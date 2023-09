Tanti gli appuntamenti organizzati sul territorio: dalla mostra allestita a Rimini a 50 anni dalla scomparsa di Renzo Pasolini, al media event con i piloti della MotoGP nella suggestiva Cava dei Balestrieri a San Marino

È partito il conto alla rovescia dei giorni che separano al weekend del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Misano World Circuit dall’8 al 10 settembre. A scandire il percorso di avvicinamento e ad alimentare il clima d’attesa sarà, anche quest’anno, il ricco palinsesto di eventi sul territorio che, insieme allo spettacolo sportivo in pista, ha decretato il successo dell’evento dal 2007, quanto il Motomondiale è tornato stabilmente nella Riders’ Land.

“Ci sono le premesse – dicono i promotori i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Santa Monica – per un grande successo di pubblico, con le prevendite che viaggiano su un +15% rispetto all’edizione scorsa. L’exploit di richiesta nella giornata di sabato consente una stima al rialzo anche dei pernottamenti per un evento che produce almeno 70 milioni di indotto economico. Il grande show sportivo sarà introdotto dal palinsesto di The Riders’ Land Experience che tradizionalmente completa la nostra proposta con un menu inedito nel panorama mondiale. Dal 2007 questa formula produce un risultato eccellente ed ha posizionato il Gran Premio fra gli eventi fondamentali della strategia di promozione turistica”

“Accogliere i campioni della MotoGP nel centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO della Repubblica di San Marino – aggiunge Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino, che ospiterà il tradizionale media event – è sempre un grandissimo onore. Quest’anno li ammireremo mentre si sfideranno nel tiro con l’arco in quel luogo magico che è la Cava dei Balestrieri. Sarà molto divertente vedere i piloti immergersi nel Medioevo”.

Il calendario di eventi sul territorio, sotto l’insegna The Riders’ Land Experience, entrerà nel vivo già oggi con l’inaugurazione, alle ore 11:00, della mostra “I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano”, promossa dal Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, nella palazzina Roma di Piazzale Fellini a Rimini. A mezzo secolo dal drammatico incidente in cui perse la vita Renzo Pasolini, il motoclub che porta il suo nome gli dedica una esposizione in cui sarà possibile assistere al racconto della sua eredità umana e sportiva attraverso una mostra di motociclette da corsa d’epoca e cimeli che mostrano l’evoluzione del motociclismo italiano/romagnolo da quel 1973 ad oggi.

Mercoledì 6 settembre alle 18:00, nella suggestiva Cava dei Balestrieri di San Marino, andrà in scena il tradizionale media event, che quest’anno avrà un sapore storico. “MotoGP™ Arrows Contest” vedrà alcuni dei protagonisti della classe regina del Motomondiale (confermata la presenza, tra gli altri, di Francesco “Pecco” Bagnaia, Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli) sfidarsi con arco e frecce, alla ricerca del punteggio più alto, in una competizione che saprà coinvolgere e divertire il pubblico presente.

Giovedì, alle 11:45, sarà la volta di una particolare parata, organizzata dal Team MTA e ANGELUSS – Women Sport Managment, che vuole lanciare un messaggio contro ogni forma di discriminazione femminile. Partendo da due differenti location di Misano Adriatico, due cortei di 25 motociclisti si ritroveranno nella rotonda di Via del Carro ed entreranno insieme in circuito per un giro di pista.

Tra gli appuntamenti targati Red Bull, venerdì dalle 18:00 a Rimini, sul lungomare Tintori nel tratto tra il Grand Hotel e la Ruota Panoramica, andrà in scena la Riders Night, uno show di motocross freestyle, con piloti che si esibiranno in incredibili evoluzioni aeree, e con il coinvolgimento dei locali del lungomare.

Già annunciato l’appuntamento di sabato 9 settembre quando, dalla collaborazione tra Dorna, Red Bull, Misano World Circuit e Cocoricò, la storica serata Memorabilia sarà per la prima volta ospitata negli spazi del circuito, pronto ad accogliere migliaia di persone (dalle 18:00 all’1.00 di notte).

A questi, come sempre, si aggiungono gli eventi organizzati nei vari comuni. A Misano Adriatico torna Dedikato, il cartellone di eventi in programma all’Arena 58 e nel centro cittadino. Oltre agli spettacoli, alle esibizioni freestyle e alla sfilata di moto storiche, si segnala il talk show “Burdel da Cursa”, in programma venerdì alle 21:00 in Piazza Repubblica.

A Cattolica due giornate in clima racing tra sfilate di minimoto, esposizioni e concerti, mentre a Riccione, sabato alle 21:00, in Piazzale Ceccarini andrà in scena il talk show “Suoni di mare di motori”, dedicato allo stretto rapporto tra la città e i motori.