La tre giorni espositiva, che vede coinvolti oltre 500 brand internazionali

Sono attesi oltre 30.000 visitatori alla quinta edizione di Italian Bike Festival, evento di riferimento per il mondo della bici e della mobilità alternativa che è stato ufficialmente inaugurato oggi presso il Misano World Circuit. La tre giorni espositiva, che vede coinvolti oltre 500 brand internazionali, sarà impreziosita da un fitto programma di eventi collaterali.

Al taglio del nastro, alla presenza dei rappresentanti della Regione Emilia – Romagna e dei vertici del circuito, ha preso parte per il Comune di Misano Adriatico, l’assessore allo sport Filippo Valentini.

“Un’iniziativa dedicata alla mobilità a due ruote non poteva approdare in un territorio più adatto di Misano Adriatico. – ha spiegato – Per il quarto anno consecutivo ci siamo meritati la qualifica di ‘comune ciclabile’ in risposta alle nostre numerose iniziative. Stiamo investendo da qualche anno sullo sviluppo delle EcoVie e delle piste ciclabili in generale, per andare sempre più nella direzione di una mobilità dolce, che rappresenta per noi il turismo del futuro. Dalle famiglie agli sportivi, chi viene a Misano cerca percorsi da percorrere in sicurezza e che consentano di apprezzare il nostro splendido territorio. Misano, da questo punto di vista, consente di vivere delle esperienze indimenticabili, inserite in un ambiente con una forte vocazione sportiva. È un onore per noi accogliere IBF 2022 e le migliaia di visitatori che popoleranno il nostro territorio. Diamo appuntamento a tutti in particolare a domenica per La Gialla Cycling, evoluzione della nostra Misano Bike. Due Gran Fondo in un unico evento, con percorso strada e mountain bike, che andranno ad impreziosire questa tre giorni all’insegna dello sport”.