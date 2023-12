La premiazione di Marco Bezzecchi, Mattia Casadei e Matteo Ferrari oggi alle 18

Oggi, al teatro Galli alle 18, la città abbraccia i suoi piloti per festeggiare gli straordinari risultati ottenuti quest’anno. Marco Bezzecchi, Mattia Casadei e Matteo Ferrari sono i piloti riminesi che sono saliti sul podio nel corso dell’ultima stagione MotoGp e l’amministrazione comunale insieme al “Nuovo Motoclub Renzo Pasolini” hanno organizzato una iniziativa per celebrare i tre concittadini, piloti del motoclub, saliti sul podio nella stagione Motociclistica internazionale che si è conclusa.

Mattia Casadei si è laureato campione del mondo MOTOE, la categoria dove i piloti gareggiano con le innovative Ducati Elettriche. Il campionato di Casadei è stato un continuo crescendo di risultati, giocandosi i podi con Matteo Ferrari ed alla fine della stagione ha centrato il primato mondiale.

Sempre in MotoE Matteo Ferrari, ha conquistato il terzo gradino del podio al termine di una stagione che l’ha visto vincere contro una concorrenza molto agguerrita che il pilota di Rimini ha terminato sul podio per la quinta stagione consecutiva.

Il terzo premiato è Marco Bezzecchi, il pilota della VR46 sulla sua Ducati 2022 ha vinto la sua prima gara in motogp in Argentina, chiudendo il campionato MotoGP al terzo posto.

Gli appassionati e i curiosi potranno vedere i loro beniamini nella cornice del Teatro Galli che accoglierà tifosi, appassionati e team con ingresso libero fino a esaurimento posti. Un momento magico per ringraziare i piloti e il motoclub per i loro successi e per il contributo alla promozione e visibilità internazionale del territorio, per Rimini e per tutta la Romagna.