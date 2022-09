Oggi in pista le sfide fra i campioni del motomondiale

Tutto pronto per la grande festa del Gran Premio Gryfin di San Marino e della Riviera di Rimini. Oggi è atteso il grande pubblico per salutare i campioni del motomondiale che dopo le prove ufficiali accenderanno le sfide in pista. Oncu, Vietti e Miller partono dalla pole nelle tre classi; in MotoGP i piloti della Riders’ Land Bagnaia, Bastianini e Bezzecchi promettono grande battaglia. E poi la MotoE con l’ultima gara stagionale, dopo che oggi Aegerter ha vinto il titolo mondiale 2022 nella gara vinta da Mattia Casadei con Matteo Ferrari terzo.

Senza dimenticare il saluto ad Andrea Dovizioso, straordinario campione che domani a Misano correrà per l’ultima vota in MotoGP.

UNA CHITARRA-CASCO E UN QUARTETTO D’ARCHI PER GLI INNI

Una chitarra elettrica a forma di casco e un quartetto d’archi: è l’inedito ensamble che eseguirà domani gli inni di San Marino e d’Italia prima della partenza della gara di MotoGP. I promotori, seguendo il processo voluto da Dorna di fidelizzazione del pubblico giovanile, hanno voluto fondere innovazione e tradizione nel progetto che vede al centro Giulio Maceroni, affermato musicista con la passione per le moto, diplomato in chitarra moderna presso la Nam di Milano e con un master in chitarra blues presso la Berklee College of Music a Boston in U.S.A.

Insieme a lui Matteo Lipari (viola), Silvia Beatrice Pagano (violino), Giovanna Di Domenico (violoncello), Caterina Coco (violino).

I FANS IN TRIBUNA

In tribuna si sono organizzati i fan club dei piloti. Yamaha Motor Italia alla Tribuna A, Aprilia alla Tribuna B, Ducati alla Tribuna C e Suzuki alla Tribuna D hanno acquisito spazi, organizzando anche “Meet the riders”. I club a sostegno dei piloti si sistemeranno alla Brutapela per incitare Enea Bastianini, Alla Tribuna D quelli per Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, alla Misanino per Pecco Bagnaia. Annunciata l’organizzazione di fans anche per Celestino Vietti e Stefano Nepa, mentre Sic58 Squadra Corse e Gresini Racing hanno scelto anche la soluzione hospitality.

MARQUEZ, CAIROLI E GIACOBAZZI IN VISITA NEL PADDOCK

Come ogni anno l’appuntamento di Misano richiama, oltre a tanti appassionati, anche personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Oggi, in giro nei box e nel paddock, non è passata inosservata la presenza di Marc Marquez, atteso per i test al via da martedì. Presente anche un altro grande delle due ruote, il nove volte campione di motocross Tony Cairoli. Un affezionato alla tappa misanese è Giuseppe Giacobazzi, che in mattinata ha visitato i box del team Mooney VR46 per salutare Marco Bezzecchi. Il pilota riminese ha infatti scelto l’immagine del comico per lo speciale casco presentato a Misano, un omaggio alla sua Romagna e ai romagnoli.

COME ARRIVARE IN CIRCUITO

sono state individuate tre zone di accesso riferite ai biglietti e raggiungibili con percorsi identificati: rosso, per le tribune A-B-C-D- D, TOP, Tribuna Misanino, Tribuna Centrale, Paddock – Hospitality Pass Parking, giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gol, verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2.

Per quanti arrivano dall’autostrada A14, è consigliata l’uscita di Riccione per i percorsi giallo e verde, mentre per il percorso rosso l’uscita indicata è quella di Cattolica.

Il deflusso sarà agevolato mediante l’utilizzo di strade nell’entroterra nei comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano.

Le aree circostanti l’autodromo, come gli scorsi anni, sono interdette al traffico, fatta eccezione per i residenti, le forze dell’ordine e i possessori del pass parking.

Un’apposita pagina sul sito web del Misano World Circuit dal titolo “Che biglietto hai? Ti dirò che strada fare” riassume tutte leindicazioni utili sulla viabilità. Una volta individuato il percorso attinente al proprio biglietto sarà possibile scaricare la relativa piantina in PDF con le informazioni necessarie per raggiungere il circuito.

È inoltre disponibile l’App MWC che, in base alla tipologia di biglietto acquistato, fornisce le indicazioni sul percorso da seguire per raggiungere il parcheggio dedicato alla propria tribuna.

PARCHEGGI E NAVETTE – Sono stati predisposti numerosi ed ampi parcheggi gratuiti per i tre giorni dell’evento, dislocati nelle tre zone di accesso al circuito. Altri parcheggi, più distanti ma posizionati lungo i percorsi di avvicinamento (Le Navi di Cattolica, Portoverde e Misano Brasile), saranno collegati al Circuito con il servizio navetta gratuito che serve la zona a mare di Riccione, Misano e Cattolica. Il servizio, svolto da Start Romagna, sarà attivo nella giornata di domenica 4 settembre dalle 7:30 alle 18:00 (per info: https://www.startromagna.it/news/domenica-4-settembre-servizio-navetta-gratuito-per-il-circuito-di-misano/).

