo per creare la tua libertà. Almeno nel cuore.

Leone Anche se non hai realizzato tutti i cambiamenti che volevi attuare sei sulla buona strada. Non è importante finire tutto e subito, è importante avere la capacità di intravedere la direzione. E tu ce l’hai ben chiara in testa. E’ solo questione di un po’ di tempo. A proposito, presto il tuo cuore tornerà a battere.

Vergine Oh! Ogni tanto la devi alzare la testa. Ti stanno passando davanti tante cose belle e nuove da cui attingere nuove idee e sensazioni, e tu, esageratamente concentrato non le vedi neppure. Sta’ tranquillo, non scappa niente, cerca di vivere meglio questa vita. Potresti non vedere un’opportunità.

Bilancia E’ meglio essere debole e felice che forte e solo come un cane. Hai fatto degli errori, ma per fortuna, quasi involontariamente, li stai recuperando uno per uno. Non ti fidare però di persone che dicono di fare le cose per il tuo bene, perché pensano solamente al loro tornaconto. Vuoi avere? Devi bussare.

Scorpione Se vivi svolgendo una attività che ha a che fare con le parole devi assolutamente modificare “leggermente” la tecnica. Hai il vizio di non saperti fermare quando è il momento giusto. Quando il cliente è pronto per l’acquisto devi bloccarti subito, senza aggiungere neppure una parola. Sennò sei fregato.

Sagittario Sei un essere meraviglioso con una intelligenza sublime, capace di intuire tutti i bisogni delle persone che ti gravitano vicine, con capacita creative eccellenti. Il tuo unico difetto, che devi migliorare, è che sei dannatamente suscettibile. Basta una parola non gradita che ti trasformi immediatamente.

Capricorno Dietro la tua maschera di burbero ed irreprensibile nascondi uno sviscerato bisogno di dolcezza e di tenerezze. Sei troppo intransigente con te stesso e ti stai perdendo dei momenti di gioia e serenità che non torneranno mai più. Prova ad essere più dolce e meno cupo, ti rigenererai e starai meglio.

Acquario A volte ti senti stanco e stressato con poca voglia di combattere le tue battaglie giornaliere, e questo succede perché non ti senti giustamente gratificato, poco capito e poco amato. Del resto è normale, ognuno pensa a se stesso. Trova la tua forza dentro te e usala, e, non dovrai ringraziare nessuno.

Pesci Il tuo bisogno è quello di far parte di un gruppo ma per il tuo esagerato narcisismo e la tua enorme presunzione non ti fa ben accettare dagli altri. Eppure hai tutte le caratteristiche per avere successo in qualsiasi contesto. Prova a comportarti spontaneamente e non farti vedere per quello che non sei.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369