“Motorsport è a “tutto gas” per organizzare lo spettacolare evento motoristico (unico nel suo genere) nella città di Riccione. Il Riccione Motor Fest 2024 sarà una manifestazione non agonistica con esibizioni di auto da drift (ad oggi contiamo più di 90 equipaggi iscritti con auto, quad , proto e Camion ), la nuovissima disciplina di Truck drift, cioè drifting con i camion dove diversi piloti si alterneranno su questi giganti della strada, e prototipi a 3 e 4 ruote.

Poi avremo degli intermezzi di spettacoli e sfilate auto , quad e auto americane . Il Riccione Motor Fest sarà anche un punto di incontro e ritrovo per appassionati con un raduno stactio e sfilate di auto con mezzi d’epoca, supercar e racing car. Si potranno ammirare Ferrari, Maserati , Lamborghini , Mercedes, Tesla ecc. Molti i club e team che hanno già aderito all’invito come , Club Uno turbo Italia, Abarth 500, Honda Civic Club, le muscle car della Romagna boys , le moto d’epoca del Motoclub Paolo

Tordi di Cesena.

Da cornice al tutto ci sarà anche la fondazione Marco Simoncelli del quale avremo in esposizione anche uno dei suoi camion hospitality con anche una moto e notizia degli ultimi minuti, anche l’esercito italiano sarà presente con qualche mezzo in esposizione (voci parlano addirittura di un elicottero in esposizione), per la gioia di grandi e piccini.

Anche celebrità di casa nostra del motorsport mondiale (sia del presente che del passato) con Elia Bartolini , Stefano Manzi, Thomas Rossi e certamente non ultimo Alex De Angelis, saranno con noi in questa due giorni ed abbiamo invitato tutti i piloti nostrani .

Saranno presenti anche i ragazzi della 3zero3 nolimits, per dar loro uno spazio dove fare il loro fantastico lavoro di mototerapia con i ragazzi diversamente abili. La Novità di questo anno è data dalla scuola minimoto Paolo Tordi dove i ragazzini potranno provare le minimoto in uno spazio riservato, seguiƟ da istruttori professionisti.

E non finisce mica qui… per tuƩa la durata dell’evento avremo intrattenimento musicale con Dj che si alterneranno sul palco. Sabato sera Dj Set con Cleto e i migliori street-food per completare la festa.



Come di consueto l’intero incasso dell’evento (tolte chiaramente le spese vive) sarà devoluto in

beneficenza a due istituzioni romagnole, parliamo del CRI Riccione e alle famiglie dei piccoli

pazienti del Centro Oncologico Pediatrico di Rimini. Non ritenendo giusto fissare un prezzo di ingresso al pubblico, si spera nel buon cuore delle persone che lascino una loro offerta (contributo) alle cause e noi omaggeremo grandi e piccini di gadget.