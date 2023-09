Per tutto settembre la “Sport Valley” emiliano romagnola è palcoscenico di numerosi appuntamenti agonistici di caratura: da Moto GP e Italian Bike Festival a Misano Adriatico alla Coppa Davis a Bologna, dalla “Nove Colli” di Cesenatico

Per tutto il mese di settembre l’Emilia-Romagna si trasforma in una grande arena sportiva, teatro di eventi di caratura internazionale, con tutte le discipline in campo, dal motociclismo al triathlon, dal grande tennis a vela e motonautica, dal volley a bici da strada e MTB. Tanti gli appuntamenti da non perdere: Moto GP, Ironman, Coppa Davis, Nove Colli, Dragon Boat, e ancora, i Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis, il Campionato Europeo di Volo Acrobatico e di Hockey su Pista Under 17 e iMondiali di Beach Volley, di Offshore e di Formula 2 di motonautica. Eventi dal grande impatto mediatico, che danno visibilità alla “Sport Valley” emiliano romagnola e ai suoi territori e riempiono le strutture ricettive allungando la stagione turistica estiva. Secondo una stima dell’Osservatorio Turistico Regionale curato da Trademark Italia e Unioncamere, tra Campionati Italiani di Beach Tennis, Moto GP, Coppa Davis, Ironman, Italian Bike Festival, Campionato Dragon Boat, Csit World Sports Games, Volleyball World Beach Pro Tour e Nove Colli (posticipata da maggio scorso) ci calcolano 387.000 presenze turistiche negli alberghi.

«Accogliamo un settembre con un’impressionante concentrazione di eventi sportivi di ogni disciplina -commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- capaci di generare indotto e presenze negli alberghi e che vanno a “compensare” parzialmente il maggio-giugno della Riviera funestato dall’alluvione, prolungando la stagione. Un intero mese di intrattenimento, che conferma la nostra Regione come la Sport Valley d’Italia».

«Un mese caratterizzato da un susseguirsi senza sosta di manifestazioni sportive di caratura nazionale e internazionale – dichiara Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione e coordinatore delle politiche in materia di sport – che dà compimento al lavoro avviato a ottobre 2020, nell’ambito del Salone del Turismo Sportivo, tenutosi a Rimini, in cui la Regione Emilia-Romagna si diede l’obiettivo di stabilire accordi pluriennali con Federazioni e grandi promotori di eventi, per affermare lo sport come veicolo di promozione territoriale».

Ecco i principali appuntamenti di settembre di sport in Regione, in ordine cronologico.

Spettacolo ed emozioni con il Campionato Mondiale di Formula 2 di motonautica

Il tratto del fiume Po nei pressi di San Nazzaro, a Monticelli d’Ongina (PC), ospiterà nel fine settimana dall’1 al 3 settembre il “UIM F2 World Championship”, il Campionato mondiale di Formula 2 di motonautica. Una ventina i piloti, provenienti da 12 Nazioni di tutto il mondo, che sabato daranno vita a prove libere e qualifiche, per poi gareggiare domenica. Le gare saranno trasmesse domenica in diretta streaming su Rai Sport e il giorno seguente sul canale televisivo Rai Sport HD. I piloti guidano imbarcazioni di Formula 2 che raggiungono circa 190 km orari. In contemporanea si disputerà anche il Campionato Italiano OSY-400 GP Motonautico del Po (7 piloti che si contendono il titolo nazionale). Info: www.f2worldchamp.com/; visitpiacenza.it/events/formula-2-di-motonautica-a-san-nazzaro/

Cervia (Ra) ospita le finali dei Campionati Mondiali di Offshore

Tornano le spettacolari finali dei Campionati di Offshore nel mare di Cervia (Ra), nel primo weekend di settembre (da venerdì 1 a domenica 3). Il percorso di gara si svolge sotto costa e coinvolge i piloti di 40 imbarcazioni che raggiungono velocità straordinarie (la categoria più numerosa è la Touring Cup, con circa 30 barche di derivazione diportistica). Dopo il successo del Gran Prix Città di Cervia “Memorial Cav. Uff. Dino Guerra”, l’edizione 2023 prevede una competizione di ulteriore livello, una finale del Campionato Mondiale Offshore, una delle più importanti tra le discipline dell’Unione Internazionale Motonautica. A gareggiare saranno 12 barche di 6 Nazioni (Italia, Francia, Norvegia, Belgio, Malta, Inghilterra e Olanda), che sfrecceranno fino a 170 km orari. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Motonautica Venezia, con il patrocinio del Comune di Cervia.

