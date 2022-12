Appuntamento giovedì 15 dicembre dalle 19.30

Torna, dopo due anni di stop causa pandemia, il Galà di Natale della Ginnastica Riccione. Una serata di magia per i piccoli atleti della società del presidente Francesco Poesio, ma anche per i ginnasti più grandi perché a Natale è bello sentirsi di nuovo piccoli e vivere momenti di tenerezza e dolcezza. “I valori… non solo a Natale” è il titolo di questa edizione.

Appuntamento al PlayHall giovedì 15 dicembre a partire dalle 19:30. A portare i saluti dell’amministrazione comunale sarà l’assessore allo sport Simone Imola.

Una serata che arriva pochi giorni dopo le finali nazionali del Campionato Italiano Individuale Gold Senior e Junior di Ginnastica Artistica, che hanno incoronato la Ginnastica Riccione seconda società in Italia per medaglie conquistate insieme all’imolese Biancoverde. A Padova le atlete riccionesi hanno conquistato ben sei medaglie: tre d’oro, due d’argento e una di bronzo, e centrato piazzamenti di rilievo, con tutte e cinque le ginnaste tra le prime venti d’Italia nella loro categoria.

Caterina Cereghetti si è laureata campionessa italiana Senior 2 all around e ha conquistato altre quattro medaglie alle finali di specialità: oro alla trave e al corpo libero, e argento alle parallele e al volteggio. Aurora Pilolla, prodotto della “cantera” riccionese, ha vinto la medaglia di bronzo alle parallele e ha chiuso in 17a posizione nell’all around. Nonostante un piccolo infortunio, Francesca Noemi Linari è andata a soli due centesimi dal podio, quarta nell’all around nella categoria Senior 2. Nella stessa categoria Sara Camba si è classificata 12esima all around. Nella categoria Junior 3 Adriana Poesio, al suo debutto in una finale nazionale all around, ha chiuso al 20° posto in classifica generale. Insomma, un trionfo.

E dal 16 al 18 dicembre a Jesolo la squadra Allieve Gold della Ginnastica Riccione parteciperà per la prima volta nella sua storia alla finale nazionale.

Info: 0541 081651,

info@ginnasticariccione.it, www.ginnasticariccione.com.