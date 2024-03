Il diesse Neri del club riminese raggiante. ” Abbiamo sensazioni positive per il futuro di questi bambini”

Anche la sezione del Pirata Team di Rimini è stata presentata al teatro Traiano di Civitavecchia, in provincia di Roma per una giornata carica di entusiasmo. La scuola che opera a Rimini. è una costola de Il Pirata Vangi – Sama Ricambi, team ciclistico dilettante che vanta squadre in 4 regioni d’Italia. Il diesse Romano Neri , infatti, può vantare un bel gruppo di baby ciclisti, che si sono avvicinati a questa disciplina a questo sport. ” Siamo all’inizio del progetto con delle belle sensazioni per il futuro – ha raccontato il diesse- . Ci vorrà del tempo, impegno e tanta passione, che ci mettiamo per avvicinare bambini e famiglie. Stiamo notando una crescita, svilupperemo un programma basato sulla concretezza, rivolto alla crescita dei bambini” . La squadra riminese, insieme alle altre compagini del team, è stata presentata in grande stile sul palco del teatro laziale.