Info:www.turismo.comunecervia.it/it/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sport-giochi/campionato-di-offshore#:~:text=Da%20venerd%C3%AC%201%20a%20domenica,%C3%A8%20la%20volta%20del%20Mondiale

Nuoto in mare aperto con il DTW Tour di Cattolica (Rn)

Il primo weekend di settembre (sabato 2 e domenica 3), i “Dominatori del mare” incontreranno la Regina dell’Adriatico per scoprire chi sarà il Re. Il DTW (Dominate The Water) Tour farà tappa a Cattolica (Rn) per la competizione di nuoto in acque libere che costeggiano la spiaggia cattolichina, ideata dal campione olimpico Gregorio Paltrinieri (campione del mondo in carica dei 1500 metri in vasca lunga e in vasca corta e degli 800 metri in vasca corta), e dal suo Team. Due giornate di esperienze uniche (che l’anno scorso hanno coinvolto 1.000 nuotatori tra i 16 e i 65 anni, tra atleti agonisti e amatori), un circuito di manifestazioni di nuoto in acque libere che concilia eventi sportivi, divertimento e sensibilizzazione verso l’ambiente marino. Lo stesso Paltrinieri partecipa in ogni sua tappa alla competizione, facendosi ambasciatore della tutela di spiagge e fondali marini e rafforzando la sensibilità verso la sostenibilità ambientale. Info: www.dominatethewater.com/prodotto/cattolica-2023/

La Romagna ospita la 7a edizione dei “Csit World Sports Games”

I “Csit World Sports Games” (i Giochi Mondiali Amatoriali della Confederazione Internazionale dello Sport per Tutti) alla loro 7a edizione, tornano in Italia dopo otto anni dal 5 al 10 settembre (l’evento ha cadenza biennale). Cinque giornate di sport, ma anche di eventi di grande valenza culturale e sociale, che coinvolgeranno oltre 5mila tra atleti dai 14 ai 60 anni di età, tecnici, allenatori e famiglie, in 7 città romagnole (Riccione e Misano Adriatico, nel Riminese, Forlì, Cesena e Cesenatico, nel Forlivese, Ravenna e Cervia nel Ravennate). Oltre 30 le discipline sportive giocate: dagli sport più popolari (come Calcio, Pallavolo, Padel, Nuoto, Karate), a quelli più di nicchia, come Bocce, Scacchi e Mamanet, (lo sport inclusivo per le mamme), fino al Dodgeball (sport di squadra nato come evoluzione agonistica della palla prigioniera), Wrestling sulla spiaggia, Football americano e Pole sport (discipline sportive aeree). Ad accogliere le gare, oltre 40 impianti sportivi dislocati su tutta la Romagna, dal Carisport di Cesena all’Unieuro Arena di Forlì, dal Palazzo del Nuoto di Riccione, al Palazzetto dello Sport di Misano Adriatico e alle palestre scolastiche in Riviera, fino alle spiagge di Marina di Ravenna e ai campi di Beach Tennis e Beach Volley tra Cervia e Cesenatico. L’edizione romagnola sarà la prima “parasportiva” e prevederà la totale inclusione, nelle gare sportive, degli atleti con disabilità. L’evento è organizzato con il sostegno del Dipartimento Sport del Governo, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia, in collaborazione con ACSI, Associazione Italiana Cultura e Sport. Stimate 31.000 presenze turistiche. Info: 2023.csit-world-sports-games.com/

22mo Campionato Europeo di Volo Acrobatico

23 piloti (numero in continuo aggiornamento) di 9 Nazioni (Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania e Svizzera), pronti a sfidarsi tra acrobazie e virtuosismi sopra i cieli del Frignano, protagonisti assoluti della 22esima edizione del Campionato Europeo di Volo Acrobatico (22th FAI European Aerobatic Championship), in programma dal 3 al 17 settembre presso l’Aeroporto “G.Paolucci” di Pavullo nel Frignano (Mo). Ogni equipaggio avrà un tempo massimo per eseguire le evoluzioni col proprio velivolo e ogni giorno sui cieli sopra l’Aeroporto i piloti si cimenteranno in emozionanti figure acrobatiche. Le gare si concluderanno il 16 settembre con premiazioni e cerimonia di chiusura in piazza Montecuccoli a Pavullo nel Frignano. Info: www.eac2023.it/; www.facebook.com/EAC2023Pavullo/

