La dichiarazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

“Come è andata l’estate (turistica) in Riviera? Dopo le cifre fornite la scorsa settimana dall’Osservatorio regionale sul Turismo, ieri la pubblicazione dei riscontri su arrivi e pernottamenti da parte di ISTAT relativi al mese di agosto permette di fare una riflessione un po’ più ponderata sull’andamento della tipica estate lunga della riviera riminese, e cioè i 123 giorni clou dall’1 maggio al 31 agosto.

Innanzitutto i numeri, riepilogati nella seguente tabella, e relativi al periodo maggio/agosto del Comune di Rimini (dati ISTAT), con comparazioni sull’ultimo anno pre pandemico (2019) e i due (2020 e 2021) che più hanno subito l’impatto del Covid sull’industria dell’ospitalità locale

arrivi pernottamenti 2019 1.160.149 5.238.941 2020 627.055 2.730.902 2021 890.456 3.589.739 2022 1.054.409 4.554.131

Questi numeri ci dicono che: a. Nel 2022, Rimini torna a superare il milione di arrivi durante la stagione balneare; b. Che nell’anno in corso, il guadagno sul 2021 (anno in cui l’estate fu giudicata positiva, soprattutto grazie alla componente italiana) è di 163.953 arrivi e di 964.392 presenze alberghiere. Sul 2020 il confronto non si pone neppure, visto che l’incremento è di oltre 400 mila arrivi e quasi 2 milioni di pernottamenti. Le prime proiezioni sull’imposta di soggiorno, superiori a quanto previsto nel bilancio previsionale, confermano la crescita dei flussi turistici nei primi 9 mesi dell’anno; c. Prosegue il progressivo recupero dell’orizzonte pre pandemico, nonostante la sostanziale cancellazione di un segmento- quello estero, specificatamente russo- che per Rimini e i Comuni della Riviera arrivava a pesare in estate anche 400mila pernottamenti. Il recupero su Germania, mitteleuropa e nuovi mercati non è ancora sufficiente per recuperare il livello pre pandemico, che aveva visto Rimini superare il 30 per cento delle presenze straniere nell’arco annuale con un impatto sul dato complessivo sensibilmente superiore a quello degli altri Comuni costieri. d. Per tutti i Comuni della costa riminese, gli arrivi nel mese di luglio hanno superato quelli del mese di agosto; e. Nei primi 8 mesi del 2022, Rimini guadagna il 34,6 per cento di arrivi e il 24,6 per cento di presenze rispetto al 2021; f. Viene segnalato un incremento consistente del soggiorno delle locazioni brevi, dato in qualche modo confermato dal gettito dell’imposta di soggiorno relativo a questa specifica sezione. Un elemento questo che non solo ‘sfugge’ alle rivelazioni ISTAT ma che anzi nella sua progressione impatta sui numeri delle strutture ricettive tradizionali.

In buona sostanza: periodo da maggio a tutto luglio più che buono e agosto con più criticità per la Riviera di Rimini che deve far tesoro di questi numeri anche per valutazioni più a breve e medio termine. Sia riguardo alla politica degli eventi (Alpini e nuova Notte Rosa sono stati un bel traino), sia soprattutto riguardo al tema dell’aeroporto, l’infrastruttura che può consentirci adesso di ritornare e anche superare i livelli toccati prima del biennio orribile della pandemia. Ho già detto che tra i primi provvedimenti che il nuovo Governo dovrà assumere per il turismo italiano c’è quello di chiarire una volta per tutte il perimetro e il ruolo del sostegno pubblico alla promo-commercializzazione delle rotte interessanti e strategiche per allargare il mercato dei bacini turistici come il nostro. Lo confermo: dallo scalo aeroportuale passa una buona parte di una riemersione comunque già ben evidente”.