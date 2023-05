La sindaca Angelini: “Ringrazio tutti i partecipanti che con la loro presenza sono i migliori testimonial di un territorio perfettamente pronto ad accogliere i propri ospiti e ringrazio gli hotel del consorzio che hanno dimostrato una grande visione turistica”

Piazza Beato Amato di Saludecio è l’immagine della festa del cicloturismo. Si mangia, si canta, qualcuno balla ma soprattutto si brinda per il venticinquesimo compleanno dei Riccione Bike Hotels. A festeggiare, all’ora di pranzo di oggi, sono i dieci alberghi che aderiscono al consorzio di grande successo ma sono soprattutto i clienti, dopo tanti anni diventati amici, che in cinquecento, scalando le colline alle spalle di Riccione, hanno raggiunto in bicicletta il meraviglioso borgo medievale di Saludecio.

Sono arrivati da Canada, Stati Uniti, Israele, Kazakistan, Svizzera, Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Iran, Kirghizistan e Irlanda per regalarsi una settimana di Italian Style, godendo appieno del grande valore aggiunto alla vacanza sui pedali che garantisce la Romagna. Ogni giorno di vacanza diventa una scoperta secondo lo stile di vita italiano: oltre a pedalare si visitano i borghi, i castelli, gli agriturismi, si degustano olii, vini e formaggi del territorio. E ieri per gli attuali cinquecento ospiti dei Riccione Bike Hotels si è aggiunta la festa per il venticinquesimo compleanno del Consorzio con la migliore offerta enogastronomica del territorio Al grande party di piazza hanno preso parte anche la sindaca e assessora al Turismo di Riccione Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola, oltre al sindaco di Saludecio Dilvo Polidori.

“Ringrazio tutti i partecipanti che con la loro presenza sono i migliori testimonial di un territorio perfettamente pronto ad accogliere i propri ospiti – ha detto la sindaca Angelini -. E ringrazio i titolari e i collaboratori dei Riccione Bike Hotels che hanno dimostrato una visione, conquistando un importante segmento turistico con grande personalità”. La sindaca ha poi invitato i partecipanti alla festa a tornare a Riccione usando sempre “la bicicletta, il mezzo ideale per andare alla scoperta del nostro meraviglioso territorio”.

I Riccione Bike Hotels sono stati fondati il 7 agosto 1998: con le loro 600 camere hanno un tasso di occupazione del 90% nel periodo tra metà marzo e metà giugno.

La festa per i 25 anni sarà celebrata di nuovo il 31 maggio e il 13 e il 20 settembre con la stessa formula.