5a Appenninica MTB Stage Race, la gara su due ruote lungo l’Appennino Emiliano

L’Appennino dell’Emilia-Romagna è un paradiso per tutti gli appassionati di turismo outdoor e sportivo. L’Appenninica MTB Stage Race, 5a edizione della gara a tappe lungo il crinale Appenninico tra l’Emilia-Romagna e la Toscana (dal 4 al 9 settembre), per una settimana offre alle due ruote trail impegnativi, con spettacolari viste sui crinali. Oltre 400 km di percorso – con partenza Castelnovo ne’ Monti (RE) e arrivo a Lizzano in Belvedere, frazione di Vidiciatico (Bo) – e circa 13.000 metri di dislivello. La formula di gara della “Vera Mountain Bike”, come l’hanno chiamata i partecipanti della scorsa edizione, è quella individuale (Solo) con classifica generale (uomini e donne) e per categorie di età (insieme uomini e donne). Sono 150 i partecipanti ammessi, provenienti da tutto il mondo, per una competizione dura, ma ricca di emozioni. Info: https://www.appenninica-mtb.com/

I Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis per la prima volta a Cervia (Ra)

Spettacolo assicurato dal 6 al 10 settembre per i Campionati Italiani Assoluti Outdoor di Beach Tennis – il più grande evento outdoor della stagione – ospitati per la prima volta sui campi di Beach Tennis del Fantini Club di Cervia (Ra). In campo a contendersi il titolo italiano, i migliori atleti del panorama nazionale (attesi diverse centinaia di sportivi), per le seguenti categorie: doppio maschile, doppio femminile, doppio misto e singolo maschile e femminile. Contemporaneamente (dal 7 al 10 settembre), nei campi sportivi ci saranno anche i Campionati amatoriali sempre patrocinati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, tra cui anche un torneo giovanile di Beach Tennis Under 14 e 16 doppio maschile, femminile e misto. Stimate 7.000 presenze turistiche.

Info: www.fantiniclub.com/2-it-339867-campionati-italiani-assoluti-di-beach-tennis.php

19a edizione dei Campionati Europei di Dragon Boat a Ravenna

Dal 6 al 10 settembre il bacino della Standiana di Ravenna – centro di canottaggio famoso a livello internazionale e collocato in un’area verde ricca di fauna a pochi chilometri da Ravenna – ospiterà la 19a edizione dei Campionati Europei di Dragon Boat. Le squadre nazionali saranno coinvolte in quattro giorni di competizioni di questa particolare e spettacolare disciplina sportiva, dove a sfidarsi saranno lunghe piroghe di origine cinese con pagaia monopala (canoe a 20 posti dall’affascinante forma di drago, con la testa a prua e la coda a poppa). Il programma prevede gare sulle distanze dei 2 km, 500 metri e 200 metri, in tutte le categorie previste, dagli atleti junior ai senior D, su imbarcazioni standard boats e small boats (di lunghezza variabile da 8 a oltre 18 metri). Stimate 30.000 presenze turistiche. Qui il programma completo delle competizioni, l’ingresso è gratuito. Info: www.turismo.ra.it/eventi/sport/campionati-europei-per-club-di-dragon-boat/

Emozioni e adrenalina con il “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini” a Misano Adriatico (Rn)

La stagione mondiale del Misano World Circuit di Misano Adriatico (Rn) propone la manifestazione top per le due ruote, la 16a edizione (dodicesima delle 20 tappe del calendario 2023 del Motomondiale) del “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”, nel weekend del 9 e 10 settembre. Come sempre, allo show sportivo in pista si affianca il programma degli eventi collaterali organizzati a San Marino e sulla Riviera di Rimini. Numerosi gli ingredienti di questo appuntamento, che lo scorso anno ha registrato oltre 100mila spettatori nel weekend: l’atmosfera che accoglie il “Circus”, con gli eventi e la passione di una terra amante di tutto ciò che ‘romba’; lo spettacolo delle gare, con protagonisti tanti campioni nati e cresciuti sul territorio e in particolare al “Circuito” di Misano; la Motor Valley, che lungo la via Emilia associa marchi e campioni, circuiti ed eventi che hanno fatto la storia del motorismo mondiale. Recentemente è stato svelato il poster ufficiale dell’edizione 2023, realizzato da Aldo Drudi, “declinato” in sei versioni diverse dedicate rispettivamente alla Repubblica di San Marino e ai cinque Comuni protagonisti della settimana di appuntamenti che culmina nella gara di domenica. Novità di questo Gran Premio, la “Sprint Race MotoGp” di sabato dalle 15 (gara veloce già sperimentata in F1 e presente dal 2023 in ogni Gran Premio). Si corre su distanza più breve della domenica (13 giri anziché 27) e si assegnano la metà dei punti. Stimate 162.000 presenze turistiche.

