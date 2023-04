La partita tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Valsabbina Millenium Brescia avrà inizio alle ore 17. Biglietti in vendita su liveticket.it a 10 euro

Si disputerà al Playhall di viale Carpi domenica alle 17 la Gara 1 della semifinale dei playoff di Serie A2 di pallavolo femminile. La partita tra Omag-Mt San Giovanni in Marignano e Valsabbina Millenium Brescia avrà inizio alle ore 17: i biglietti sono disponibili su liveticket.it al prezzo di 10 euro. Gara 2 si svolgerà mercoledì 26 al Palasport Jimmy George di Montichiari (Brescia), mentre l’eventuale Gara 3 sarà giocata nuovamente al Playhall di Riccione domenica 30 aprile. Oggi al Palazzo del Turismo si è tenuta la conferenza stampa dell’evento alla presenza degli amministratori delle città di Riccione e San Giovanni in Marignano oltre ai vertici societari e sportivi della Omag-Mt.

Di seguito le dichiarazioni.

Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione: “L’amministrazione comunale di Riccione è orgogliosa di potere ospitare le semifinali dei playoff di Serie A2. Un evento di grande prestigio, un momento di grande sport e di comunità, che vedrà certamente partecipare i tifosi di San Giovanni in Marignano ma sono sicuro che anche tanti riccionesi saranno presenti per sostenere l’Omag-Mt. Per Riccione lo sport rappresenta un valore fondamentale ed è stato naturale per questo Comune mettersi a disposizione di San Giovanni in Marignano. Riccione cercherà di organizzare al meglio questo grande evento e siamo pronti a ospitare anche l’eventuale Gara 3”.

Daniele Morelli, sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano: “E’ un piacere essere presente a sostenere l’Omag-Mt per le semifinali Playoff Promozione. Questa sfida sarà disputata al Playhall di Riccione, che ha subito accolto con disponibilità ed entusiasmo questa opportunità. Ringraziamo dunque il Comune di Riccione per l’ospitalità, con la consapevolezza che per entrambi i Comuni e per lo sport si prepara una bella occasione di condivisione e promozione! Omag-Mt è una realtà importante e consolidata della nostra comunità, ricca di persone appassionate e competenti che stanno rendendo possibile un sogno che la comunità marignanese segue con passione e dedizione. I nostri tifosi sono ormai riconosciuti come un vero esempio in tutta Italia per correttezza, sostegno e vicinanza alle nostre ragazze. Siamo dunque tutti pronti ai Playoff con la certezza che la nostra squadra ci appassionerà ancora una volta! Forza Zie!! Tutta San Giovanni fa il tifo per voi!”.

Stefano Manconi, presidente della Polisportiva Consolini: “A nome della società e di tutto il team desidero ringraziare l’amministrazione comunale di Riccione per averci permesso di disputare questa semifinale per la promozione in A1 in un bellissimo e funzionale impianto quale è il Playhall. Ringrazio anche il sindaco di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli, che anche in questa occasione ci ha sostenuto e ha mantenuto i contatti con l’Amministrazione di Riccione. Arriviamo a questa fase conclusiva della nostra stagione con la grande soddisfazione di avere chiuso al terzo posto un campionato che ha avuto in Roma una dominatrice inarrestabile e ci apprestiamo a vivere questo momento con grande serenità e consapevolezza dei nostri mezzi. Con Brescia c’è ormai da tanti anni un rapporto di grande stima ed amicizia reciproca e già sapere che una di noi andrà in finale è un ulteriore motivo per goderci appieno questa serie di semifinale. A differenza di altre occasioni importanti in cui le nostre società si sono incrociate, credo non ci sia una favorita e ritengo che questa volta entrambe le squadre abbiano inizialmente le stesse possibilità di superare il turno. Sicuramente, la Omag-Mt arriva a questa semifinale con la consapevolezza che la pool promozione appena conclusa ha dimostrato che, se gioca bene, il nostro team può veramente vincere con qualunque avversaria di questo campionato di A2. Questo traguardo che abbiamo raggiunto ci rende orgogliosi per il lavoro svolto in questi sette anni di permanenza in A2, è un riconoscimento anche per il sostegno che ci è stato fornito da tutti i nostri sponsor, per il duro lavoro svolto da tutti i nostri collaboratori e un premio speciale per i nostri tifosi che hanno reso il PalaMarignano un degno luogo di divertimento sportivo, con la speranza che ci seguano a Riccione con il loro entusiasmo e sostegno. Ricordando che il primo match si disputerà domenica 23 aprile con inizio alle ore 17.00, mi auguro che la cittadinanza di Riccione apprezzi l’organizzazione di questo evento al Playhall e che la partita possa disputarsi nella cornice di pubblico che sicuramente merita”.

