“Se siamo consapevoli di segreti dobbiamo aiutare gli altri a diventarlo, ma solamente se lo meritano, altrimenti teniamoli per noi

Ariete Tutto si poteva immaginare meno che sarebbe potuto capitare anche a te. Del resto era troppo tempo che ti trascinavi dietro questa situazione ormai arrivata al capolinea. Ora è il momento di far vedere chi realmente sei e quanto hanno sbagliato a sottovalutarti. Non demoralizzarti mai, esci, incontra gente nuova, pensa finalmente a te stesso. Tornerai presto ad essere felice.

Toro Preparati ad affrontare questa settimana con la massima concentrazione e il massimo impegno perché si stanno concatenando degli avvenimenti che possono dare una svolta decisiva alla tua vita. Verrai a contatto con delle persone che conoscendo la tua serietà e le tue caratteristiche professionali ti faranno delle proposte di lavoro. Fa’ vedere chi sei.

Gemelli Per quanto sembri assurdo bisogna riconoscere che sei una persona “fortunata”. Qual è il tuo unico nemico?: “Gli sbalzi di umore”. Dimostra più costanza e più senso di responsabilità. Quando sei positivo diventi una forza della Natura a cui è impossibile rifiutare qualsiasi cosa. In amore c’è ancora una ferita che sanguina ma presto avrai delle bellissime sorprese. Buon compleanno.

Cancro A sentirti parlare sembri davvero quello che ti piacerebbe essere. Nella realtà invece, devi imparare a dire meno e a fare di più. Solo così uscirai da questa situazione di stallo. Nelle prossime settimane avrai delle opportunità che difficilmente ti si riproporranno. Non esitare minimamente. Buone giornate per te in arrivo.

Leone Se vuoi fare il grande salto di qualità accetta e impara a non risentirti di fronte a queste cose: non ti intestardire per dimostrare che hai ragione, tutti possiamo sbagliare e tu non sei esente da questa regola, le cose che tu fai sono le più belle e le più perfette ma anche altri possono esserne capaci, non condannare a morte se involontariamente ti fanno un torto.

Vergine Questa maturità dell’anno ti piace insieme a tutti i suoi caldi colori, ma potresti apprezzare e goderne molto di più da tutto questo se provassi a condividerlo non solo con chi ami ma anche con i tuoi amici. Entro pochi giorni ti faranno una proposta economica. Non accettarla, anche se ti sembra molto conveniente. Guai meccanici in arrivo.

Bilancia Il tuo peggior difetto è che quando ami, o credi di amare, dai tutto te stesso incondizionatamente senza riserve e senza ripensamenti. Purtroppo raramente sei ripagato con la stessa moneta e con lo stesso rispetto. Se vuoi vivere con minori sofferenze incomincia da subito a centellinate i tuoi sentimenti e a limitare il tuo incondizionato bisogno di amore.

Scorpione Certe volte la tua intelligenza è molto elastica e plasmabile, ma certe volta diventa ottusa ed intransigente. Devi assolutamente fare equilibrare meglio i due piatti della bilancia se vuoi vivere con meno frustrazioni e meno problemi. Vivrai nei prossimi giorni momenti di preoccupazioni che saranno presto dipanati da momenti di belle soddisfazioni.

Sagittario L’esperienza che hai maturato ti serve ad evitare di vivere tante frustrazioni che ti portavi dietro da tanti anni. Il passare del tempo non sempre è da ritenersi una cosa negativa, e tu lo sai bene. Nella vita di coppia invece devi ancora imparare a comportarti con più rispetto nei confronti del partner specialmente nel non dire certe parole.

Capricorno Gli ultimi tempi sono stati per te di innegabile importanza. Hai raggiunto una maggiore consapevolezza di chi sei e che cosa vuoi nella vita e nel tuoi rapporti affettivi. Vedi con maggiore chiarezza in te stesso, il percorso fatto e quello che ancora devi fare. Hai tutti i presupposti e la giusta volontà per perseguire con successo tutti i tuoi obiettivi.

Acquario Il tuo unico problema, ma non è poco, che ogni volta che ti metti a fare qualcosa o che vuoi raggiungere un certo obiettivo, prima di tagliare il traguardo metti sempre in dubbio se è proprio quello che volevi fare. Prima di tutto termina quello che inizi e solo poi, analizza se era proprio quello che volevi avere. Devi imparare ad incanalare la tua potenza.

Pesci Ci sono dei “Pesci” in questo periodo che stanno vivendo grandi pene d’amore. Questa “pena” viene amplificata perché consapevoli che grande parte della colpa è proprio a causa loro e del loro carattere di soffocante affettività. Purtroppo questo è giustificabile perché al cuore non si comanda. Abbiate più fiducia in voi stessi e vedrete che chi vi ha lasciato, ritornerà.