Sono disponibili dei trenini di collegamento al Misano World Circuit in partenza da Misano Centro, Misano Brasile e dal centro accrediti.

IL MERCHANDISING MWC INSIEME A TERRANOVA

Terranova e Misano World Circuit hanno presentato oggi la partnership che proietterà il merchandising MWC nel mondo dell’abbigliamento.

Inizia ufficialmente un percorso che vedrà le due realtà proporre agli appassionati del motorsport una gamma di prodotti legati al brand MWC e alle texture del circuito, una celebrazione dei colori simbolo della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini.

La declinazione dell’accordo fra Terranova e Misano World Circuit prevede la realizzazione di uno store di 200 mq nel cuore del paddock, nella palazzina che in questi anni aveva ospitato la Conference Room, ora trasferita presso la Sala Simoncelli. Lo store Terranova completerà un luogo che prevede anche l’allestimento dell’area

multimediale MWC archive experience. Lo spazio sarà arricchito da documenti digitalizzati che racconteranno la lunga storia del motorsport sul territorio.

Terranova produrrà tutto il merchandising MWC e gestirà gli store presenti in circuito, oltre ad occuparsi della commercializzazione online sul proprio e-commerce e nei negozi.

Terranova avrà una presenza costante nelle vip lounge del circuito per azioni incentive ed hospitality, oltre all’utilizzo del circuito per i propri shooting fotografici.

50 ANNI DI MWC: PRESENTAZIONE DEL LIBRO E UN CASCO ARAI A TIRATURA LIMITATA

Ieri sera è stato presentato il libro 50 anni di Corse 1972-2022, voluto da Misano World Circuit per ricordare il primo mezzo secolo di attività, in collaborazione con Giorgio Nada Editore.

“Cinquant’anni punteggiati da campioni e imprese che sono nella storia del motorsport – ha detto il Presidente di Santa Monica SpA, Luca Colaiacovo – e che vogliamo conservare al meglio, perché lì ci sono i valori solidi su cui abbiamo posto le fondamenta di un futuro altrettanto grandioso. Oggi celebrare la propria storia rappresenta un fattore decisivo nel programmare lo sviluppo. Condividerla è un grande regalo che abbiamo voluto fare a tutti coloro che amano il motorsport”

Il volume, curato da Marco Montemaggi, ha visto la collaborazione di Marco Masetti, Sergio Remondino, Luigi Rivola e Alberto Gimmelli.

‘50 anni di corse. 1972-2022’ concorre per il 2022 al Premio OMI – Osservatorio Monografie d’Impresa dell’Università di Verona.

Il libro, edito da Giorgio Nada Editore, sarà distribuito in Italia dal distributore Giunti Spa e, oltre che sui siti www.giorrgionadaeditore.it e www.libreriadellautomobile.it, sarà disponibile su tutte le piattaforme online di vendita libri, presso la Libreria dell’Automobile di Milano (c.so Venezia 45) e presso tutte le librerie Giunti al Punto in Italia.

Ieri sera c’è stata anche la presentazione del casco che Arai ha voluto dedicare ai 50 anni del circuito, disegnato da Aldo Drudi e realizzato in tiratura limitata.

Infine premiazione di Valerio Alessi, operaio 40enne di Savignano sul Rubicone, vincitore del contest #mwc50shots che in due mesi ha visto pubblicare su Instagram oltre 250 immagini dedicate all’esperienza degli appassionati in circuito.

Valerio ha colto col suo obiettivo tre giovani fans di spalle, uno accanto all’altro affacciati sulla pista e con ‘divise’ Ducati, Yamaha e Honda. Il contest #mwc50shots ha quindi espresso la cinquantesima foto della mostra ‘50 Shooting of Racing’, allestita al Pit Building di MWC a giugno e che resterà aperta fino a fine 2022. La foto vincitrice è stata selezionata dal comitato scientifico composto da Andrea Albani, Davide Bagnaresi, Marco Masetti, Marco Montemaggi, Manuela Presutti, Sergio Remondino e Luigi Rivola.

Valerio Alessi sarà quindi ospite al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini nella giornata di domenica all’Hospitality Riviera.

NUOVA STAZIONE DI RICARICA DI MEZZI ELETTRICI INAUGURATA A MISANO WORLD CIRCUIT

Inaugurazione, questa mattina alla MWC Square delle nuove stazioni di ricarica realizzate da Atlante, società del Gruppo NHOA (NHOA.PA). I 6 punti di ricarica fast e quick saranno accessibili al pubblico e disponibili sulle principali applicazioni di servizi per la mobilità elettrica.

