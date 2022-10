Ha vinto sabato scorso del campionato italiano di triathlon. Al secondo posto, nella stessa gara, l’altro campione riminese Nicolò Strada, in forza al gruppo sportivo Carabinieri

L’assessore allo sport Moreno Maresi ha ricevuto ieri mattina – nella sala Stampa di palazzo Garampi – il triatleta Alessio Crociani, neo campione delle Fiamme Azzurre che sabato scorso ha vinto a Cervia il titolo italiano su ‘distanza sprint’ categoria ‘assoluto’ e ‘under 23’.

Una vittoria importante che adesso prepara il triatleta riminese al fitto calendario di gare internazionali che lo attendono come la Coppa Europa ad Alanya in Turchia, prevista per il prossimo 15 ottobre; la tappa di Coppa del Mondo di triathlon a Miyazaki in Giappone, prevista per fine mese, il 29 ottobre; l’altro appuntamento di coppa del mondo a Santiago del Cile, in programma il 15 novembre.

Fino all’appuntamento mondiale più atteso, per cui Alessio si sta preparando da tempo: il World Triathlon Championship Finals under 23, previsto ad Abu Dhabi per il prossimo 25 novembre

Dal territorio riminese la ASD SGR Triathlon Duathlon Rimini – società sportiva nata nel 1997 da un gruppo di amici praticanti delle multi discipline – in 25 anni si è elevata a società strutturata, organizzando i migliori eventi italiani e internazionali. Un successo che ha diffuso il triathlon a Rimini, contagiato centinaia di giovani e non giovani per praticarlo, sia a livello amatoriale che agonistico.

Giovani come Alessio, ma anche come l’altro campione Nicolò Strada, in forza al gruppo sportivo Carabinieri, che nello stesso campionato italiano di sabato scorso a Cervia si è piazzato dopo Alessio al secondo posto; oppure come Myral Greco, compagna di Alessio nelle fiamme azzurre e campionessa italiana junior 2022; Sharon Spimi 6^ classificata agli italiani di Cervia in forza alle Fiamme Oro (polizia); Asia Mercatelli campionessa italiana e Under 23 sulla distanza olimpica.

Tutti cresciuti nel vivaio del tecnico riminese Massimo Strada e del suo staff: una vera e propria comunità romagnola del triathlon insieme ai tecnici Romina Ridolfi e Alessandro Alessandri e tanti altri giovani talentuosi che si stanno affacciando al palcoscenico italiano ed europeo come migliori atleti italiani.