Amministrazione e operatori fanno il punto: a breve sarà organizzato un educational con giornalisti, influencer e tour operator

“A Riccione è appena partita la stagione balneare ma già si sta lavorando alla promo-commercializzazione all’estero per i prossimi cinque anni”. Lo ha detto Simone Gobbi, presidente del Consiglio comunale con delega ai rapporti con le categorie economiche che ha partecipato ad un incontro con Federalberghi e i Club di prodotto della città per tirare le somme del progetto “Riccione porta il sole a Monaco e Vienna” e pianificare le prossime azioni di promozione di Riccione all’estero.

“Insieme ad Apt e VisitRomagna Riccione è stata protagonista di due importanti appuntamenti promozionali a Monaco e Vienna in primavera – sottolinea Daniela Angelini, sindaca e assessora al Turismo -. Ora, dopo l’alluvione che ha colpito solo alcune province della Romagna ma che sta danneggiando l’immagine dell’intera Regione, Apt ha fatto partire una massiccia campagna Tv in Germania (con lo spot di promozione della Riviera per famiglie all’insegna del claim “Nichts liegt näher!”, Niente di più vicino!), programmato in co-branding con Wetter.com (il più famoso sito di previsioni meteo tedesco) sui canali tv nazionali Pro 7 e Sat 1. E’ inoltre prevista una campagna multimediale con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e le austriache öbb a supporto dei collegamenti “Monaco-Rimini e “Night Jet” da Vienna e Monaco con arrivo anche a Riccione”.

Riccione ha dunque in programma una serie di azioni di comunicazione insieme ad Apt per il mercato straniero. E’ recente un’intervista rilasciata dalla sindaca Angelini a Pap, la più famosa agenzia d’informazione Polacca che ha riportato: “Secondo i rappresentanti dell’industria turistica della riviera adriatica intervistati da Pap, gli avvenimenti degli ultimi giorni non avranno un impatto negativo sulla stagione estiva di quest’anno. Anche Daniela Angelini, sindaca di Riccione, visitata da tanti turisti, soprattutto giovani, ha detto a Pap che è tutto pronto e non ci sono problemi”, si legge nell’ articolo. “Abbiamo avuto problemi dovuti all’acqua in garage e sottoscala ma sono stati rapidamente risolti. Tutto è pronto per l’inizio della stagione turistica”.

Tornare sui nostri mercati esteri resta una delle priorità del Comune che ha quindi deciso di mettere in campo una pianificazione a lungo termine. “Quello con l’Associazione albergatori e con i club di prodotto, a chiusura della prima fase del progetto ‘Riccione porta il sole a…’, è stato un incontro molto proficuo dove abbiamo condiviso i risultati estremamente positivi. Diversi ed interessanti i contatti con la stampa specializzata e con i tour operator raccolti durante la doppia trasferta di Monaco per la Baviera e a Vienna per l’Austria”, ha sottolineato Gobbi. “Visti i risultati abbiamo condiviso la necessità di proseguire questo percorso. Alla fine dell’estate organizzeremo un Educational per portare in città giornalisti, influencer e tour operator a Riccione. Siamo quindi già al lavoro per pianificare strategie di co-marketing nel 2024. Queste due trasferte ci hanno permesso un potenziamento del mercato estero. Abbiamo incontrato infatti alcuni importanti organizzatori degli eventi sportivi e congressuali per poter incrementare questo tipo di segmento che continua ad attirare turisti anche fuori stagione. Lo sport, nostro fiore all’occhiello, può continuare a dare soddisfazione in chiave di presenze turistiche”.