Ecco le 20 squadre iscritte all’87° edizione della corsa

Al via 140 corridori di 20 squadre da 7 Paesi. Nell’anno in cui l’Emilia-Romagna ospiterà anche per la prima volta il Grand Départ del Tour de France, il Giro della Romagna torna a disputarsi dopo 13 anni di assenza. Una luce che rimane accesa sui Comuni colpiti dall’alluvione di maggio 2023. Organizzazione curata da ExtraGiro con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e con la collaborazione della SC Francesco Baracca di Lugo e di Oliviero Gallegati.