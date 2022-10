“Se impariamo a chiedere con il modo e il tono giusto niente ci sarà impossibile”.

Ariete Anche questa volta hai dimostrato a tutti, ma principalmente a te stesso, che sei un vero leader. Non importa il premio in denaro o le soddisfazioni, quello che tu hai naturalmente nessuno può ambire a costruirselo. Ora devi, tra le tue quattro mura, iniziare a organizzarti ma senza trascurare minimamente il tuo aspetto fisico.

Toro Sei troppo buono e troppo generoso con il tuo prossimo. Ti fidi troppo degli altri e non vedi il loro abietto opportunismo. Il tuo cuore generoso e altruistico non può essere modificato, ma almeno cerca di non passare anche da fesso. Per quanto riguardo il resto avrai presto delle delusioni ma poi tutti ritorneranno da te.

Gemelli “Non dire quattro se non ce l’hai nel sacco”. Stai facendo un po’ troppi progetti per il futuro. Se vuoi davvero realizzarli impara a fare prima una cosa per volta e possibilmente bene. Non lasciarti condizionare dagli altri. Ascoltali, ma poi fa’ come ti dice la testa tua o meglio, senti qualcuno più esperto di te. Buon compleanno

Cancro Devi assumere più fosforo. Ultimamente ti stai dimenticando troppe volte quello che dici, e questo non è utile nel tuo lavoro. Sentimentalmente è la tua intuizione che riesce a farti uscire da certe situazioni, a dir poco, imbarazzanti. Devi assolutamente fare mente locale ed iniziare da capo con meno confusione in testa.

Leone Molte volte non sei soddisfatto di come di considerano gli altri, non ti piace il loro volto tendente al pessimismo, non ti piace vedere negli altri il loro non entusiasmo quando arrivi e quando li saluti, se potessi a volte eviteresti proprio di stare in mezzo a loro. Se non fai niente per cambiare, sarà sempre peggio.

Vergine Buono il periodo che sta iniziando, ti senti bene e concentrato. Per quanto ti sforzi a far vedere che sei freddo e distaccato, chi ti conosce sa benissimo che dietro la tua maschera impenetrabile si nasconde una persona dolce e sensibile che non disprezza affatto le buone maniere, le cortesie e gli occhi luminosi e grandi.

Bilancia Ottima la forma fisica e la voglia di dimostrare quanto vali. Ultimamente però tendi troppo spesso a lasciarti condizionare dagli altri ben sapendo che non mirano ai tuoi interessi ma solo ai loro. Fa’ vedere di assecondarli, ma appena giri l’angolo scrollati di dosso tutta la loro negatività e pensa solo al tuo benessere.

Scorpione Sei stato molto bravo ad affrontare e risolvere queste ultime situazioni particolari. Ora che hai goduto di questa migliorata immagine, approfitta di questo momento favorevole per migliorare sia la situazione lavorativa che quella familiare. Se continui in questo modo presto ti caverai grandi soddisfazioni morali ed economiche. Onora i debiti.

Sagittario Se entro due ore dalla lettura del tuo segno non hai ricevuto nessuna informazione negativa significa che anche questa volta ti è andata bene. Buona la concentrazione, anche se a volte troppo incostante, e buona la forma fisica, anche se stai prendendo qualche chilettino di troppo. Per migliori risultati più costanza.

Capricorno Nelle tue condizioni non ci si dovrebbe troppo lamentare, anche perché tu non sei il tipo; devi fare però un bel controllo generale perché il tuo perfetto organismo è disturbato da qualche piccolo carenza. Anche sentimentalmente ti va abbastanza bene, ma è proprio questo il tuo vero problema: l’abbastanza.

Acquario Ottima la concentrazione anche se è più tecnica che reale. Hai un buon momento per far vedere chi sei in realtà. Quando tutti si lamentano dell’andamento generale delle cose, dell’economia, del caro petrolio etc., tu stai lì a petto in fuori come a sembrare dire: sparatemi qui. E’ tutto perfetto … ma non esagerare. Tutti abbiamo il punto debole.

Pesci Nessuno può negare che hai un ottima carisma quando parli di certe cose. Hai una mente aperta, riflessiva, sensibile e anche furba. Ma per carità non entrare in argomenti che non conosci perché comprometteresti tutto il lavoro fatto. Dì con sincerità che non lo sai e che ti informerai e poi darai una risposta. Farai un figurone.