Con uno sprint magistrale, il velocista Lorenzo Anniballi ha vinto in volata a Civitanova Marche il 12° Gp dell’Industria.

Quella ottenuta domenica 10 marzo dal corridore romagnolo, classe 2004, è la prima vittoria stagionale per lui e per il Team Technipes #inEmiliaRomagna, che festeggia immediatamente dopo aver celebrato il giorno prima la presentazione della formazione 2024 a Santarcangelo di Romagna nella sede del main sponsor Technipes e alla Collina dei Poeti.

Lorenzo Anniballi ha preceduto Matteo De Monte (Zalf Euromobil Désirée Fior) e Francesco Di Felice (Gs Maltinti), coronando con il successo l’ottimo lavoro di squadra di Pietro Dapporto e Tommaso Alunni; sfortunati Nicholas Scarpelli e Pietro Sterbini, fermati da forature nella parte centrale di gara.”E’ stata una gara nervosa e veloce – ha raccontato Lorenzo Anniballi dopo la vittoria –, Pietro Dapporto e Tommaso Alunni hanno fatto un bel lavoro per portarmi al finale eseguendo tutto alla perfezione. Peccato per gli altri, sfortunati per diverse forature. Comunque grande squadra oggi e io sono contento di aver finalizzato il lavoro. Dedico la vittoria alla squadra e alla mia famiglia“.”Anniballi ha fatto tutto bene, correndo davanti e chiudendo con una ottima volata – ha commentato il direttore sportivo Michele Coppolillo –. Molto bravo anche Pietro Dapporto che gli è sempre stato vicino e lo ha tenuto coperto. Peccato per le forature di Scarpelli e Sterbini, quando capita in questo tipo di circuito non si può rientrare. Abbiamo vinto, rompendo il ghiaccio in questa stagione che comunque ci aveva già visti protagonisti anche in gare dure come il Trofeo Laigueglia. Anniballi sta lavorando bene ma nelle prime gare, per una caduta e un altro intoppo in volata, non era ancora riuscito a esprimere il suo potenziale. Oggi ha dimostrato quello che può fare“.Il Team Technipes #inEmiliaRomagna, presieduto da Gianni Carapia, è alla seconda stagione tra le formazioni Continental; nel 2023 erano arrivate sette vittorie e alcune ottime prestazioni nelle gare con i professionisti. Il progetto è nato nel 2019 dall’idea di Davide Cassani ed è stato da subito promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici; l’ingresso nel 2023 dell’azienda Technipes, presieduta da Raffaele Barosi, ha consentito al team di alzare l’asticella.Anche nel 2024 il progetto è supportato da marchi importanti come Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, Bianchi, FTC, Suzuki, ISB Sport, Alé Cycling, Velomann, Laserix, Blacks, Banco BPM, Sidi, Salmilano, Lotto, Bertoldo, Enervit, Vittoria, Kask, Koo, Biotex, Pieffe Sport – Bee1, Garmin, Coachpeaking, Grand Hotel Terme di Riolo, Consorzio Terrabici, D-Perf, Personalizzandia, Relab, Bike Passion e Pneus Tecnica Faenza.

Ordine d’arrivo 12° Gp dell’Industria:

1. Lorenzo Anniballi (Team Technipes #inEmiliaRomagna) km 105 in 2h22’25” alla media di 44,236 km/h; 2. Matteo De Monte (zalf Euromobil Désirée Fior); 3. Francesco Di Felice (Gs Maltinti); 4. Mirko Fontana (Solme Olmo); 5. Carlos Garcia Trejo (Monex Pro Cycling Team); 6. Riccardo Lorello (Hopplà-Petroli Firenze); 7. Andrea Chiarucci (Solme Olmo); 8. Mattia Di Felice (Mg.K Vis – Colors for peace); 9. Davide Casini (VC Empoli); 10. Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi FC Nibali).