Insieme ai piloti della MotoE Matteo Ferrari (Team Gresini Racing), Kevin Zannoni (Team Sic58 Squadra Corse), a Paolo Simoncelli (Team Sic58 Squadra Corse) e padre del compianto Marco Simoncelli a cui il circuito è dedicato, hanno partecipato all’inaugurazione il Segretario di Stato Fabio Righi all’Industria, Artigianato, Commercio e Ricerca Tecnologica, il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, l’Amministratore Delegato Stefano Terranova e il Direttore Vendite Marc-Oliver Rossi entrambi di Atlante, con Luca Colaiacovo Presidente Santa Monica SPA e Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit.

Prosegue così la proficua collaborazione tra il Gruppo NHOA e il Misano World Circuit iniziata lo scorso giugno quando Free2move eSolutions (joint venture tra il Gruppo NHOA e il gruppo automobilistico Stellantis che sviluppa la tecnologia di ricarica per Atlante) aveva fornito i dispositivi di ricarica rapida per la smart EQ fortwo e-cup, primo campionato turismo al mondo dedicato alle vetture elettriche.

Atlante svilupperà la più ampia rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa e la prima integrata al 100% con la rete elettrica, alimentata da energia rinnovabile e sistemi di accumulo. La società del Gruppo NHOA ha l’obiettivo di installare 5.000 punti di ricarica entro il 2025 e 35.000 entro il 2030 favorendo così la transizione verso una mobilità più sostenibile in Italia e in linea con gli obiettivi del pacchetto “Fit for 55” dell’Unione Europea.

A MWC DEBUTTANO LE LIVREE E LE TUTE REALIZZATE DALL’ARTISTA MAD DOG JONES

PER MOONEY VR46 RACING TEAM

Un rapporto speciale lega Misano World Circuit a Valentino Rossi e al suo team Mooney Ver46 Racing Team che, proprio a Misano, lancerà le speciali livree e le tute del progetto AEROPRISM, un tributo agli sport motoristici realizzato da VR46 Metaverse insieme a Mad Dog Jones. Al celebre artista è stato chiesto di rappresentare il passaggio dalla realtà della corsa alla virtualità del metaverso. Da qui la nascita delle livree e delle tute con cui Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti e Niccolò Antonelli correranno a Misano e di una serie esclusiva di quattro NFT ispirati ai piloti e alle moto del team italiano. L’insieme di questi pezzi unici andranno a comporre quattro opere d’arte, ciascuna composta un pezzo fisico ed uno digitale, che saranno messe in vendita all’asta su Sothebys.com a partire da domani fino all’8 settembre.

“Valentino Rossi ha portato la gioia nel motorsport – spiega l’artista -. Ho provato a tradurre ciò che ha rappresentato per la MotoGp portando questa vivacità sulle carene delle moto. Per fare ciò ho utilizzato tanto colore, cercando di coniugare luce e velocità. È stato un lavoro molto stimolante ma anche un sogno che si realizza: poter lavorare con Valentino e il suo team è un onore”.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi sono in vendita presso le casse autorizzate e in prevendita nei punti Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it.

Nelle tre giornate dell’evento, inoltre, saranno aperte le casse del Misano World Circuit.

GLI EVENTI DI DOMANI SUL TERRITORIO

A Rimini, dalle 11.00, un maxischermo allestito in piazza Cavour proporrà le gare in programma.

Nel pomeriggio, dalle 16.00, l’area ospiterà Race Anatomy, il programma di Sky Sport che commenta le gare del motomondiale.

A Castelsismondo, continua la mostra ‘Le radici della Riders’ Land’ con il Nuovo Moto Club Renzo Pasolini che propone la storia delle minimoto. Ingresso gratuito dalle 13.00 alle 19.00.

In corso a Riccione la mostra ‘Racing Woo-Doo’ a cura di Aldo Drudi. Al The Box di Riccione il designer Aldo Drudi espone il percorso evolutivo legato alla creazione dell’ambizioso progetto di comunicazione di #RACEVOLUTION 2022. Ingresso libero, orario di visita dalle 9.00 alle 21.00.

Dalle 18.00 al Peter Pan di Misano Adriatico è in programma l’evento Red Bull di chiusura del motomondiale.

Da ricordare, lunedì 5 settembre alle 21:00, la prima cinematografica del film documentario ‘Bryan: la corsa di una vita’. L’opera è un’iniziativa non-profit nata all’interno del territorio della Repubblica di San Marino. La prima cinematografica del film-documentario si terrà al teatro Concordia di Borgo Maggiore (RSM).

IL PROGRAMMA DI OGGI IN PISTA

09:00-09:10 Moto3 Warm Up

09:20-09:30 Moto2 Warm Up

09:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Race (23 laps)

12:20 Moto2 Race (25 laps)

14:00 MotoGP Race (27 laps)

15.30 MotoE Race 2 (8 laps)

Tutti i risultati ufficiali su www.motogp.com