“Quando senti una vocina dentro di te che ti sussurra qualcosa, ascoltala”.

Ariete Anche se non lo dai a vedere, dentro te è successo qualcosa di davvero rivoluzionario. Hai quasi paura che non sia vero e che ancora stai sognando. E’ ovvio che “non tutto è oro quel che luccica” ma è anche vero che “ Il buon giorno si vede dal mattino”. Ora devi solamente riprendere la tua strada e recuperare il tempo perso.

Toro E’ giustissimo accontentarsi anche di poco ed essere ugualmente riconoscenti alla nostra vita. Ma è altrettanto giusto anche sapersi rimettere in gioco dopo aver rischiato tutto per cercare di afferrare il successo. E’ meglio cominciare da capo dopo una caduta che vivere tutta la vita mettendo i piedi dove qualcuno li ha già messi.

Gemelli Sei una persona sensibile ed intelligente ma a volte è come se avessi dei black-out, corri il rischio di affogare in un bicchiere d’acqua. Per vivere con meno ansie applica a te stesso la legge di attrazione, vedrai che poi le cose prenderanno la giusta piega. Non ti ricordi cos’è la Legge di Attrazione? “Se la desideri fortemente puoi attirare ogni cosa ciò che vuoi”.

Cancro Tutto si può dire di te meno che non sei buono e generoso. Se avessi la possibilità aiuteresti di vero cuore tutti quanti coloro che chiedono il tuo aiuto. Poi se tra questi ci fosse un amico, senza pensarci un attimo gli daresti anche la camicia. Che peccato che l’intera umanità non è così quando sei tu ad avere bisogno.

Leone La tua cosmica intelligenza a volte è offuscata dal passaggio di qualche cometa. Le comete sono i pensieri negativi che ogni tanto si insinuano nella tua mente. Questi pensieri troppo spesso vengono ingigantiti dei tuoi timori e dalle tue paure. Vivere bene o vivere male dipende solo da come tu tratti queste comete.

Vergine C’è sempre qualcosa o qualcuno che si mette in mezzo nel momento più importante. Non riesci quasi mai a completare con totale soddisfazione le cose che fai. Ricorda che se queste cose succedono vuol dire che sei tu con la tua mente che le attrai. Preparati a ricevere una bella visita, ma attento a non essere troppo generoso.

Bilancia Approfitta di queste giornate per andare a trovare dei parenti che è tanto che non vedi. E’ molto importante che tu lo faccia adesso. Nell’ambito lavorativo sei un po’ troppo condizionato dagli avvenimenti e dalle informazioni esterne. Impegnati sempre al massimo, come sai fare solo tu, e non ascoltare tutto quello che si dice.

Scorpione Alla barba di tutti quelli che erano sicuri di un tuo capitombolo, anche questa volta ce l’hai fatta. Sei davvero una persona eccezionale. Sei come l’araba fenice che risorgi sempre dalle tue ceneri. Ora però cerca di non abusare della buona sorte e impegnati in prima persona se vuoi dare una svolta basilare alla tua vita.

Sagittario Diventerai forte quando non sentirai più il bisogno di far vedere agli altri quanto lo sei. Hai ricevuto una lezione ed una esperienza dalla vita tanto dolorosa quanto indispensabile per continuare la tua crescita e la tua maturità. Non che ne avevi bisogno, ma a qualcuno tocca sempre, questa volta è toccata a te.

Capricorno Quando parli con gli altri non fai mai vedere la tua reale soddisfazione nel fare le tue cose. Non devi fare lo spavaldo, ma puoi tranquillamente dire che sei abbastanza soddisfatto di te stesso. La falsa modestia è altrettanto brutta quanto la spavalderia. Non vergognarti mai di dire chi sei, da dove vieni e cosa ti piacerebbe avere. Pochi sono capaci.

Acquario A diventare un tuo amico non è impresa impossibile come lo è esserlo con la A maiuscola. Sei luminoso, generoso, estremamente poliedrico, con un sorriso carismatico e trascinatore; ma per far parte della ristrettissima cerchia dei tuoi intimi, bisogna affrontare e superare delle fatiche a dir poco impossibili. Occhio a chi arriva.

Pesci ”Chi si accontenta gode” recita il vecchio adagio. Tu devi proprio fare così ed avere tanta furbizia da non lamentarti, perché poteva andare molto peggio. Adesso, a pericolo scampato, rimboccati le maniche e riprendi il lavoro da dove lo avevi lasciato. A giorni interessanti conoscenze e tentativi di seduzione.