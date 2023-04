Tra le opportunità offerte dal weekend anche i test drive per il pubblico organizzati dai media partner Vado e Torneo e Trasportare Oggi

Manca un mese alla grande kermesse dedicata alla community dei camionisti e alla filiera dell’autotrasporto. Il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck è in programma a Misano World Circuit il 20 e 21 maggio.

Anche quest’anno sarà un weekend ricco di contenuti, a cominciare ovviamente da quello sportivo. Da Misano World Circuit partirà, infatti, la stagione 2023 del Goodyear FIA European Truck Racing Championship, il campionato europeo che attraverserà 8 Nazioni, con ben 32 gare e la novità della categoria dedicata ai giovani piloti (Young Drivers Champion).

Da Misano World Circuit partirà anche la stagione della smart e-cup, il primo campionato turismo elettrico al mondo, giunto alla sesta edizione. La serie ufficiale Mercedes-Benz Italia, promossa e gestita da LPD Italia, vede in pista la versione racing full electric della ‘piccola’ smart EQ fortwo, l’iconica biposto di casa smart.

All’aspetto sportivo si aggiungono i contenuti commerciali e l’intrattenimento, anche grazie ad importanti collaborazioni. Prosegue la partnership con Vado e Torno e Trasportare Oggi, che saranno presenti in qualità di media partner e organizzatori esclusivi dei test drive per il pubblico. Saranno ben 12 i mezzi complessivamente messi a disposizione da DAF; FORD; IVECO; MAN; MERCEDES-BENZ; RENAUL TRUCKS. Un’occasione unica per provare, sia in pista che sulle strade limitrofe al circuito, i veicoli delle più importanti case costruttrici europee e scoprire le loro caratteristiche tecniche e prestazionali. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di motori e per chiunque voglia vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Le prove sono aperte a tutti coloro abbiano una patente C (Europea) in corso di validità. Le prenotazioni per i test drive si apriranno il sabato mattina presso i desk accoglienza.

A ciò si aggiungono l’esposizione delle case costruttrici, l’area commerciale dedicata alla filiera del trasporto, l’Innovation Camp sui temi della sostenibilità e, come sempre, il grande raduno dei camion decorati che coloreranno la manifestazione con le loro grafiche uniche e suggestive e il grande show del sabato sera.

Al Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck è dedicata la prima puntata della trasmissione Formula Truck, in onda giovedì 20 aprile alle 19:15 sul canale 229 di Sky.

TOTALENERGIES RAFFORZA LA SUA PRESENZA NEL FIA ETRC – TotalEnergies sarà title sponsor con il marchio Rubia Engine Oil dell’unica tappa italiana del FIA European Truck Racing Championship. Questa title sponsorship rafforza la già importante presenza di TotalEnergies nella principale competizione dedicata ai veicoli pesanti. Infatti, la Compagnia, oltre ad essere fornitrice unica di biocarburante HVO100 per l’intero campionato, è sponsor, sempre con il marchio Rubia, del Lion Truck Racing di Lione.

La kermesse di Misano sarà l’occasione per presentare in Italia la nuova gamma lubrificanti Rubia Optima, gamma che arricchisce la famiglia di prodotti Rubia, dedicata al veicolo pesante, e che ha ottenuto più di 200 approvazioni dai principali Costruttori di Veicoli Pesanti (OEM).