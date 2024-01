L’assessore Maresi: “Lo sport come volano di sviluppo economico, di immagine e sociale del territorio”. In progetto un evento per celebrare i 40 anni dalla storica promozione del Basket Rimini in A1

Il 2024 è l’anno del Tour de France, con lo storico arrivo a Rimini della prima tappa della corsa ciclistica più amata e seguita al mondo. La Grande Boucle è però ‘solo’ la punta di diamante di un calendario di eventi sportivi che anche quest’anno si presenta denso di appuntamenti, da quelli di grande richiamo internazionale agli storici tornei ed iniziative promosse dalle società del territorio che rappresentano l’ossatura del movimento sportivo della città.

Il primo assaggio già alla fine di questo mese, con la Convention del Baseball e del Softball italiani – CON-X 2024 – al Palacongressi dal 26 al 28 gennaio, ma sarà dalla primavera che sboccerà la stagione dello sport, a partire dal Paganello, il campionato di beach ultimate che anima la spiaggia nel fine settimana di Pasqua con atleti da tutto il mondo, prima della full immersion nel mondo del ciclismo, con il passaggio del Giro di Italia (tappa Riccione-Cento, 17 maggio) prologo dell’atteso approdo della carovana gialla: la data è il 29 giugno, quando il Tour de France arriverà a Rimini, dopo un percorso di 205 km da Firenze attraversando gli Appennini, passando per la Valmarecchia e San Marino, prima di raggiungere l’arrivo sulla costa riminese.

Anche i padiglioni della Fiera di Rimini si confermeranno centro pulsante degli eventi indoor con due grandi novità: i Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile) e Femminile (1-5 maggio) e a settembre i mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, inseriti nelWorld Skate Games 2024. Due competizioni di livello internazionale che vanno ad aggiungersi a due appuntamenti fissi come Rimini Wellness in programma come come di consueto per il ponte della Festa della Repubblica (30 maggio-2 giugno) e Sportdance, altro appuntamento ormai di casa in città, dedicato ai campioni della danza sportiva e previsto per luglio.

Riflettori anche sui motori: dalla grande novità dei Campionati Mondiali di FormulaE (13/14 aprile) al motomondiale con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che accenderanno il Misano World Circuit (6/8 settembre), passando per la Transitalia Marathon (20/22 settembre).

Tanti tra la primavera e l’estate anche i tornei di calcio promossi dalle realtà sportive del territorio, così come gli appuntamenti con la vela e i diversi appuntamenti dedicati a chi ama il basket nei playground presenti in città, a partire dal Rimini Beach Court, il coloratissimo campo per la palla a spicchi accanto al Belvedere di Piazzale Kennedy.

“Tra grandi eventi di livello internazionale e appuntamenti cittadini, stiamo parlando di un calendario che conta oltre una cinquantina di date – sottolinea l’assessore allo Sport Moreno Maresi – Una qualità e una quantità di eventi come poche altre realtà in Italia possono vantare e che poggia sulla scelta lungimirante di credere nello sport come volano di sviluppo economico, di immagine oltre che sociale del territorio. Una convinzione supportata dai numeri come ha documentato la recente ricerca commissionata dalla Regione Emilia Romagna: su 81 manifestazioni ospitate in Emilia Romagna nel 2022 prese in esame svoltesi (tra quelli nazionali, internazionali e a larga partecipazione), è stato valutato un indotto di oltre 150 milioni di euro, a fronte di un investimento da parte della Regione pari a 8,3 milioni di euro. Dunque, con un effetto moltiplicatore di 18 euro per ogni euro stanziato e che hanno avuto ricadute sui territori. Di questi 81 eventi, 26 si sono tenuti solo nella nostra Provincia. Così come vanno considerati gli effetti sulle presenze turistiche (circa 1.150.000 quelle riportate dall’indagine) oltre alle ‘ricadute’ reputazionali e promozionali dell’attività di comunicazione che accompagna i grandi eventi.

Tanti elementi – prosegue l’assesspre Maresi – che confermano la necessità di continuare ad investire a 360 gradi sullo sport, affiancando la promozione e l’accoglienza degli eventi alla promozione di una città che vede nel benessere e nella pratica sportiva non solo un volano turistico, ma un modello di vivere la città e gli spazi urbani. Infrastrutture, turismo e cultura, che si alimenta anche attraverso le grandi imprese sportive, come quella realizzata 40 anni fa dal Basket Rimini che a Vigevano centrò la storica promozione in A1. Un successo che è nel cuore degli appassionati della palla a spicchi biancorossi e in generale degli sportivi, che abbiamo intenzione di celebrare con un appuntamento speciale”.