Info: www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp/.

111mo Mondiale di Tennis “Coppa Davis” a Bologna

Bologna si prepara ad accogliere nuovamente la “Coppa Davis” e la Nazionale italiana. L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) ospiterà la 111ª edizione della competizione a squadre più prestigiosa del Tennis maschile a livello mondiale, dal 13 al 17 settembre (l’equivalente femminile è la Billie Jean King Cup). La manifestazione ospiterà uno dei quattro gironi di qualificazione alle Finals di Malaga (girone A) con ben quattro squadre: Canada – detentore del titolo – Cile, Italia e Svezia. Saranno i campioni in carica del Canada, gli avversari dell’Italia (Nazionale all’esordio nel Gruppo A della fase a gironi delle Finals di

Coppa Davis 2023). Mercoledì 13 settembre, alle ore 15, gli Azzurri di Capitan Volandri avranno l’occasione di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno li eliminò in semifinale. Dopo il Canada, la Nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 settembre alle 15, per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Stimate 26.000 presenze turistiche. Biglietti in prevenditasu: tickets.italy.daviscup.com/it e sul sito Ticket One.

IBF – Il Salone Internazionale della Bici protagonista a Misano (Rn)

L’Italian Bike Festival (IBF), il Salone Internazionale della Bici (15-17 settembre), è la piattaforma leader europea per il mercato della bici e della mobilità dolce che si svolge al Misano World Circuit di Misano Adriatico (Rn). Tre giorni in cui oltre 500 brand di settore hanno l’occasione di incontrare consumatori finali, partner commerciali e media. Il Circuito di Misano si trasformerà in una grande area espositiva a cielo aperto in cui, oltre alle aziende del settore che presenteranno i loro prodotti, verranno organizzate moltissime attività per grandi e piccoli. Tra le novità di questa edizione, in mostra anche i nuovi modelli di biciclette pensati per il trasporto dei bambini, come le cargo bikes per il movimento di tutta la famiglia e quelle a pedalata assistita,che permettono spostamenti in ambito urbano e in totale sicurezza. Non mancheranno tavole rotonde e workshop su temi attuali, quali la mobilità dolce sostenibile e il cicloturismo. IBF offre anche un ricco palinsesto di gare: La Gialla Cycling, calendario di competizioni cicloturistiche per bici da corsa e gravel, gare per giovanissimi ed esordienti. Stimate 37.000 presenze turistiche. Per info e registrazioni: italianbikefestival.net/registrati/.

Torna in Romagna la “Wellness Week” per promuovere il wellness lifestyle

Un’intera settimana (dal 16 al 24 settembre) dedicata al movimento e alla cultura del benessere, in una full immersion di sport, fitness e movimento, per ispirare le persone di ogni età ad adottare uno stile di vita sano e attivo. L’edizione 2023 propone un vasto calendario di eventi dalla spiaggia all’entroterra, (oltre 300 gli appuntamenti, molti dei quali gratuiti) in tutti i territori della Wellness Valley romagnola – primo Distretto del Benessere in Romagna- declinati in 5 categorie: Sport e Fitness, Movimento all’aria aperta, Sana alimentazione, Benessere psicofisico e Cultura Wellness. Promossa da Wellness Foundation e dalla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna, la kermesse è resa possibile grazie alla collaborazione dei Comuni della Romagna e di una rete di enti, strutture e professionisti del Wellness. Info: www.wellnessweek.it

Ironman, il Triathlon torna a Cervia (Ra)

