A settembre la mostra di memorabilia, fotografie e motociclette d’epoca

Il sodalizio riminese, presieduto da Sergio Rastelli, sta progettando un grande evento in occasione della tappa misanese della MotoGp a settembre, la mostra di memorabilia, fotografie e motociclette d’epoca dedicata a “I 50 anni d’oro del motociclismo italiano”. Un’esposizione dedicata alla passione per le due ruote a motore nata con Pasolini e proseguita nel suo nome da tantissimi appassionati. Una mostra che avrà luogo nel cuore di Rimini e che vedrà il contributo anche del Comune. Un modo di ricordare Renzo che celebra il testimone che ha lasciato a centinaia di riminesi e non solo.

Per annunciare questa novità è stata proposta una serata con un centinaio di ospiti nella bellissima terrazza del Misano World Circuit Marco Simoncelli, durante la tappa del civ incendiata dalla Racing Night ed organizzata dalla Federazione motociclistica italiana proprio in collaborazione con il sodalizio riminese. Il “Rooftop” è una sorta di loggia con una accoglienza di livello, con affaccio sulla Quercia e sul rettilineo di arrivo.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato ai presenti lo stesso Rastelli ai microfoni di Boris Casadio che ha animato la serata coinvolgendo vari ospiti – è quello di ricordare non il terribile incidente che portò via Pasolini e Jarno Saarinen, due immensi campioni, ma quanto è nato dalla passione che hanno saputo portare in migliaia di persone: 50 anni di grande splendore del nostro sport. Ci spiace che proprio in questi giorni sia venuta a mancare la figlia di Renzo, Sabrina, che ci è sempre stata vicino, nel ricordo del padre. Continuare a parlare di questi personaggi e della loro grande umanità è il nostro modo per onorarli”.

Davanti ai presenti, incoraggiati da Casadio, speaker del tracciato, sono sfilati: la campionessa di motociclismo Roberta Ponziani, i suoi team manager Massimo Roccoli (consigliere del sodalizio che poi ha salutato tutti dal 2° gradino del podio della Supersport Next Generation) e Alex De Angelis; i piloti elettrici Matteo Ferrari, Mattia Casadei e Kevin Zannoni, Nicolò Antonelli, impegnato nel campionato europeo Moto2, Mattia Pasini, pilota e telecronista di primo livello, e il bi campione del mondo Manuel Poggiali, il tre volte campione del mondo Eugenio Lazzarini (con altri tre titoli iridata di team manager di Fausto Gresini, due volte, e di Luca Cadalora).

Tutti, prima che il semaforo rosso facesse partire le due gare in notturna della Superbike e della Supersport Next Generation, hanno contribuito con racconti di aneddoti e storie di passione sportiva a rendere piacevole la serata.