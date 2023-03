Nella giornata di martedì disposta la chiusura anticipata di alcuni plessi scolastici

Nelle giornate del 21 e 22 marzo il territorio comunale di Misano Adriatico sarà interessato dal passaggio della competizione ciclistica “Coppi e Bartali”. In particolare, nelle giornate di martedì e mercoledì, intorno alle 11:40, la manifestazione transiterà per le Vie Scacciano (dal confine con il comune di Riccione fino alla rotatoria all’intersezione con via Roma) e San Clemente ( dalla Rotatoria all’intersezione di via Roma fino al confine con i Comuni di San Clemente e Coriano); nella sola giornata di martedì, invece, intorno alle 15:15 circa è previsto il passaggio per Via San Clemente (dal confine con i Comuni di San Clemente e Coriano alla Rotatoria all’intersezione di via Roma), Via Roma, Via Saffi e Via San Giovanni, fino alla rotatoria con via Tavoleto, e di via Tavoleto, dalla rotatoria fino al confine con Riccione.

In tali vie, per consentire lo svolgimento della gara e per tutelare la sicurezza dei partecipanti, è prevista la sospensione della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti; verrà inoltre istituito e fatto rispettare il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Sarà garantito il servizio di trasporto pubblico, compatibilmente con il transito dei ciclisti.

Infine, nella giornata di martedì 21 marzo, è stata disposta la fine anticipata delle lezioni e delle attività didattiche dei plessi scolastici coinvolti dalla manifestazione ciclistica. Nella scuola primaria di Misano Monte le lezioni termineranno alle 12:40; nella scuola dell’infanzia comunale e statale di Villaggio Argentina e nella scuola dell’infanzia privata paritaria “San Giovanni Bosco” di Misano Monte la campanella suonerà alle 13:30.