La Polisportiva Rinascita aderisce al progetto “Back to Sport” L’associazione sportiva riminese proporrà anche delle novità come il pattinaggio di velocità, l’hockey a rotelle e il ritorno di uno sport “storico” come la pallamano

“Back to Sport” è il progetto che l’Amministrazione comunale di Rimini mette in campo ogni anno, a partire dai mesi di settembre e ottobre, per incentivare e promuovere la pratica dell’attività sportiva fra i cittadini. Come ogni anno, La Rinascita Rimini ASD ha dato la sua adesione all’iniziativa offrendo per tutto il mese di settembre lezioni gratuite fino a esaurimento posti. Sarà possibile provare, senza vincoli, sia gli sport che fanno parte da anni della polisportiva (nuoto, nuoto sincronizzato, giocosport, calcio a 5, danza moderna e hip-hop), sia le novità (pattinaggio di velocità e hockey a rotelle). Si registra poi un importante ritorno, quello della pallamano, uno sport che ha regalato a Rimini due scudetti femminili (1997 e 1998) e che non si giocava più dal maggio 2013 (Rimini – Camerano di serie B maschile).

Chi vuole partecipare deve effettuare l’iscrizione e versare la quota di 25€ che comprende anche la copertura assicurativa. Naturalmente si deve presentare copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. Maggiori informazioni possono essere chieste compilando il form che si trova sul sito della ASD Rinascita (www.asdrinascita.it/back-to-sport-2023), oppure telefonando allo 0541783013 o inviando un messaggio whatsapp al 3703168235 (nei giorni feriali, dalle 15 alle 19).