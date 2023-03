L’assessore allo Sport Simone Imola: “Manifestazione unica nel suo genere che oltre a grandi numeri garantisce una favolosa vivacità sull’arenile e fa conoscere la nostra città ai giovani”

Duecento campi da gioco lungo tutta la spiaggia dal porto fino al Marano. Oltre 1.500 giovani atleti partecipanti per quasi 10.000 presenze. La ventiquattresima edizione del Beachline Festival mostra i muscoli e sono davvero molto robusti. Riccione è pronta ad accogliere i ragazzi dell’Europa. Saranno sette giorni all’insegna dello sport sulla sabbia e del divertimento quelli che vivranno i 1.500 giovani attesi nella Perla verde, a partire dalla giornata di Pasquetta, soprattutto dai Paesi di lingua tedesca, in particolare dalla Germania.

Il Beachline Festival è in programma dal 10 al 16 aprile e promette un colpo d’occhio spettacolare per la spiaggia di Riccione. Duecento campi da beach volley si fanno notare eccome. Il centrale con le tribune, così come il villaggio del Beachline Festival, sarà sulla sabbia di fronte a piazzale Azzarita, vero e proprio epicentro della manifestazione.

“Il Beachline Festival, in ambito sportivo, è il fiore all’occhiello della nostra Cooperativa – dichiara Cesare Ciavatta Presidente di Promhotels – una manifestazione che con orgoglio organizziamo dal 1997 portando ogni anno a Riccione decine di migliaia di presenze straniere, in particolare tedesche, restituendo al territorio un grande valore turistico che coinvolge non solo gli hotel, ma anche ristoranti e attività commerciali in un periodo estremamente strategico come l’inizio della stagione.”

Manifestazione organizzata da Promhotels e sostenuta dal Comune

L’iniziativa organizzata da Promhotels con gli storici partner tedeschi Alpetour e Funtec, è sostenuta dal Comune di Riccione con patrocinio, contributo economico e garantendo la collaborazione tecnica, autorizzazioni e permessi (per quanto di competenza dell’Ente) e utilizzo di attrezzature secondo disponibilità.

“Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere – spiega l’assessore allo Sport Simone Imola – che vanta un radicamento sul nostro territorio, garantisce un notevole numero delle presenze, una grande vivacità della spiaggia in un periodo di non utilizzo balneare, contribuendo all’intrattenimento dei cittadini e dei turisti presenti nel periodo pasquale e post pasquale”. Gli allestimenti per il Beachline Festival sono infatti previsti a partire dal 3 aprile.

L’assessore Imola: “Beachline consente a Riccione di farsi conoscere da migliaia di giovani in Europa”

“Il Beachline Festival non si limita a garantire un importante tasso di riempimento degli alberghi di Riccione – prosegue Imola – ma oltre al programma sportivo prevede una serie di iniziative collaterali facoltative, quali escursioni nell’entroterra romagnolo e degustazioni enogastronomiche. Considerazione non secondaria: consente a Riccione di farsi conoscere da migliaia di giovani in Europa”.

L’amministrazione inoltre valuta molto positivamente il fatto che “la società organizzatrice svolge azioni di marketing territoriale relative ad un settore specifico, legando il nome della città alla cultura sportiva ed al benessere”.