Appuntamento di triathlon più partecipato e atteso d’Italia, quest’anno l’Ironman va in scena nel weekend del 16 e 17 settembre a Cervia (Ra). Il programma prevede un appuntamento sportivo al giorno e un villaggio, allestito sul lungomare, per accogliere tutti gli amanti dello sport, in attesa degli atleti sulla linea di arrivo. Si parte con una nuotata ad anello singolo di 3,8 km (2,4 miglia) dalla spiaggia centrale di Cervia in acque libere, per poi seguire un percorso ciclistico a due anelli di 180 km (112 miglia) dal lungomare di Cervia attraverso la campagna romagnola e il Parco Naturale delle Saline, dimora dei famosi fenicotteri rosa, e raggiunge Forlimpopoli (FC) e Bertinoro (FC). Dopo aver superato Bertinoro il percorso ridiscende a Cervia. La gara si conclude con un percorso podistico di 42 km composto da quattro giri di 10 km ciascuno. Il percorso, completamente pianeggiante, rivela alcuni scorci caratteristici della turistica Cervia e Milano Marittima. Dopo aver raggiunto il porto canale, il tragitto si snoda attraverso le principali vie della vicina Milano Marittima, per poi entrare nel cuore di Cervia attraverso la piazza dello storico Magazzino del Sale, icona della città. Dopo aver superato le mura medievali della località balneare, la vista si apre sulla suggestiva Piazza del Municipio. Uno spettacolo che richiama migliaia di atleti da 98 Paesi. Stimate 45.000 presenze turistiche. Info: www.ironman.com/im-emilia-romagna.

3a Parma Ladies Open | WTA 125, il Tennis al femminile

3a edizione del Torneo femminile di Tennis WTA 125, il più prestigioso dell’Emilia-Romagna, dal 17 al 24 settembre al Tennis Club Parma, in sinergia con il MEF Tennis Events e il Comune di Parma. Nella passata edizione, giocatrici nella Top 100 si sono sfidate per la corona di seconda regina di Parma. Il titolo, appartenente alla campionessa uscente Cori Gauff, attuale n. 11 nella classifica mondiale, è stato vinto da Mayar Sherif, in finale contro Maria Sakkari (n.3 del ranking WTA). Info: parmaladiesopen.com/news/.

Quest’anno sempre il Tennis Club di Parma ospiterà (fino al 2027), per la prima volta in Italia dopo 17 anni, un grande evento internazionale: la 1a edizione del Campionato Europeo U16, dal 25 settembre al 1° ottobre. La Federazione Italiana Tennis e Padel porterà a Parma un vero e proprio festival del tennis per una intera settimana. Le prime fasi dell’evento si svolgeranno sui campi dei quattro principali club della città, mentre la fase finale (dai quarti di finale) si svolgerà interamente presso il Tennis Club Parma. Info: https:// tennisclubparma.it/

128 atleti di 30 Paesi a Cervia per il Volleyball World Beach Pro Tour Cervia Futures

Il Fantini Club di Cervia (Ra) ancora protagonista dal 21 al 24 settembre con un nuovo appuntamento di Beach Volley internazionale, il Volleyball World Beach Pro Tour Cervia Futures Maschile e Femminile. Quattro giorni di gare a coppie e grande spettacolo, cui parteciperanno 128 atleti provenienti da oltre 30 nazioni, che andranno a comporre un tabellone maschile e uno femminile. Il tour si aprirà giovedì 21 settembre con i tornei di qualificazione e proseguirà venerdì con la prima fase ad eliminazione. Sabato in programma gli ottavi e i quarti di finale, mentre domenica la competizione sportiva si scalderà con le semi-finali e le finali del tour. A seguire, le premiazioni. Le fasi finali delle gare si potranno seguire in diretta streaming sulla piattaforma web volleyballworld.tv, sul sito Fantini Club alla pagina Fantini Club LIVE e su piattaforma OA Sport, media partner dell’evento. Ingresso gratuito. Stimate 3.000 presenze turistiche. Info: www.turismo.comunecervia.it/it/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sport-giochi/beach-world-tour-cervia

La 52a “Nove Colli” in aiuto agli alluvionati

Tante le novità per la regina delle Granfondo, la “Nove Colli” di Cesenatico (FC), arrivata alla 52a edizione, che lo scorso anno ha registrato 12mila iscritti provenienti da oltre 50 Nazioni. Nuova la data, posticipata a domenica 24 settembre, a causa dell’alluvione di maggio, e anche i percorsi, modificati in base ai territori percorribili. Come sempre, la Granfondo partirà e si concluderà al porto canale di Cesenatico, la patria del cicloturismo, città natale di Marco Pantani. Due i tracciati a scelta che attraversano i colli e i borghi più belli della Romagna, in un mix di bellezza paesaggistica, sudore e fatica: il lungo di 170 km e dislivello di 2700 metri, e il corto di 130 km e dislivello di 1550 metri. Edizione dalla vocazione benefica, l’ASD Fausto Coppi devolverà gli utili alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione, per questo non ci sarà un numero limite di iscrizioni (aperte fino alle 10 di giovedì 31 agosto). Stimate 46.000 presenze turistiche. Info: www.novecolli.it/it-IT.