Enrico Barbolini, allenatore della Omag-Mt: “Siamo arrivati quasi all’epilogo della stagione sportiva 2022/2023. Il percorso è stato lungo, entusiasmante. In agosto quando ci siamo incontrati per la prima volta, nei nostri pensieri c’era la volontà di fare bene ma non sapevamo con certezza dove saremmo potuti arrivare perché la squadra era completamente rinnovata. Strada facendo abbiamo acquisito consapevolezza che nel nostro cammino avremmo potuto fare sicuramente bene, che avremmo potuto trovare soddisfazioni per noi, per la società, per gli sponsor, per i tifosi. E’ occorso del tempo per acquisire coscienza del nostro reale valore, com’era giusto fosse perché la squadra, ripeto, era comunque nuova e doveva disputare un campionato che presentava tantissime incognite. Ora siamo alla vigilia di sfide avvincenti. Molti mi chiedono se è un vantaggio o uno svantaggio affrontare la Valsabbina Millenium Brescia che abbiamo sfidato la scorsa domenica. Possono essere tanti i punti di vista, le sensazioni, nell’affrontare un avversario con cui ti sei confrontato appena sette giorni prima. Sicuramente le due squadre, ora, si conoscono meglio. Ritengo sia più semplice sfidare qualcuno che già conosci perché le incognite quando si presentano sono sempre difficili da gestire. Abbiamo constatato il valore dell’avversario, conosciamo meglio le loro caratteristiche e quindi siamo pronti per quest’avvincente match partendo dalla consapevolezza che nella prima partita giocata contro Brescia l’Omag-Mt ha disputato un ottimo incontro. Le tante prove che abbiamo affrontato durante questa lunga stagione agonistica, però, ci hanno insegnato che non è sufficiente conoscere l’avversario, studiarne i punti deboli e le maggiori pericolosità e quindi avere ben chiaro come impostare la gara perché, poi, durante lo svolgimento della partita, le emozioni si fanno sentire e l’avversario prova in tutti i modi di metterti in difficoltà. Dobbiamo essere bravi, quindi, a impostare bene l’incontro ma allo stesso tempo essere consapevoli che è fondamentale gestirlo nei migliori dei modi. La partita del 16 aprile ci ha rivelato che Brescia è una squadra completa. Noi nel primo set abbiamo forzato tanto e abbiamo messo in difficoltà l’avversario ma, allo stesso tempo, il sestetto lombardo poi ha trovato le contromisure ed è stato bravo, in alcuni frangenti, a metterci in difficoltà. Trovare in una squadra che gioca una semifinale dei playoff dei punti deboli o decisamente forti, non è mai semplice. Ogni squadra ha le proprie caratteristiche che sono state fondamentali per raggiungere questo importante fine di stagione. Domenica iniziano le gare della semifinale che apriranno le porte per l’ultima sfida che determinerà la seconda squadra, dopo Roma, che nel campionato 2023/2024 giocherà in A1. Non vedo un sestetto nettamente favorito sugli altri perché hanno raggiunto il traguardo della semifinale le migliori quattro squadre del campionato e arrivati in questa fase, è molto difficile, dunque, pronosticare i risultati”.

Giulia Saguatti, capitana della Omag-Mt: “Siamo alla vigilia di un appuntamento storico per l’Omag-Mt. Nell’ambiente c’è tanto entusiasmo e viene alla mente la finale per la promozione in A1 che abbiamo giocato nella stagione 2017/2018 al Palasport Flaminio di Rimini, gremito di tifosi marignanesi. Nella squadra c’è grande carica ed entusiasmo per questi Playoff che comunque ora diventano un campionato a parte, che tralasciano tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora perché dovremo affrontare partite uniche che rappresentano il passaporto per la finale. In questi incontri conterà molto la voglia di vincere, l’entusiasmo, l’emozione ed io spero che al PlayHall di Riccione riusciremo a trovare quel meraviglioso clima che i nostri tifosi sono riusciti a creare in questi anni al PalaMarignano. Ripercorrendo a ritroso quest’ultima parte del campionato credo che la sfida in trasferta a Mondovì è stata fondamentale perché ci ha fatto capire che potevamo arrivare lontano, che potevamo giocarci la Pool Promozione ad altissimo livello. Abbiamo vinto, infatti, cinque partite su sei, perdendo solo con Trento ma anche quella è stata una gara dove abbiamo lottato e giocato punto a punto. Tutto questo ci ha dato una grande consapevolezza, ci siamo unite ancora di più e abbiamo trovato la giusta carica per raggiungere questa semifinale. Nella settimana che va dal 23 al 30 aprile, dovremo affrontare il sestetto della Valsabbina Millenium Brescia che abbiamo sconfitto per tre set a uno domenica 16 aprile, vittoria che ha consolidato il nostro terzo posto in classifica e ci ha regalato il vantaggio di giocare l’eventuale gara-3 a Riccione. Credo, quindi, che entrambe le squadre abbiano avuto modo di conoscersi, però, ripeto, nei playoff gli schemi vengono un po’ a mancare. Io ricordo quelli che abbiamo giocato nella stagione 2017/2018: il campionato non c’entrava più, eravamo in un’altra dimensione. Sono partite uniche, dove puoi studiare l’avversario, ma poi entrano in campo anche tantissime altre dinamiche. Affrontiamo una squadra forte che ha tutte individualità importanti. Le tre attaccanti laterali (Obossa, Pamio e Cvetnic) sono atlete di altissimo livello, però la squadra è completa perché la palleggiatrice è una giocatrice di esperienza, hanno un ottimo gioco al centro con due centrali molto forti, il libero è un’atleta che conosce benissimo la categoria: dunque Brescia è un team completo. Noi, naturalmente giocheremo per vincere, porteremo in campo, come sempre, la nostra grinta e determinazione ma senza nessuna pressione, cercando di divertirci e fare divertire”.